Wanneer krijg je een creditcard?

Een creditcard is vaak een onderdeel van een betaalrekening of -pakket. Bij sommige uitgebreide betaalpakketten is een tweede creditcard zelfs 'gratis'. Gebruik je geen tweede creditcard? Dan is het misschien voordeliger om een ander, goedkoper betaalpakket te kiezen.

'Losse' creditcard aanvragen

De meeste banken bieden een creditcard aan. Alleen Triodos Bank heeft geen eigen creditcard. Ben je klant bij Triodos Bank? Dan kun je een 'losse' (niet bank-gebonden) creditcard aanschaffen. Denk aan de ANWB Visa Card of de Mastercard Classic.

Dit kan natuurlijk ook als je bij 1 van de andere banken bankiert. Bijvoorbeeld als je een pakket hebt waar een creditcard niet bij de prijs inbegrepen is. De meeste creditcards zijn van uitgever ICS, zowel die van banken (behalve ING en Rabobank) en als de 'losse' creditcards.

Kosten

De prijs van een creditcard wisselt tussen de €23 tot boven de €200 per jaar. Vaak geldt: hoe duurder de kaart, hoe hoger de bestedingslimiet. En hoe langer je spullen na aankoop verzekerd zijn.

Kosten buiten eurolanden

Als je buiten eurolanden betaalt of geld opneemt met een creditcard betaal je meestal extra kosten. De kosten verschillen per creditcard.

Geld opnemen is duur

Let op: geld opnemen met een creditcard is altijd duur, ook in Nederland. Je betaalt vaak een percentage van het opgenomen bedrag (rond de 4%). Daarnaast betaal je buiten eurolanden een koersopslag.

Rente over saldo

Soms betaal je ook rente over het uitstaande saldo op je creditcard. Als je elke maand je uitstaande saldo moet aflossen hoeft dat niet. Maar als je elke maand maar een deel aflost wel. Dit heet gespreid betalen. Bij de meeste creditcards is het niet meer mogelijk om gespreid af te lossen.

Kosten creditcard buiten eurolanden

Betalen

(koersopslag) Geld opnemen

(kosten per opname + koersopslag) ABN AMRO 2% 4% (min. €4,50) + 2% American Express 2,5% 3,5% (min. €4,50) + 2,5% ICS (oa ANWB Visa Card, Mastercard Classic en creditcards van ASN Bank en Knab)* 2% 4% + 2% ING 2%/0%* 4% (min. €4,50) + 2%/0% Rabobank 2% €4,50 + 2%

*ICS: korting op de kosten voor een geldopname bij een positief saldo op je creditcard. Je betaalt 1% van het opgenomen bedrag (max €1,50) plus de koersopslag van 2%. Ook krijg je een (kleine) rentevergoeding over het positieve saldo, behalve bij de creditcards van Knab en ASN Bank.

*ING Creditcard Extra en Max: geen koersopslag (tot €1.000 voor de ING Creditcard Extra) aan transacties per incassoperiode in vreemde valuta

*Bunq en Revolut hebben een debit Mastercard

Voor wie veel reist buiten eurolanden, kan een buitenlandse bank als Revolut of Wise ook een optie zijn. Deze banken rekenen vaak geen of weinig koersopslag.

Geld overboeken van creditcard naar betaalrekening

Met sommige creditcards kun je geld overmaken naar je betaalrekening. Het verschilt per creditcard hoe dit werkt en onder welke voorwaarden dit kan.

ICS (onder andere van ABN AMRO, ASN Bank, Mastercard): je kunt geld overboeken naar de betaalrekening die gekoppeld is aan je creditcard. Als je overboekt vanuit je positieve saldo op je creditcard, betaal je geen kosten. Als je geen positief saldo hebt, betaal je 2,5% van het overgeboekte bedrag.

ING: je kunt alleen geld overboeken naar je betaalrekening als je een positief saldo op je creditcard hebt. Dit kan alleen naar de betaalrekening die is gekoppeld aan je creditcard.

Rabobank: je kunt alleen geld overboeken naar je betaalrekening als je een positief saldo op je creditcard hebt. Dit kan alleen naar de betaalrekening die is gekoppeld aan je creditcard.

Voordelen betalen met een creditcard

Chargeback-regeling

Een belangrijk voordeel van betalen met een creditcard is de zogenaamde chargeback-regeling. Ook wel aflevergarantie of GeldTerugService genoemd. Dit betekent dat je een betaling kan betwisten.

Geld terug bij fraude of faillissement

Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van fraude, maar ook als een online bestelling nep blijkt te zijn. Of bijvoorbeeld als een bedrijf geld int voor een abonnement dat al opgezegd is. Maar ook als het bedrijf waaraan je betaalt failliet gaat voordat je de dienst of het product ontvangt. Alleen creditcards van de Rabobank bieden nadrukkelijk geen dekking bij faillissement.

Voorwaarden per creditcard

Met bijna alle creditcards in Nederland van Mastercard, Visa of American Express kun je een betaling betwisten. Het hangt af van de voorwaarden van de creditcard hoeveel tijd je hebt om dit te doen. Soms geldt die termijn pas vanaf de levering van het product en niet vanaf de aankoopdatum.

Voor een betwisting moet je vaak een formulier invullen en bewijsstukken meesturen. Soms moet je het verzoek ook nog motiveren. Hoe dit precies werkt, verschilt per creditcarduitgever.

Betwisten via PayPal

Let op: een betaling met PayPal kun je ook betwisten via een geschil en claim. Maar je bent niet dubbel gedekt bij een betaling met PayPal en een daaraan gekoppelde creditcard. Een betwisting bij de creditcardmaatschappij is dan niet meer mogelijk.

Aankoopverzekering

Een voordeel van betalen, online of in de winkel, met je creditcard is dat je aankoop verzekerd is tegen diefstal, verlies en beschadiging. Dit geldt niet voor een aankoop met je betaalpas of bijvoorbeeld iDeal.

Klanten van ASN Bank en ING (OranjePakket More en Extra) hebben ook bij aankopen met hun betaalpas wel een aankoopverzekering. Die is wel maar 30 of 45 (ING) dagen na aankoop. Bij een creditcard ben je vaak 180 of 365 dagen beschermd.

Sommige producten zijn uitgesloten, zoals sieraden. Er geldt ook vaak een eigen risico. Daarnaast geldt er ook een maximum bedrag dat je kunt claimen. Bijvoorbeeld per gebeurtenis, per jaar en/of in totaal. En voor bepaalde aankopen geldt daarnaast nog een maximaal bedrag, zoals voor computers en telefoons.

Reisverzekering

Vooral de laatste 2 dekkingen bieden voordelen. Je kunt bij veel creditcards eenvoudig de kosten van vervangende spullen claimen als je bagage niet aankomt. Het verschilt per kaart na hoeveel uur vertraging je hier recht op hebt en hoeveel je dan vergoed krijgt.

De autohuurverzekering dekt het eigen risico bij autohuur. Dat is het bedrag dat je anders zelf moet betalen als er bijvoorbeeld schade is aan de auto. Je kunt dit eigen risico vaak wel afkopen bij de verhuurder, maar dat kost zo’n €10 per dag. Als je afrekent met een creditcard met deze dekking, is dat niet nodig. Hoe hoog de dekking is, verschilt per creditcard.



Let op: als je in aanmerking wilt komen voor één van deze dekkingen moet je de hele reis met je creditcard betalen. Dit geldt alleen niet voor de Visa World Card Platinum.

Tips bij aanvragen van een creditcard

Let bij het aanschaffen van een creditcard op de volgende punten:

Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de kaart?

Wat is het bestedingslimiet?

Gelden er inkomenseisen?

Hoe moet je aflossen? Bijvoorbeeld elke maand het hele openstaande bedrag of kun je ook gespreid betalen? En wat is dan de rente?

Is er sprake van BKR-toetsing en -registratie?

Wat zijn de kosten voor betalen en geld opnemen?

Is er een aflevergarantie of chargeback-regeling?

Is er een aankoopverzekering? En tot hoe lang na aankoop zijn je spullen verzekerd?

Zijn er nog extra's zoals een bagage- of vluchtvertragingsverzekering? En wat zijn de voorwaarden van deze verzekeringen?

Extra authenticatie-stap bij online betalingen

PSD2, de herziene richtlijn voor betaaldiensten, verplicht Strong Costumer Authentication (SCA) voor online betalingen. Dit verbetert de veiligheid.

Met Strong Costumer Authentication (SCA) controleert je bank, creditcarduitgever of andere betaaldienstverlener je identiteit op een combinatie van minimaal 2 gegevens:

Iets wat alleen de klant weet en onthoudt, zoals een geheime pincode of wachtwoord.

Iets wat alleen de klant in bezit heeft, zoals een persoonlijke pinpas, smartphone of armband met betaalchip.

Iets wat alleen de klant is en kenmerkt, zoals een vingerafdruk of gezichtsscan (met biometrie).

Sinds eind 2020 kun je bij Europese webwinkels meestal niet meer alleen met je creditcardnummer, naam, vervaldatum en CVC-code betalen.

Soms is SCA niet verplicht. Bijvoorbeeld bij terugkerende betalingen na een eerste betaling met SCA. En meestal voor bedragen onder de €30.

Prepaid creditcard en debitcards

Het verschil met 'gewone' creditcards is dat je met een prepaid creditcard of debitcard geen extra limiet hebt. Bij debitcards wordt een aankoop direct van je betaalrekening afgeschreven. Bij een prepaid creditcard zet je een tegoed op de creditcard.

Buitenlandse banken, zoals Revolut en N26, bieden vaak een debitcard aan. Ook worden de komende tijd alle Nederlandse betaalpassen vervangen door een debitcard. In Nederland zijn eigenlijk geen aanbieders meer van prepaid creditcards, nu ook de ICS Go Card is gestopt.

Voordelen prepaid creditcard/debit credit card

Je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt.

Geen BKR-registratie.

Geen hoge rente over een uitstaand saldo.

Nadelen prepaid creditcard