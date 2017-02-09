Inloggen met iDIN: Hoe werkt het?

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:17 juli 2026
Met iDIN kun je je online identificeren. Bijvoorbeeld bij het online afsluiten van een telefoonabonnement. Of bij een inlogscherm van een verzekeraar of webwinkel.
Je kunt iDIN ook gebruiken om je leefijd te bevestigen, bijvoorbeeld als een pakketberzorger je leeftijd wil checken. Je scant dan een iDIN QR-code met je smartphone.
Vanaf 2027 wordt iDIN vervangen door de Belgische identiteitsapp Itsme. Consumenten kunnen sinds 1 juni de app van Itsme gebruiken. iDIN blijft nog tot en met minimaal 2027 beschikbaar.
Met iDIN geef je een aantal gegevens door die bekend zijn bij de bank. Denk hierbij aan: voorletter(s), achternaam, woonadres, leeftijdsindicatie (18 jaar of ouder), geboortedatum, geslacht, e-mailadres of telefoonnummer. Maar eerst geef je hiervoor zelf toestemming.
Let op: Als je iDIN-gegevens niet kloppen, dan moet je dit laten aanpassen bij je eigen bank.
Voor het indentificeren met iDIN log je in met de inlogmethode van je bank. Via internetbankieren of de mobielbankieren-app van je bank.
Je klantgegevens worden alleen verzonden als je daar toestemming voor geeft. Ook zie je welke gegevens een organisatie opvraagt. Elke keer dat je iDIN gebruikt, kun je kiezen of je de gevraagde gegevens wilt verstrekken of niet.
Organisaties die iDIN ondersteunen zijn iDIN-acceptanten. Zij krijgen géén toegang tot je financiële bankgegevens, zoals je saldo en transacties. Andersom hebben banken geen toegang tot de klantgegevens van iDIN-acceptanten, zoals bezochte webpagina’s en bestellingen.
iDIN kun je vergelijken met iDEAL. iDIN is gebaseerd op online bankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Net als bij betalen met iDeal, word je omgeleid naar een beveiligde inlogpagina van je bank. Daar voer je je toegangscodes in. De toegangscodes belanden dus niet bij de organisatie waar je je identificeert of inlogt. Controleer of het écht de website van de bank is. En ga zorgvuldig om met je inloggegevens.
Controleer ook bij een QR-code of het écht de website van de bank is. Ga zorgvuldig om met je inloggegevens. Scan alleen een QR-code als dit vooraf is aangekondigd. Webwinkels zijn niet verplicht om dit te doen, maar wij vinden dat webwinkels hun klanten er op moeten wijzen. Fraude met QR-codes komt namelijk vaak voor.
Let op: over iDIN worden soms phishingberichten verstuurd.
Er zijn 3 manieren om iDIN te gebruiken:
Sinds juni 2021 is het ook mogelijk om met je een smartphone een iDIN QR-code te scannen. Zo kan een pakketbezorger bijvoorbeeld controleren of iemand 18 jaar of ouder is. Dat werkt zo:
Geen smartphone of iDIN? Dan kun je ook je identiteitsbewijs laten zien.
Bij de banken zijn de instellingen zo dat je automatisch gebruik maakt van iDIN. Ben je klant van ABN AMRO, dan moet je het eenmalig activeren via internetbankieren. Je kunt het op dezelfde manier weer uitzetten.
Ook bij ASN Bank en Rabobank kun je iDIN uitschakelen via internetbankieren. Je kunt iDIN dan alleen gebruiken als je het zelf weer aanzet.
Alleen bij ING kan dit niet. Voor ING-klanten staat iDIN dus altijd aan. Wel moet je altijd inloggen en toestemming geven. Dus je kunt het niet ongemerkt gebruiken.
Je hoeft geen account aan te maken of te hebben om iDIN te gebruiken. Om iDIN te gebruiken moet je klant zijn van ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING of Rabobank. En je moet internetbankieren of mobiel bankieren via de app. Triodos Bank-klanten kunnen geen gebruik meer maken van iDIN. Klanten van Knab ook (nog) niet.
Bij de meeste bedrijven die iDIN gebruiken, kun je ook nog op een andere manier inloggen of je identificeren.