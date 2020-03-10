Retourpinnen: hoe werkt het?

Wanneer retourpinnen?

Geld terugkrijgen via pinnen kan met betaalpassen van alle banken. Je moet je aankoop wel met een betaalpas of creditcard hebben afgerekend. Laat bijvoorbeeld je pinbon zien. Je kunt zelf kiezen welke betaalpas je kiest voor retourpinnen. Van de winkelier krijg je dan een retourpinbon als bewijs. Niet alle winkeliers bieden de mogelijkheid voor retourpinnen aan.

Het retourbedrag wordt de eerstvolgende werkdag bijgeschreven. Die krijg je op de betaalrekening die hoort bij de betaalpas die gebruikt is bij de retourbetaling.

Mag een winkelier je alleen via retourpinnen geld teruggeven?

Dit is afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de winkelier. Hierin staat hoe de winkelier retouren afhandelt. Er kan een bepaling in staan dat de winkelier retouren terugbetaalt via hetzelfde betaalmiddel als is gebruikt bij de aankoop. Heb je met je betaalpas afgerekend? Dan mag een winkelier met zo'n bepaling in zijn voorwaarden voor alleen retourpinnen kiezen.

Winkeliers zijn trouwens niet verplicht geld terug te geven als je spijt hebt van je aankoop. Lees meer over een product ruilen in de winkel.