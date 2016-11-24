Gezamenlijke rekening en eigendom

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Trouw je na januari 2018, dan trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk zijn van jou of je partner. Ook erfenissen en schenkingen - ontvangen voor en tijdens het huwelijk - vallen niet binnen de gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

Voor 1 januari 2018

Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd en heb je geen huwelijkse voorwaarden? Dan ben je getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Voor deze huwelijken geldt dat partners automatisch voor de helft eigenaar zijn van alle eigendommen.

Na 1 januari 2018

Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt dat zij voor de helft eigenaar zijn van eigendommen die binnen het huwelijk zijn ontstaan. Hier valt dus ook het bedrag op de aparte rekeningen onder. Tenzij in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden afspraken zijn opgenomen over koude uitsluitingen (waarbij je niets deelt) of over verrekening (het verrekenbeding).

Lees ook wat is van wie in een relatie.

Verrekenbeding

Een verrekenbeding is een afspraak tussen partners om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen. Verrekenbedingen zijn onderdeel van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Niet notarieel vastgelegd

Voor samenwoners die notarieel niets hebben vastgelegd, geldt dat het bedrag op een en/of-rekening toekomt aan degene die het heeft gestort. Storten jullie samen €1000 op de rekening waarbij de een 40% stort en de ander 60%? Dan is 40% van het saldo voor de een en 60% van het saldo voor de ander. Via de notaris of in een samenlevingscontract kun je een andere verdeling regelen. Als jullie dan beiden (een deel van) jullie salaris op de rekening storten, hoort het saldo wél voor de helft aan ieder toe.

Lees ook ons stappenplan voor het opstellen samenlevingscontract.

Overlijden en gezamenlijke rekening

Als 1 van de 2 rekeninghouders overlijdt, is het saldo op een gezamenlijke betaalrekening niet autoamtisch van de andere rekeninghouder. Dat is afhankelijk van wie de erfgenamen zijn. De mederekeninghouder houdt wel toegang tot de gezamenlijk rekening.

Gezamenlijke rekening op 1 naam of opzeggen

Hoe je een en/of-rekening op 1 naam zet, is afhankelijk van de reden. Bij een scheiding moeten bijvoorbeeld beide rekeninghouders tekenen. Bij sommige banken moet je hiervoor langskomen op kantoor, bij andere regel je dit via internetbankieren. Bij overlijden van een van beide rekeninghouders heb je vaak allerlei documenten nodig. Dit verschilt per bank.

Het is meestal vrij eenvoudig om een en/of-rekening op te zeggen. Beide partners kunnen dat doen zonder toestemming van de ander. Ook als zij inmiddels gescheiden zijn.

Tip: het boek Testament & overlijden van de Consumentenbond behandelt de belangrijkste administratieve en financiële zaken die bij een overlijden aan de orde komen.

Samen sparen

Naast een gezamenlijke betaalrekening kun je ook een gezamenlijke spaarrekening openen. Handig als je bijvoorbeeld samen wilt sparen voor een verre reis.

Maar let op: niet bij elke spaarbank is het mogelijk om een gezamenlijke spaarrekening te openen. Open je toch zo'n rekening, dan heeft één van de twee officieel toegang. Een gezamenlijke tegenrekening is vaak wel mogelijk. Dan heb je ieder geval beide zicht op wat er opgenomen wordt vanaf de spaarrekening.

Bij (spaar)banken waar een gezamenlijke spaarrekening mogelijk is, moet de tegenrekening meestal ook gezamenlijk zijn. Bij een tegenrekening op 1 naam zou 1 persoon het gezamenlijke spaargeld op zijn eigen rekening kunnen zetten.