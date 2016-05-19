Over onze dienstverlening

Betaalrekening Vergelijker van de Consumentenbond

Consumenten wisselen niet zo snel en vaak van betaalrekening. De Consumentenbond wil overstappen van bank makkelijker maken. De Betaalrekening Vergelijker draagt hieraan bij. Je kunt betaalrekeningen en banken vergelijken op een aantal unieke punten. Zo kies je de betaalrekening die aan jouw wensen voldoet. Dat zijn:

De daadwerkelijke kosten.

Het investeringsbeleid van banken.

Het oordeel van andere consumenten.

Daadwerkelijke kosten van een betaalrekening

De kosten van een betaalrekening bestaan niet uit alleen de vaste kosten van een betaalrekening, maar ook uit extra kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor een extra betaalpas.

De vergelijker toont de totale kosten van je betaalrekening op basis van jouw wensen:

Het aantal betaalpassen.

Het aantal creditcards.

Eventuele papieren rekeningafschriften.

Sommige kosten zijn variabel en kunnen dus niet worden meegenomen in de totale kosten. Je kunt de tarieven wel vergelijken. Het gaat om:

Wij werken samen met Moneyview om de kosten voor jou op een rij te zetten. Moneyview heeft contact met de banken en verzamelt voor ons de actuele tarieven. De tarieven in de vergelijker worden dagelijks ververst en zijn dus altijd actueel.

Let op: in de vergelijker staan de actuele tarieven. Banken kunnen altijd hun tarieven wijzigingen. Die tonen we vanaf de ingangsdatum van de nieuwe tarieven. We houden de aankondigingen van de tariefwijzigingen ook bij.

Het investeringsbeleid van banken

Wil je overstappen naar een 'groenere' bank? Dan kun je in de vergelijker aangeven welke duurzaamheidsthema's je belangrijk vindt.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt het beleid van banken op verschillende maatschappelijke thema's. De banken krijgen per thema een rapportcijfer van 1 t/m 10. In onze vergelijker kun je banken vergelijken op de 7 onderzochte thema's.

Let op: op dit moment staan de nieuwe scores (2026) nog niet in onze vergelijker. De cijfers worden binnenkort aangepast.

Per thema kun je lezen wat de Eerlijke Bankwijzer een goed beleid vindt voor dat thema. Vervolgens kun je aangeven hoe belangrijk je het vindt dat jouw bank een goed beleid voert op dat thema:

Heel belangrijk: de bank krijgt dan een 9 of 10 van de Eerlijke Bankwijzer.

Belangrijk: de bank krijgt een 6, 7, of 8 van de Eerlijke Bankwijzer.

Onbelangrijk/geen mening: alle banken worden getoond in de vergelijker. Ook banken met een cijfer lager dan een 6.

Voorbeeld:

Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat je bank een goed beleid voert op het gebied van klimaatverandering? Dan vul je in de Betaalrekening Vergelijker bij het thema klimaatverandering 'belangrijk' in. Je ziet dan alle banken die op dat thema een 6 of hoger scoren. Vul je 'heel belangrijk' in, dan zie je alleen de banken met een 9 of niet 10. Vul je niets of 'onbelangrijk/geen mening' in? Dan worden alle banken getoond.

Let op: Knab, Nationale Nederlanden en Revolut zijn niet onderzocht door de Eerlijke Bankwijzer. Deze banken worden altijd getoond in de resultaten.

Het oordeel van andere consumenten

De Consumentenbond doet jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van consumenten over hun bank. Je vindt deze tevredenheidscore ook terug in de Betaalrekening Vergelijker. Bezoekers van de vergelijker kunnen ook een review achterlaten.

Banken in de vergelijker

In de vergelijker staan alle Nederlandse banken met een betaalrekening of -pakket voor particulieren die te openen zijn voor nieuwe klanten. In de vergelijker staan dus geen betaalrekening of -pakketten die niet meer te openen zijn, zoals het ING BasisPakket, BetaalPakket en RoyaalPakket. Banken die zich alleen op vermogende klanten richten, zoals Van Lanschot, testen we niet.

De banken in onze vergelijker:

ABN AMRO

ASN Bank

Bunq

ING

Knab

Nationale Nederlanden

Rabobank

Revolut

Triodos Bank

Verplichte vergelijkingssite voor betaalrekeningen

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn voor betaalrekeningen. De richtlijn moet er onder andere voor zorgen dat de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter zijn voor consumenten en dat overstappen naar een andere bank gemakkelijker wordt.

Elk Europees land is volgens deze richtlijn verplicht om (onder andere) een vergelijkingswebsite voor betaalrekeningen te hebben. In Nederland heeft het Ministerie van Financiën de Consumentenbond gevraagd hier in te voorzien. Het Ministerie van Financiën en de Consumentenbond hebben deze toewijzig vastgelegd in een overeenkomst.

Onderzoek kosten betaalrekeningen

Met de Betaalrekening Vergelijker kun je kijken wat voor jou de goedkoopste betaalrekening is. We onderzoeken daarnaast de kosten van betaalrekeningen om zo prijsontwikkelingen in de gaten te houden en te beoordelen welke bank voor veel consumenten goedkoop of juist duur is. We gebruiken 7 profielen om te berekenen wat een betaalrekening of betaalpakket écht kost en welke dus vaak de goedkoopste betaalrekening is. Naast de vaste kosten krijg je namelijk te maken met variabele en extra kosten. Bijvoorbeeld:

Een tweede betaalpas

Een (tweede) creditcard

Rood staan

Papieren afschriften

Betalen en geld opnemen buiten eurolanden

Rente over het saldo op je betaalrekening

Door deze bijkomende kosten kan een betaalrekening met lage vaste kosten voor jou juist duurder zijn of omgekeerd. Of je kunt een duur pakket hebben met allerlei extra's die je helemaal niet gebruikt.

De kosten voor betalen en geld opnemen in vreemde valuta zijn variabel. Ze zijn afhankelijk van het aantal keren dat je pint en/of de hoogte van het bedrag. We gaan bij de berekeningen uit van een fictief aantal en bedrag per profiel. De kosten voor rood staan zijn ook variabel. Ze zijn afhankelijk van hoeveel je rood staat, dus ook hier kiezen we voor een fictief bedrag per profiel.

Profielen

Op basis van 7 profielen bekijken we welke betaalrekening vaak tot de goedkoopste optie behoort en welke vaak tot de duurste optie behoort.