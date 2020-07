Eerste indruk|De nieuwe DHB CombiSpaarrekening zit tussen een gewone spaarrekening en een korte-termijndeposito in. Omdat je geldopnames 33, 66 of 99 dagen van tevoren aankondigt, krijg je een hogere spaarrente.

Conclusie

De nieuwe CombiSpaarrekening van de DHB Bank is in feite een combinatie van een gewone spaarrekening en een spaardeposito, met een looptijd van 1, 2 of 3 maanden. Als je geld wilt opnemen, heb je wel te maken met een aankondigingstermijn van 33, 66 of 99 dagen.

Zo’n aankondigingstermijn is niet erg praktisch, concludeerden wij 3 jaar terug al, na de lancering van Rabo PeriodeSparen. Het nieuwe CombiSparen van de DHB Bank is vrijwel identiek, zij het dat de rente momenteel precies 2 keer zo hoog is als bij de Rabobank.

3 Aankondigingstermijnen

De DHB CombiSpaarrekening heeft een variabele rente en andere kenmerken van een dagelijks opvraagbare spaarrekening. Met als cruciaal verschil dat opnames alleen zijn toegestaan met een aankondigingstermijn van 33, 66 of 99 dagen. Hoe langer de aankondigingstermijn, hoe hoger de rente.

Net als met de gewone spaarrekeningen biedt de van oorsprong Turkse DHB Bank daarnaast de keuze tussen een ‘papieren’ en een online vorm, waarop de rente 0,05% hoger is. De CombiSpaarrekening is er zodoende in 6 varianten:

Rentetarieven DHB CombiSpaarrekening

Aankondigingstermijn CombiSpaarrekening CombiSpaarrekening online 33 dagen 0,45% 0,5% 66 dagen 0,5% 0,55% 99 dagen 0,55% 0,6%

De minimale inleg is €500. De aankondigingstermijn gaat in op de dag nadat je de opdracht hebt gegeven: telefonisch of via DHB Net Banking. Op de uitvoerdatum wordt het opgegeven bedrag overgeboekt naar de gewenste tegenrekening. Spaargeld opnemen zonder tijdige aankondiging is niet mogelijk.

Omdat je een geldopname 33, 66 of 99 dagen van tevoren aankondigt, krijg je een hogere rente dan op een dagelijks opneembare spaarrekening van de DHB Bank. Die is 0,35% op een zogenoemde VoorSpoedrekening en 0,4% op een SaveOnlinerekening.

Rente kan dalen

‘DHB CombiSpaarrekening is geen deposito’, meldt DHB Bank triomfantelijk op haar website. ‘Er geldt dus geen vaste looptijd of vaste rente.’ Alsof dat laatste, in de huidige spaarmalaise, een nadeel zou zijn. De rente op een CombiSpaarrekening kan dus ook gewoon dalen, en ook dan kun je pas na 33 tot 99 dagen aan je geld komen.

Bij een deposito weet je daarentegen waar je aan toe bent. Qua rente zijn de verschillen ook niet groot: een 3-maands deposito bij Knab (moet je wél een Knab Plus-pakket hebben), NIBC Direct of DHB Bank levert gegarandeerd 0,55% rente op. De DHB Bank valt volledig onder het toezicht van De Nederlandsche Bank en geld op een DHB-rekening valt tot €100.000 onder de bescherming van het Nederlandse depositogarantiestelsel.

