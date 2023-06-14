Wat zijn de risico's?

IJsland, weliswaar een land buiten de EU, beschikte in 2008 óók over een garantiestelsel. En dat kon niet voorkomen dat Nederlanders met een spaarrekening bij Icesave even in angst zaten over hun spaargeld.

De les van Icesave was: een opvallend hoge spaarrente (destijds 5,25% tegenover gemiddeld 4% in Nederland) zegt waarschijnlijk ook iets over de situatie van de betreffende bank. De afweging tussen risico en rendement moet uiteindelijk ieder voor zich maken. Ook wat betreft een buitenlandse spaarrekening.