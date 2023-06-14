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Risico's van sparen in het buitenland

Sparen bij een buitenlandse bank levert al een tijdje de hoogste spaarrente op. Dagelijks stroomt gemiddeld €10 miljoen aan Nederlands spaargeld naar buitenlandse banken, aldus bemiddelaar Raisin. Maar hoe betrouwbaar en zeker is sparen in het buitenland?
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert sparenBijgewerkt op:29 april 2025

Sparen in het buitenland

Wat zijn de risico's?

IJsland, weliswaar een land buiten de EU, beschikte in 2008 óók over een garantiestelsel. En dat kon niet voorkomen dat Nederlanders met een spaarrekening bij Icesave even in angst zaten over hun spaargeld.

De les van Icesave was: een opvallend hoge spaarrente (destijds 5,25% tegenover gemiddeld 4% in Nederland) zegt waarschijnlijk ook iets over de situatie van de betreffende bank. De afweging tussen risico en rendement moet uiteindelijk ieder voor zich maken. Ook wat betreft een buitenlandse spaarrekening.

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