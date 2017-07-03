Bankzaken overdragen

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden om geldzaken (voor een deel) door een ander te laten regelen. Welke mogelijkheid je kiest, hangt af van de situatie. Is het alleen voor áls er iets gebeurt? Of is iemand al niet meer in staat de eigen bankzaken te regelen? De mogelijkheden verschillen per bank.

Tips voor het overdragen van bankzaken