Over onze dienstverlening

De Consumentenbond onderzoekt de kosten van betaalrekeningen en -pakketten regelmatig. Via onze betaalrekeningenvergelijker kies je een betaalrekening die aan jouw wensen voldoet. Hoe onderzoeken we de kosten en hoe werkt onze betaalrekeningenvergelijker? We leggen het uit.

Vergelijker betaalrekeningen van de Consumentenbond

Consumenten wisselen niet zo snel en vaak van betaalrekening. De Consumentenbond wil overstappen van bank makkelijker maken. De betaalrekeningenvergelijker draagt hieraan bij. Je kunt betaalrekeningen en banken vergelijken op een aantal unieke punten en zo de betaalrekening kiezen die aan jouw wensen voldoet:

de daadwerkelijke kosten

het investeringsbeleid van banken

het oordeel van andere consumenten

Daadwerkelijke kosten van een betaalrekening

De kosten van een betaalrekening bestaan niet uit alleen de vaste kosten van een betaalrekening, maar ook uit extra kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor een extra betaalpas.

De vergelijker toont de totale kosten van je betaalrekening op basis van jouw wensen:

het aantal betaalpassen

het aantal creditcards

eventuele papieren rekeningafschriften

mobiel betalen

Sommige kosten zijn variabel en kunnen dus niet worden meegenomen in de totale kosten. Je kunt de tarieven wel vergelijken. Het gaat om:

Het investeringsbeleid van banken

Ben je het niet eens met de hoge bonussen die je bank uitkeert aan de directie of wil je overstappen naar een 'groenere' bank? Dan kun je in de vergelijker aangeven dat je deze thema's belangrijk vindt.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt jaarlijks het beleid van banken op het gebied van bonussen en andere maatschappelijke thema's. In onze vergelijker kun je banken vergelijken op 10 belangrijke thema's. Je kunt aangeven of je thema heel belangrijk vindt (de bank krijgt dan een 9 of 10 van de Eerlijke Bankwijzer) of minder belangrijk (de bank krijgt een 6, 7, of 8).

Het oordeel van andere consumenten

De Consumentenbond doet jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van consumenten over hun bank. Je vindt deze tevredenheidscore ook terug in de betaalrekeningenvergelijker. Bezoekers van de vergelijker kunnen ook een review achterlaten.

Banken in de vergelijker

In de vergelijker staan alle Nederlandse banken met een betaalrekening of -pakket voor particulieren die te openen zijn voor nieuwe klanten. In de vergelijker staan dus geen betaalrekening of -pakketten die niet meer te openen zijn, zoals het ING BasisPakket, BetaalPakket en RoyaalPakket. Banken die zich alleen op vermogende klanten richten, zoals Van Lanschot, testen we niet.

De banken in onze vergelijker:

ABN Amro

ASN Bank

Bunq

ING

Knab

Moneyou

Rabobank

RegioBank

SNS

Triodos Bank

Verplichte vergelijkingssite voor betaalrekeningen

De Payment Accoounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn voor betaalrekeningen. De richtlijn moet er onder andere voor zorgen dat de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter zijn voor consumenten en dat overstappen naar een andere bank gemakkelijker wordt.

Elk Europees land is volgens deze richtlijn verplicht om (onder andere) een vergelijkingswebsite voor betaalrekeningen te hebben. In Nederland heeft het Ministerie van Financiën de Consumentenbond gevraagd hier in te voorzien. Het Ministerie van Financiën en de Consumentenbond hebben deze toewijzig vastgelegd in een convenant.

Onderzoek kosten betaalrekeningen

Met de betaalrekeningvergelijker kun je kijken wat voor jou de goedkoopste betaalrekening is. We onderzoeken daarnaast de kosten van betaalrekeningen om zo prijsontwikkelingen in de gaten te houden en te beoordelen welke bank voor veel consumenten goedkoop of juist duur is. We gebruiken 7 profielen om te berekenen wat een betaalrekening of betaalpakket écht kost en welke dus vaak de goedkoopste betaalrekening is. Naast de vaste kosten krijg je namelijk te maken met variabele en extra kosten. Bijvoorbeeld:

een tweede betaalpas

een (tweede) creditcard

rood staan

papieren afschriften

betalen en geld opnemen buiten eurolanden

rente over het saldo op je betaalrekening

Door deze bijkomende kosten kan een betaalrekening met lage vaste kosten voor jou juist duurder zijn of omgekeerd. Of je kunt een duur pakket hebben met allerlei extra's die je helemaal niet gebruikt.

De kosten voor betalen en geld opnemen in vreemde valuta zijn variabel: ze zijn afhankelijk van het aantal keren dat je pint en/of de hoogte van het bedrag. We gaan bij de berekeningen uit van een fictief aantal en bedrag per profiel. De kosten voor rood staan zijn ook variabel, ze zijn afhankelijk van hoeveel je rood staat, dus ook hier kiezen we voor een fictief bedrag per profiel.

Profielen

Op basis van 7 profielen bekijken we welke betaalrekening vaak tot de goedkoopste optie behoort en welke vaak tot de duurste optie behoort.

