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Bankzaken overdragen

Soms kan iemand niet zelf de bankzaken regelen. Dan is het handig als er iets ingericht is. Wat zijn de mogelijkheden om bankzaken voor een deel of helemaal over te dragen?
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:24 juni 2026

geldzaken bankrekening

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden om geldzaken (voor een deel) door een ander te laten regelen. Welke mogelijkheid je kiest, hangt af van de situatie. Is het alleen voor áls er iets gebeurt? Of is iemand al niet meer in staat de eigen bankzaken te regelen? De mogelijkheden verschillen per bank.

Tips voor het overdragen van bankzaken

  • Leen liever je betaalpas of inloggevens van internetbankieren of mobiel bankieren niet uit. Dit mag officieel niet omdat pincode en inloggegevens strikt persoonlijk zijn.
  • Voorkom ruzie. Maak onderling afspraken als een gezins- of familielid bij zijn financiën wordt geholpen. Spreek bijvoorbeeld af dat iemand anders toezichthouder is. Degene die de zaken regelt, legt dan verantwoording aan die persoon af.
  • Sommige banken bieden hulp om zo lang mogelijk zelf je bankzaken te kunnen regelen. 
  • Regel een (notariële) volmacht op tijd. Zo kun je op het moment dat het nodig is iemands bankzaken makkelijker  regelen.

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