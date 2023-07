DNB ontvangt veel vragen

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB; foto) zag in de eerste helft van 2023 een gestage toename van vragen. Eerst vooral vragen als ‘is deze buitenlandse bank wel veilig?’. Maar inmiddels ook steeds vaker ‘is mijn geld veilig bij de bank?’. DNB-woordvoerder Tobias Oudejans: ‘Afgelopen april ontving onze afdeling Publieksvoorlichting hierover enkele tientallen vragen per dag, duidelijk boven het normale niveau.’

Garantie tot €100.000

Gelukkig hebben alle EU-landen een depositogarantiestelsel vergelijkbaar met het Nederlandse. Dit betekent dat tegoeden tot €100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd zijn. Deze stelsels gelden voor iedereen, ongeacht in welk land je woont. Het ultieme doel van 1 groot Europees garantiestelsel lijkt nog ver weg. Elk land moet die garantie dus zelf waar kunnen maken.

Bij faillissement

Als een bank in de EU met Nederlandse klanten failliet gaat, speelt DNB altijd een rol.

1. DNB als uitvoerder

Als de buitenlandse bank in Nederland actief is via een dochteronderneming. Voorbeelden hiervan zijn van oorsprong Turkse banken als:

DHB Bank

Garantibank

Yapi Kredi

Of als de bank in Nederland actief is via een fysiek bijkantoor. Voorbeelden hiervan zijn:

Argenta (België)

Lloyds Bank (Brits, maar vallend onder het Duitse garantiestelsel)

2. DNB als ondersteuner in de communicatie

Als een buitenlandse bank haar diensten rechtstreeks in ons land aanbiedt middels het zogenoemde ‘Europese paspoort’ voor bankdiensten. Voorbeelden hiervan zijn:

Advanzia (Luxemburg)

Bigbank (Estland)

Bigbank valt bijvoorbeeld onder het toezicht van de Estse Financiële Inspectie. Mocht deze bank failliet gaan, informeert het Estse garantiefonds klanten binnen 3 werkdagen in het Engels over de compensatie van spaartegoeden. De compensatie wordt binnen 7 werkdagen uitbetaald via een of meerdere Estse of buitenlandse kredietinstellingen.

Partnerbanken Raisin

Ook bij partnerbanken van Raisin verloopt de vergoeding via het garantiestelsel van het land waar die bank gevestigd is. Het is mogelijk dat Nederlandse autoriteiten helpen bij de afhandeling van claims. Mochten er veel Nederlandse klanten betrokken zijn, speelt DNB hierbij ook een rol in de communicatie.

Uiteraard biedt Raisin in dat geval zelf ook hulp. Bij voorkeur als coördinator van het betrokken garantiestelsel en als centraal aanspreekpunt. En anders, evenals DNB, in de communicatie naar de spaarders.

Compensatie

De manier waarop de compensatie kan worden gevorderd, kan per land kan verschillen. Maar spaarders hoeven in geval van een faillissement in elk geval niet naar pakweg Warschau, Rome of Tallinn af te reizen.

'Voor alle landen verloopt de vordering van de compensatie via een online portaal, per post of een combinatie daarvan’, aldus Eelco Habets van Raisin Nederland. 'Overal kunnen spaarders de compensatie laten overmaken naar een opgegeven rekeningnummer. Dat is in principe het nummer van je rekening bij Raisin of een rekening naar keuze van de spaarder.’

Raisin Bank zelf heeft een vergunning van de Duitse bankentoezichthouder. Als je geld (tijdelijk) op je Raisin-rekening staat, valt dit dus tot €100.000 onder de Duitse garantie.

Risico's

Het klinkt allemaal behoorlijk geruststellend. Maar IJsland, weliswaar een land buiten de EU, beschikte in 2008 óók over een garantiestelsel. En dat kon niet voorkomen dat Nederlanders met een spaarrekening bij Icesave even in angst zaten over hun spaargeld.

De les van Icesave was: een opvallend hoge spaarrente (destijds 5,25% tegenover gemiddeld 4% in Nederland) zegt waarschijnlijk ook iets over de situatie van de betreffende bank. De afweging tussen risico en rendement moet uiteindelijk ieder voor zich maken. Ook wat betreft een buitenlandse spaarrekening.

Valutarisico

Gaat een bank failliet uit een niet-euroland, zoals Polen, Tsjechië of Zweden? Dan word je uitbetaald in de Poolse zloty, Tsjechische kroon of Zweedse kroon. Bij deze banken loop je dus een valutarisico. Aan het omwisselen naar euro's zijn ook (conversie)kosten verbonden.

Compensatie via cheque

Het Zweedse garantiestelsel keert bovendien uit door middel van een cheque. Nederlandse banken betalen geen cheques meer uit. Als gevolg hiervan kan je als klant van een failliete Zweedse bank genoodzaakt zijn een bankrekening te openen bij een andere buitenlandse bank. Dit om de uitbetaling van de cheque mogelijk te maken.