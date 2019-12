Bankzaken overdragen

Soms kan iemand (tijdelijk) niet zelf voor zijn bankzaken zorgen. Het is dan handig als er al iets geregeld is. Wat zijn de mogelijkheden om bankzaken deels of geheel over te dragen?

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden om geldzaken (deels) door een ander te laten regelen. Welke mogelijkheid je kiest is afhankelijk van de situatie. Is het alleen voor áls er iets gebeurt of is iemand al niet meer in staat zijn eigen bankzaken te regelen? Ook verschillen de mogelijkheden per bank.

Tips

Kies liever niet voor het (uit)lenen van een betaalpas of inloggegevens van internet- of mobiel bankieren. Dit mag officieel niet omdat pincode en inloggegevens strikt persoonlijk zijn.

Voorkom ruzie: maak onderling afspraken als een gezins- of familielid bij zijn financiën wordt geholpen. Spreek bijvoorbeeld af dat iemand anders toezichthouder is en dat degene die de zaken regelt verantwoording aan hem of haar aflegt.

Sommige banken bieden hulp om zo lang mogelijk zelf je bankzaken te kunnen regelen. Bijvoorbeeld hulp bij het opnemen van geld of iemand die bij je thuis komt om te helpen met je bankzaken (ABN Amro en Rabobank) of waar je langs kunt op kantoor (ING).

Wacht niet te lang met iets regelen.

