Duurzaam en groen sparen

Fiscaal voordeel

Sommige spaarproducten en beleggingsproducten leveren fiscaal voordeel op. Dit wordt vanaf 2025 een heel stuk minder. Voor spaarders met meer dan €57.684 (2025) is dit voordeel 0,61%. Dit voordeel geldt voor 'groene' tegoeden tot €26.312 (2025). Voor fiscale partners is dat het dubbele: €52.624.

Het fiscale voordeel bestaat uit 2 delen:

Heffingskorting van 0,1% (2024: 0,7%) over het groene vermogen.

Een besparing van naar verwachting* 0,51% vermogensrendementsheffing

*Het belastingtarief van de vermogensrendementsheffing wordt pas achteraf vastgesteld.

Vrijstelling vermogensrendementsheffing

Spaar of beleg je via groenproducten, dan krijg je dus voor maximaal €26.312 vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Dit komt bovenop het 'normale' heffingsvrije vermogen van €57.684 (2025). Daarnaast levert groen sparen een klein voordeel van 0,1% op over het totale 'duurzame' kapitaal tot €26312. Dit gaat via de heffingskorting.

Gevolgen wijzigingen 2026

Door de wijzigingen van Prinsjesdag is de regeling nog minder interessant geworden. De heffingskorting blijft 0,1%. De vrijstelling voor groen sparen/beleggen wordt per 1 januari 2026 €26.715. In 2027 wordt de vrijstelling verlaagd naar een symbolisch bedrag van €200. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnen de heffingskorting en de extra vrijstelling volledig.

Overweeg je om groen te gaan sparen? Bedenk dan dat het belastingvoordeel minimaal is en dat een 'gewone' spaarrekening meer op kan leveren.

Toeslagen

Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen sparen en beleggen telt wél mee als je de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget berekent.

Producten voor groen sparen

ING (Groen Spaardeposito), Rabobank (Rabo GroenDeposito en GroenSparen) en ABN AMRO (Groen Spaar Deposito). Deze producten zijn gratis, behalve Rabo GroenDeposito. Dat kost €200 per jaar aan beheerkosten. Ze vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat spaargeld tot €100.000 garandeert.

Dubbele garantie

De groenbanken van ABN AMRO, ING en Rabobank hebben nu nog allemaal een eigen bankvergunning. Daarom krijg je bij die banken zelfs een dubbele garantie. Heb je naast je gewone spaarrekening ook een groenspaarrekening of -deposito bij dezelfde bank? Dan geldt voor beide tegoeden een garantie tot €100.000. Je spaargeld is dan in totaal tot €200.000 gegarandeerd.

Producten voor groen sparen

Groenbank ABN AMRO ING Rabobank Product Groen Spaar Deposito Groen Spaardeposito GroenSparen Looptijd 1 jaar 1 jaar min. 1 jaar Min. inleg €500 €5.000 n.v.t. Max. inleg €950.000 n.v.t. €250.000 Kosten €0 €0 €0 Rente* 1,75% 1,75 1,75%

*peildatum: 26 september 2025

Vaak gesloten voor nieuwe spaarders

Groen sparen kan een interessante optie zijn nu de rente op gewone spaarrekeningen en -deposito's heel laag is. Helaas staan deze spaarrekeningen en -deposito's lang niet altijd open voor nieuwe spaarders of beleggers. Dit komt omdat de banken het 'groene' kapitaal voor minimaal 70% moeten investeren in goedgekeurde duurzame projecten.

Op dit moment (29 april 2025) staan Rabo GroenSparen, het Groen Spaar Deposito van ABN Amro en het Groen Spaardeposito van ING open voor nieuw spaargeld. Wij informeren op deze pagina over de mogelijkheden tot groen sparen. Maar houd zelf ook de websites van de genoemde banken in de gaten.

Opheffing groenbanken in 2024

Naar verwachting houdt ABN AMRO Groenbank B.V. per 1 juli 2024 op als zelfstandige bank te bestaan. De groenbank wordt dan onderdeel van ABN AMRO Bank N.V. Dat betekent dat vanaf deze datum tegoeden bij ABN AMRO Groenbank B.V. worden opgeteld bij tegoeden bij ABN AMRO Bank N.V. De dubbele garantie stopt dan. En alle tegoeden bij ABN AMRO vallen opgeteld nog maar tot €100.000 per rekeninghouder onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

ING Groenbank is per 1 juli 2024 als juridische entiteit opgehouden te bestaan. De groenbank is onderdeel geworden van ING Bank N.V. Dat betekent dat vanaf deze datum tegoeden bij ING Groenbank worden opgeteld bij tegoeden bij ING Bank. Er is dus geen sprake van een dubbele garantie.

Hou hier rekening mee als je een ABN AMRO Groen Spaar Deposito of een ING Groen Spaardeposito wilt openen of verlengen.

Groen sparen zónder belastingvoordeel

'Gewoon' sparen bij een groene bank (ASN of Triodos Bank) kan natuurlijk ook, maar dan zonder fiscaal voordeel. Wat betreft spaarrente zijn dit geen hoogvliegers. Bij ASN betaalde je sinds 2022 een vast tarief per maand. Vanaf 1 november 2026 kun je weer gratis een spaarrekening openen bij de ASN Bank.