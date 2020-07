Op zoek naar de hoogste spaarrente

Wie regelmatig geld opzij legt, wil in de regel dat dit meer waard wordt. Dat kan door het geld op een vrij opneembare spaarrekening te zetten, of het voor een bepaalde tijd 'vast' te zetten op een deposito.

Het belangrijkste kenmerk van beide spaarvormen is dat je rente krijgt. Als die rente lager is dan de inflatie (ga daarvoor naar de site van het CBS en zoekop 'inflatie'), wordt je spaargeld per saldo niet meer maar mínder waard.

Heb je meer dan €30.846 (2020) aan spaargeld (voor stellen het dubbele, dus €61.692), krijg je over het meerdere bovendien te maken met de vermogensrendementsheffing.

Spaarrekeningen

Als je een spaarrekening wilt openen, zoek je waarschijnlijk in de eerste plaats naar een hoge rente. De rentes die banken op hun website hebben staan, zijn echter niet altijd goed met elkaar te vergelijken. Het maakt namelijk uit of de rente per maand, kwartaal of per jaar wordt uitbetaald.

Bijvoorbeeld: de rente die de LeasePlan Bank op zijn website presenteert, is (nominaal) op jaarbasis. Doordat deze bank de rente maandelijks uitkeert - en die rente in de maanden daarna ook weer rente oplevert - komt de effectieve rente op jaarbasis (iets) hoger uit.

Tip: informeer naar de effectieve rente en in welke termijnen (maand, kwartaal, jaar) de rente wordt bijgeschreven.

Meer rente op deposito's

Geld dat je voor een bepaalde tijd niet nodig hebt, kun je voor een vóóraf afgesproken rente en periode 'vastzetten' op een deposito. Doorgaans krijg je op een deposito meer rente dan op een vrij opneembare spaarrekening.

Tussenvorm

Er zijn ook producten die tussen een vrij opneembare spaarrekening en een deposito inzitten. Rabo PeriodeSparen en de CombiSpaarrekening van de DHB Bank koppelen een variabele rente aan een aankondigingstermijn van 1 maand tot en met 99 dagen.

Als je geld wilt opnemen, dien je dat van te voren bij de bank aan te kondigen. Daarbij geldt: hoe langer de aankondigingstermijn, des te hoger de rente. Die is bij de DHB Bank overigens veel hoger dan bij de Rabobank.

