Retourpinnen: hoe werkt het?

Wanneer je iets terugbrengt naar een winkel, heb je steeds vaker de mogelijkheid je geld via retourpinnen terug te krijgen. Je krijgt dan geen contant geld terug. Het geld wordt teruggestort op je rekening via je betaalpas. Hoe werkt het?

Retourpinnen

Retourpinnen kan met betaalpassen van alle banken. Je moet je aankoop wel met een betaalpas of creditcard hebben afgerekend. Laat bijvoorbeeld je pinbon zien. Je kunt zelf kiezen welke betaalpas je kiest voor retourpinnen. Van de winkelier krijg je dan een retourpinbon als bewijs.

Het retourbedrag wordt de eerstvolgende werkdag bijgeschreven op de betaalrekening die hoort bij de betaalpas die gebruikt is bij de retourbetaling.

Let op: niet alle winkeliers bieden de mogelijkheid voor retourpinnen aan.

Mag een winkelier ervoor kiezen om je geld alleen via retourpinnen terug te geven?

Dit is afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de winkelier. Staat daarin dat je je geld via hetzelfde betaalmiddel terugkrijgt als is gebruikt bij de oorspronkelijke betaling? Dan mag de winkelier voor alleen retourpinnen kiezen.

Winkeliers zijn trouwens niet verplicht geld terug te geven als je spijt hebt van je aankoop. Lees meer over een product ruilen in de winkel.

