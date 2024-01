Instant Payments

Met Instant Payments staan overboekingen via internet- of mobiel bankieren binnen 5 seconden op de rekening van de ontvanger. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus ook in het weekend en tijdens feestdagen. Een spoedoverboeking is dan niet meer nodig. De meeste banken zijn inmiddels aangesloten op Instant Payments.

Betalingen tussen verschillende banken kunnen alleen via Instant Payments als ze bij dezelfde transactieverwerker aangesloten zijn. Bij de meeste grote banken levert dit geen probleem op.

Bekijk het overzicht van de Betaalvereniging voor de deelnemende banken

Spaarrekeningen

Ook veel spaarbanken hebben instant payments ingevoerd. Heeft jouw spaarbank ook instant payments? Dan heb je geen spaarrekening bij je huisbank meer nodig om snel over je spaargeld te beschikken. Dan staat spaargeld van een externe rekening net zo snel op je bankrekening.

Spaarbanken beslissen zelf of en wanneer ze instant payments invoeren.

Spoedoverboeking: wanneer wel en niet?

Geld overboeken tussen de meeste Nederlandse banken gaat snel. De ontvanger kan meestal direct over het geld beschikken als je het via internet- of mobiel bankieren overboekt.

Een spoedoverboeking kan nodig zijn als je klant bent bij een niet-deelnemende bank of naar een niet-deelnemende bank moet overboeken. Dit kan een Nederlandse bank zijn, maar ook een bank in een ander euroland. Voor (spoed)overboekingen naar niet-eurolanden gelden andere regels en tarieven. Een spoedoverboeking kan ook nodig zijn als je geen internetbankieren of mobiel bankieren gebruikt.

Door de komst van Instant Payments bieden veel banken geen spoedbetaling meer aan. Je kunt hiervoor nog terecht bij ABN Amro en Rabobank. Met een spoedoverboeking staat het geld binnen maximaal 2 uur gegarandeerd op de rekening van de ontvanger. Doe de betaling wel vóór 15:30 uur.

Tip: Controleer of de ontvanger zijn rekening bij dezelfde bank heeft. Betalingen binnen dezelfde bank worden altijd direct overgeboekt, ook in het weekend en tijdens feestdagen.

Kosten spoedoverboeking

Aan een spoedoverboeking zijn extra kosten verbonden. Een spoedoverboeking via internetbankieren is (als dit kan) altijd het goedkoopst.

Bank Internetbankieren Kantoor ABN Amro €5,50 €21,50 Rabobank niet mogelijk €15

Spoedbetaling naar het buitenland

Spoedbetalingen naar een land binnen de eurozone worden ook gegarandeerd binnen 2 uur op de rekening van de ontvanger bijgeboekt. Een normale overboeking (zonder spoed) binnen de eurozone wordt binnen 1 werkdag bijgeschreven op de tegenrekening.

De kosten voor een spoedoverboeking binnen de eurozone zijn hetzelfde als de kosten binnen Nederland. Ook steeds meer banken in andere eurolanden maken Instant Payments mogelijk. Bekijk het overzicht van de Betaalvereniging voor deelnemende banken.

Overboeken naar een land buiten de Eurozone in vreemde valuta ,duurt gemiddeld zo'n 5 werkdagen. Dat is afhankelijk van het land en de bank van de ontvanger. Een spoedoverboeking zorgt er meestal alleen voor dat dit 1 werkdag sneller gaat. Aan een overboeking naar het een land buiten de eurozone of in vreemde valuta zijn altijd kosten verbonden. De kosten voor een spoedoverboeking komen daarbovenop.