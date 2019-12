Een creditcard is bijna onmisbaar als je weleens reist of online aankopen doet. Waar moet je op letten bij de aanschaf en het gebruik?

Onderdeel van betaalpakket

Een creditcard is vaak een onderdeel van een betaalrekening of -pakket. Bij sommige uitgebreide betaalpakketten is een tweede creditcard zelfs 'gratis'. Als je een (tweede) creditcard niet gebruikt kan het misschien voordeliger zijn een ander (goedkoper) betaalpakket te kiezen.

De meeste banken bieden een creditcard aan. Alleen Triodos Bank heeft geen eigen creditcard. Als je klant bent bij Triodos Bank kun je een 'losse' (niet bank -gebonden) creditcard, zoals de ANWB Visa Card, de Mastercard Classic en de Bijenkorf Card, aanschaffen. Dit kan natuurlijk ook als je bij één van de andere banken bankiert. Bijvoorbeeld als je een pakket hebt waar geen creditcard bij de prijs inbegrepen is.

Kosten

De prijs van een creditcard varieert van rond de €15 tot boven de €100 per jaar. Vaak geldt: hoe duurder de kaart, hoe hoger de bestedingslimiet en hoe langer je spullen na aankoop verzekerd zijn.

Als je buiten euro-landen betaalt of geld opneemt met een creditcard betaal je altjd extra kosten. De kosten varïeren per creditcard. Let op: geld opnemen met een creditcard is altijd duur, ook in Nederland. Je betaalt vaak een percentage van het opgenomen bedrag (rond de 4%) en daarnaast buiten eurolanden een koersopslag.

Bij sommige creditcards (die van creditcarduitgever ICS) krijg je korting op de kosten voor een geldopname als je een positief saldo op je creditcard hebt staan. Je betaalt in plaats van 4% van het opgenomen bedrag 1,5%, met een maximum van €1,50. Daarnaast betaal je ook een koersopslag, in beide gevallen 2%. Ook krijg je een (kleine) rentevergoeding over het positieve saldo.

Kosten gebruik creditcard buiten eurolanden

Betalen

(koersopslag) Geld opnemen

(kosten per opname + koersopslag) ABN Amro 2% 4% (min. €4,50) + 2% ASN Bank 2% 4% + 2% Bunq 1,5% 1,5% ING 2% 2% (min. €4,50) + 2% Knab (Visa Card) 1,8% 2% (min. €4,95) + 1,8% Knab (American Express Green Card) 2,5% 3,5% (min. €4,50) + 2,5% Rabobank 2% €4,50 + 2% RegioBank 2% 4% + 2% SNS (Mastercard) €0,15 €4,50 SNS (Visa Card van ICS), aangevraagd na mei 2018 2% 4% + 2% American Express 2,5% 3,5% (min. €4,50) + 2,5% ICS (ANWB Visa Card, Bijenkorf Card, Mastercard Classic, World Card) 2% 4% + 2% ICS (ANWB Visa Card Gold, Bijenkorf Card Glod, Mastercard Gold) 1,5% 4% + 2% Qander 1,8% 2% (min. €4,95) + 1,8% Revolut gratis/0,5% gratis/2%

Met de prepaid creditcard van Revolut is betalen tot €5000 per maand gratis en daarna betaal je 0,5% per betaling. Geldopnames zijn tot €200 gratis per maand, daarna 2% per opname.

SNS is per 8 mei 2018 overgestapt van Mastercard naar een creditcard van ICS. Heb je na 8 mei 2018 een creditcard aangeschaft bij SNS? Dan betaal je tarieven die ICS hanteert.

Let op: sinds de invoering van PSD2 in februari 2019 mogen (web)winkels in Europa geen toeslag meer rekenen als je betaalt met je creditcard. Dit zijn andere kosten dan de kosten die je betaalt voor betalen en geld opnemen in niet-eurolanden en de kosten voor geld opnemen met je creditcard.

Mogelijkheden

Een voordeel van betalen, online of in de winkel, met je creditcard is dat je aankoop verzekerd is tegen diefstal, verlies en beschadiging. Dit geldt niet voor een aankoop met je betaalpas of bijvoorbeeld iDEAL. Alleen SNS-klanten hebben ook bij aankopen met hun betaalpas een aankoopverzekering.

Hoeveel je kunt besteden, hoe je moet aflossen en hoe lang je aankopen verzekerd zijn, verschilt per creditcard. Als je een creditcard wilt aanschaffen, kun je op de volgende punten letten:

Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de kaart?

Wat is het bestedingslimiet?

Gelden er inkomenseisen?

Hoe moet je aflossen: bijvoorbeeld elke maand het hele openstaande bedrag of kun je ook gespreid betalen en wat is dan de rente?

Is er sprake van BKR-toetsing en -registratie?

Wat zijn de kosten voor betalen en geld opnemen?

Is er een aankoopverzekering en tot hoe lang na aankoop zijn je spullen verzekerd?

Zijn er nog extra's, zoals een aflevergarantie voor je online aankopen of andere verzekeringen zoals een bagage- of vluchtvertragingsverzekering en wat zijn de voorwaarden van deze verzekeringen?

Prepaid creditcards

Je kunt een prepaid creditcard aanvragen zonder BKR-toetsing. Dit kan omdat je er vooraf zelf geld op moeten storten. Je leent dus geen geld.

Er zijn verschillende prepaid creditcards, bijvoorbeeld van Mastercard en Pay2d. Ook zijn er verschillende soorten kaarten, voor verschillende doeleinden:

Fysieke (voor op reis bijvoorbeeld) en virtuele kaarten (voor online aankopen)

Oplaadbare kaarten (steeds weer opnieuw te gebruiken) en niet-oplaadbare kaarten (meer als cadeaukaart bedoeld)

Kaarten met een speciaal doel, zoals een reis (voorbeelden zijn de prepaid creditcard van Revolut en GWK)

Er zijn ook verschillende soorten aanbieders. Grote bedrijven, die ook gewone creditcards uitgeven zoals ICS en ANWB en kleine bedrijven die uitsluitenden prepaid creditcards aanbieden. Veel van die bedrijven zijn gevestigd in het buitenland, soms hebben ze wel een een Nederlandstalige website en/of klantenservice.

Voordelen van een prepaid creditcard zijn:

Je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt

Geen BKR-registratie

Geen hoge rente over een uitstaand saldo

Maar er zijn ook nadelen:

Vaak worden er allerlei variabele kosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld voor het storten van geld op de kaart en voor het niet gebruiken van de kaart. Dit laatste, ook inactiviteitskosten genoemd, kan oplopen tot €10 per maand (bij VIABUY is dat als je de kaart 12 maanden niet gebruikt hebt).

De kaarten worden vaak niet geaccepteerd als borg voor bijvoorbeeld een huurauto.

Vaak is er geen aankoopverzekering, behalve bij de prepaid creditcards van ICS (ANWB Prepaid Creditcard, Prepaid MasterCard en Prepaid Visa World Card).

Veel aanbieders van prepaid creditcards zijn niet in Nederland gevestigd. Als je een vraag, probleem of klacht hebt, kun je niet bij een Nederlandstalige klantenservice terecht.

Let op: we bekeken de kosten van een aantal prepaid creditcards (alleen aanbieders met fysieke, oplaadbare kaarten met een Nederlandstalige website) en de volgende zaken vielen op:

Op de prepaid creditcard van het GWK (Cash Passport Prepaid MasterCard) kun je euro's, Amerikaanse dollars en Britse ponden zetten. Dat lijkt handig als je op reis gaat, maar GWK gebruikt een ongunstige wisselkoers bij de dollars en ponden. Ook de koersopslag voor betalen of geld opnemen in vreemde valuta is veel hoger dan bij andere (prepaid) creditcards (5,75%)

Na ontvangst van de kaart van Viabuy moet deze binnen 21 dagen geactiveerd worden, dit kost €69,90. De Consumentenbond ontvangt regelmatig klachten over Viabuy van consumenten die niet hebben begrepen dat je deze kosten altijd moet betalen, ook als je de kaart niet gebruikt.

