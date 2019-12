Gezamenlijke rekening en eigendom

Als je samenwoont of getrouwd bent, is het handig om je bankzaken samen te regelen. Van wie is dan het geld op een gezamenlijke rekening of een en/of-rekening? En hoe zet je een en/of-rekening op 1 naam?

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

In januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht aangepast. Waar je eerst automatisch in algehele gemeenschap van goederen trouwde, geldt sinds januari 2018 automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk zijn van jou of je partner. Ook erfenissen en schenkingen - ontvangen voor en tijdens het huwelijk - vallen niet binnen de gemeenschap van goederen. Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd en heb je geen huwelijkse voorwaarden? Dan ben je getrouwd in algehele gemeenschap van goederen.

Voor huwelijke gesloten voor 1 januari 2018 geldt dat partners automatisch voor de helft eigenaar zijn van alle eigendommen; voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 geldt dat zij voor de helft eigenaar zijn van eigendommen die binnen het huwelijk zijn ontstaan. Hier valt dus ook het bedrag op de aparte rekeningen onder. Tenzij in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden afspraken zijn opgenomen over koude uitsluitingen (waarbij je niets deelt) of over verrekening (het verrekenbeding).

Verrekenbeding

Een verrekenbeding is een afspraak tussen partners om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen. Verrekenbedingen zijn onderdeel van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Niet notarieel vastgelegd

Voor samenwoners die notarieel niets hebben vastgelegd, geldt dat het bedrag op een en/of-rekening toekomt aan degene die het heeft gestort. Wel kunnen ze via de notaris een andere verdeling regelen en bijvoorbeeld een verrekenbeding opnemen. Als de partners dan beiden hun salaris op de rekening laten storten, behoort het saldo wél voor de helft aan ieder toe.

Gezamenlijke rekening op 1 naam

Hoe je een en/of-rekening op 1 naam zet, is afhankelijk van de reden. Bij een scheiding moeten bijvoorbeeld beide rekeninghouders tekenen. Bij sommige banken moet je hiervoor langskomen op kantoor, bij andere regel je dit via internetbankieren. Bij overlijden van een van beide rekeninghouders heb je vaak allerlei documenten nodig. Dit verschilt per bank.

Tip: het boek Testament & overlijden (editie 2018) van de Consumentenbond behandelt de belangrijkste administratieve en financiële zaken die bij een overlijden aan de orde komen.