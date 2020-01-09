Sparen voor de kleinkinderen

Sparen op naam van je kleinkind

Wil je sparen op een rekening die op naam staat van je minderjarige kleinkind? Dan moeten de ouders van het kind daar aan meewerken. Zij moeten toestemming geven om de spaarrekening te openen.

Het geld op die rekening wordt bij hun box 3 vermogen opgeteld. Bezitten de ouders op 1 januari van een bepaald jaar meer dan het heffingsvrije vermogen, dan zijn ze over dat meerdere belastingplichtig.

Houd grip op het spaargeld

Wil je grip houden op het spaargeld van je kleinkind? Dat kan bijvoorbeeld met een spaardeposito, spaarrekening onder bewind of een schenking op papier. Bekijk alle mogelijkheden om grip te houden op het geld. Met de voor- en nadelen erbij.

Sparen op eigen naam

Het is natuurlijk ook mogelijk om op je eigen naam te sparen voor je kleinkind. Dit geeft je meer vrijheid. Je kunt bijvoorbeeld voor een (deposito)rekening met een hogere rente kiezen. Je moet het tegoed wel optellen bij het eigen box 3 vermogen. En je profiteert tijdens het sparen niet van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling.

Let op de schenkingsvrijstelling

Als je geld naar je kleinkind overmaakt, moet je goed op de vrijstellingsgrenzen letten. Denk aan een groot bedrag in 1 keer of wanneer je regelmatig een kleiner bedrag schenkt. Boven de vrijstelling moet je kleinkind schenkbelasting betalen.