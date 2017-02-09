Inloggen met iDIN: Hoe werkt het?

Wat is iDIN en Itsme?

Met iDIN kun je je online identificeren. Bijvoorbeeld bij het online afsluiten van een telefoonabonnement. Of bij een inlogscherm van een verzekeraar of webwinkel.

Je kunt iDIN ook gebruiken om je leefijd te bevestigen, bijvoorbeeld als een pakketberzorger je leeftijd wil checken. Je scant dan een iDIN QR-code met je smartphone.

Vanaf 2027 wordt iDIN vervangen door de Belgische identiteitsapp Itsme. Consumenten kunnen sinds 1 juni de app van Itsme gebruiken. iDIN blijft nog tot en met minimaal 2027 beschikbaar.

Gegevens

Met iDIN geef je een aantal gegevens door die bekend zijn bij de bank. Denk hierbij aan: voorletter(s), achternaam, woonadres, leeftijdsindicatie (18 jaar of ouder), geboortedatum, geslacht, e-mailadres of telefoonnummer. Maar eerst geef je hiervoor zelf toestemming.

Let op: Als je iDIN-gegevens niet kloppen, dan moet je dit laten aanpassen bij je eigen bank.

Hoe werkt het?

Voor het indentificeren met iDIN log je in met de inlogmethode van je bank. Via internetbankieren of de mobielbankieren-app van je bank.

Is iDIN veilig?

Je klantgegevens worden alleen verzonden als je daar toestemming voor geeft. Ook zie je welke gegevens een organisatie opvraagt. Elke keer dat je iDIN gebruikt, kun je kiezen of je de gevraagde gegevens wilt verstrekken of niet.

Toegang tot bankgegevens?

Organisaties die iDIN ondersteunen zijn iDIN-acceptanten. Zij krijgen géén toegang tot je financiële bankgegevens, zoals je saldo en transacties. Andersom hebben banken geen toegang tot de klantgegevens van iDIN-acceptanten, zoals bezochte webpagina’s en bestellingen.

Lijkt op iDeal

iDIN kun je vergelijken met iDEAL. iDIN is gebaseerd op online bankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Net als bij betalen met iDeal, word je omgeleid naar een beveiligde inlogpagina van je bank. Daar voer je je toegangscodes in. De toegangscodes belanden dus niet bij de organisatie waar je je identificeert of inlogt. Controleer of het écht de website van de bank is. En ga zorgvuldig om met je inloggegevens.

Veiligheid QR-code

Controleer ook bij een QR-code of het écht de website van de bank is. Ga zorgvuldig om met je inloggegevens. Scan alleen een QR-code als dit vooraf is aangekondigd. Webwinkels zijn niet verplicht om dit te doen, maar wij vinden dat webwinkels hun klanten er op moeten wijzen. Fraude met QR-codes komt namelijk vaak voor.

Let op: over iDIN worden soms phishingberichten verstuurd.

Zo gebruik je iDIN

Er zijn 3 manieren om iDIN te gebruiken:

Identificeren. Bijvoorbeeld om een verzekering af te sluiten. Inloggen. Bijvoorbeeld bij een webwinkel of een mijn-omgeving van een verzekeraar. Leeftijd bevestigen. Bijvoorbeeld als je een bepaalde dienst wilt afnemen.

Hoe werkt iDIN online?

Kies iDIN als identificatie- of inlogmethode.

Selecteer je eigen bank. Let op: klanten van Knab en Triodos Bank kunnen geen gebruikmaken van iDIN.

Je wordt naar het iDIN-startscherm van je bank geleid. Daar log je in via de inlogmethode van jouw bank.

Bij identificatie: de gegevens die het bedrijf nodig heeft, zijn ingevuld en je kunt akkoord gaan.

Bij inloggen: je ziet dat je gaat inloggen bij het betreffende bedrijf en klikt op akkoord.

Bij bevestigen leeftijd: je bevestigt of je wel of niet ouder dan 18 bent en gaat akkoord.

Je wordt weer teruggeleid naar de betreffende website. Je bent geïdentificeerd, ingelogd of je leeftijd is bevestigd.

Hoe werkt het scannen van een iDIN QR-code?

Sinds juni 2021 is het ook mogelijk om met je een smartphone een iDIN QR-code te scannen. Zo kan een pakketbezorger bijvoorbeeld controleren of iemand 18 jaar of ouder is. Dat werkt zo:

De pakketjesbezorger vraagt je om een QR-code te scannen met je smartphone.

Je logt op je mobiel in via de inlogmethode van jouw bank. Dat werkt net zoals bij iDEAL. Let op: je staat aan de deur, dus zorg dat niemand meekijkt bij het invoeren van je toegangscodes.

Je ziet dat je gaat bevestigen of je wel of niet ouder bent dan 18 jaar. De bezorger ziet niet wat je geboortedatum is, alleen of je ouder bent dan 18.

Je gaat akkoord. Alleen dan krijgt de bezorger de bevestiging.

Is de check gelukt, dan krijg je je pakketje van de bezorger.

Geen smartphone of iDIN? Dan kun je ook je identiteitsbewijs laten zien.

Wat als ik iDIN niet wil gebruiken?

Bij de banken zijn de instellingen zo dat je automatisch gebruik maakt van iDIN. Ben je klant van ABN AMRO, dan moet je het eenmalig activeren via internetbankieren. Je kunt het op dezelfde manier weer uitzetten.

Ook bij ASN Bank en Rabobank kun je iDIN uitschakelen via internetbankieren. Je kunt iDIN dan alleen gebruiken als je het zelf weer aanzet.

Alleen bij ING kan dit niet. Voor ING-klanten staat iDIN dus altijd aan. Wel moet je altijd inloggen en toestemming geven. Dus je kunt het niet ongemerkt gebruiken.

Kan iedereen iDIN gebruiken?

Je hoeft geen account aan te maken of te hebben om iDIN te gebruiken. Om iDIN te gebruiken moet je klant zijn van ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING of Rabobank. En je moet internetbankieren of mobiel bankieren via de app. Triodos Bank-klanten kunnen geen gebruik meer maken van iDIN. Klanten van Knab ook (nog) niet.

Bij de meeste bedrijven die iDIN gebruiken, kun je ook nog op een andere manier inloggen of je identificeren.