Is je bankpas kwijt of gestolen?

Is je bankpas gestolen, kwijt of ingeslikt door een geldautomaat? Meld dit zo snel mogelijk bij je bank of bel de ‘Bankpassen Meldcentrale’ voor melding en blokkering van je pas, en voor het aanvragen van een nieuwe.

Zo snel mogelijk blokkeren

Pasjesdieven kunnen een bankrekening snel leegroven. Meld je gestolen of kwijtgeraakte bankpas zo snel mogelijk aan je bank. Blokkeer je pas telefonisch, via de mobiel bankieren app of internetbankieren. Tot het moment van het melden ben je namelijk verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Telefoonnummers voor het melden van verlies of diefstal en blokkering van je pas per bank:

Vanuit Nederland ABN Amro 0900 0024 ING 020 2288800 Rabobank 088 7226767 of je eigen Rabobank Overige banken 0800 0313 (Bankpassen Meldcentrale)

Vanuit het buitenland ABN Amro +31 10 2411720 ING +31 20 2288800 Rabobank +31 88 7226767 of je eigen Rabobank Overige banken +31 88 3855372 (Bankpassen Meldcentrale)

De nummers zijn vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het is handig om dergelijke nummers in je mobiele telefoon op te slaan. Doe in geval van diefstal, verlies en fraude ook altijd aangifte bij de politie.

Tip: Bij de volgende banken kun je je betaalpas ook weer deblokkeren via de mobiel bankieren app van ABN Amro, ASN Bank, Rabobank, RegioBank, SNS en Triodos Bank of via internetbankieren van ABN Amro en Rabobank.

Geld opnemen zonder pas

Je hoeft niet zonder geld te zitten als je pas geblokkeerd of gestolen is. In Nederland kun je bij de grote banken met een identiteitsbewijs geld opnemen bij een filiaal van je bank. In het buitenland bieden de meeste banken in dat geval de mogelijkheid om noodgeld op te nemen. Het is altijd handig om in het buitenland 2 betaalpassen (bijvoorbeeld een bankpas en creditcard) mee te nemen en deze apart op te bergen.

Eigen risico pasmisbruik

Sinds de invoering van PSD2 geldt er geen eigen risico meer bij een gestolen of verloren pas. De bank vergoedt dus de schade, als je je aan de veiligheidsregels hebt gehouden. Met contactloos betalen kan iemand die je pas in handen heeft tot maximaal €50 betalen zonder pincode. In dat geval brengen banken ook geen eigen risico in rekening en krijg je de schade vergoed. Voor contactloze betalingen die met pincode zijn gedaan, gelden dezelfde regels als bij ‘gewone’ diefstal van een pas.

Nieuwe betaalpas

Als je je betaalpas geblokkeerd hebt, kun je meteen een nieuwe betaalpas aanvragen. Dit kan via de mobiel bankieren app, internetbankieren en/of telefonisch. Bij sommige banken zijn er kosten verbonden aan een nieuwe pas:

Kosten nieuwe betaalpas bij verlies of diefstal

Bank Kosten ABN Amro €7,50 ASN Bank gratis Bunq €9 (na 3 passen) ING €7,50 Knab gratis Rabobank €3,95 RegioBank en SNS gratis Triodos Bank gratis

Limieten pinnen en betalen

Voor geld- en betaalautomaten gelden standaardlimieten per dag of per week. Voor betaalautomaten (betalen in winkels) zijn de limieten hoger dan voor geldautomaten (geld opnemen). Deze maximumbedragen kun je bij alle banken verlagen. Zo beperk je schade bij pasmisbruik.

Pas blokkeren buiten de EU

Voor geldopnames of betalingen buiten de EU zijn betaalpassen automatisch geblokkeerd, behalve bij Knab en Triodos Bank. Knab-klanten krijgen een alert als er met hun pas transacties in het buitenland plaatsvinden.

Lees ook: