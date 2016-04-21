Is je bankpas kwijt of gestolen?

Zo snel mogelijk blokkeren

Ben je je bankpas kwijt? Dieven kunnen een bankrekening snel leegroven. Bijvoorbeeld als ze al je pincode hebben afgekeken. Meld je gestolen of kwijtgeraakte bankpas daarom zo snel mogelijk aan je bank.

Blokkeer je pas telefonisch, via de mobiel bankieren app of internetbankieren. Tot het moment van het melden ben je namelijk verantwoordelijk voor misbruik van je pas.

Telefoonnummers voor het melden van verlies of diefstal en blokkering van je pas per bank:

Bankpas blokkeren vanuit Nederland ABN AMRO Bel via de app of scan de QR-code Als je de app niet hebt: 0900-0024 (algemeen nummer) of 088-226 26 30 (buiten kantooruren) ASN Bank 070-356 93 35 ING 020-228 88 00 Natioanel Nederlanden 088 663 06 63 Rabobank Bel via de app of: 088-722 66 00 Triodos Bank 030-693 65 75 Overige banken 0800-03 13 (Bankpassen Meldcentrale)

Bankpas blokkeren vanuit het buitenland ABN AMRO +31 88 226 26 30 ING +31 20 228 88 00 Rabobank +31 88 722 66 00 Overige banken +31 88 385 53 72 (Bankpassen Meldcentrale)

De nummers zijn vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het is handig om dergelijke nummers in je mobiele telefoon op te slaan. Doe in geval van diefstal, verlies en fraude ook altijd aangifte bij de politie.

Tip: bij de meeste banken kun je je betaalpas ook weer deblokkeren via de mobiel bankieren-app en internetbankieren.

Geld opnemen zonder pas

Vraag na het blokkeren van je betaalpas meteen nieuwe pas aan. Tot je een nieuwe hebt, zit je zonder betaalpas.

Maak je gebruik van mobiel betalen? Dan kun je nog steeds betalen in winkels en restaurants. En bij alle geldmaten met NFC kun je ook contactloos geld opnemen. Je herkent dit aan het icoontje van contactloos betalen. In plaats van je pas in het apparaat te steken, hou je je betaalpas of telefoon bij het apparaat. Net als bij contactloos en mobiel betalen. Daarna voer je de pincode van je betaalpas in.

ING-klanten kunnen geld opnemen met een cashcode. Je hebt wel de mobiel bankieren-app nodig en het is maximaal €100.

Noodgeld

In het buitenland bieden sommige banken in dat geval de mogelijkheid om noodgeld op te nemen. Het is altijd handig om in het buitenland 2 betaalpassen mee te nemen. Bijvoorbeeld een betaalpas en een creditcard. Berg deze apart op.

Schadevergoeding bij diefstal

Is er geld opgenomen of betaald met de gestolen betaalpas? De bank vergoedt de schade als je je aan de veiligheidsregels hebt gehouden. Sinds de invoering van PSD2 geldt er geen eigen risico meer bij een gestolen of verloren pas.

Contactloos betalen

Met contactloos betalen kan iemand die je pas in handen heeft tot maximaal €100 betalen zonder pincode. In dat geval brengen banken ook geen eigen risico in rekening en krijg je de schade vergoed. Zijn er contactloze betalingen met pincode gedaan? Dan gelden dezelfde regels als bij ‘gewone’ diefstal van een pas.

Nieuwe betaalpas

Als je je betaalpas blokkeert, kun je meteen een nieuwe bankpas aanvragen. Dit kan via de mobiel bankieren-app, internetbankieren en/of telefonisch. Bij sommige banken zijn er kosten verbonden aan een nieuwe pas.

Kosten nieuwe betaalpas bij verlies of diefstal

Bank Kosten ABN AMRO €5,00 ASN Bank €4,50 Bunq €9,99 (1 pas per jaar gratis bij Bunq Pro) ING €4,50 (1 pas per jaar gratis bij OranjePakket Extra) Knab Gratis Nationale Nederlanden €4,50 (eerste keer is gratis) Rabobank €4,95 Revolut €6 Triodos Bank €6

Peildatum: januari 2026

Limieten pinnen en betalen

Geld- en betaalautomaten hebben standaardlimieten per dag of per week. Voor betaalautomaten in winkels zijn de limieten hoger dan voor geldautomaten om geld op te nemen. Deze maximumbedragen kun je bij alle banken verlagen. Zo beperk je schade bij pasmisbruik.