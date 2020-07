Jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen sinds 2012 weer Zilvervloot Sparen. Deze tot begin jaren 90 populaire spaarvorm keerde terug onder vlag van SNS Bank en RegioBank. Zilvervloot-spaarders ontvangen naast rente een bonus of premie.

Bonus

Een Zilvervloot-rekening moet uiterlijk in het 15de levensjaar van het kind worden geopend. Je kunt hiermee elk jaar maximaal €600 storten en je krijgt een variabele rente van 0,20% per kalenderjaar (peildatum: 13 juli 2020).

Naast de variabele rente krijgt je kind een bonus over de inleg van 1% per volledig spaarjaar met een maximum van 10%. Wanneer je 10 jaar spaart krijg je dus de bonus van 10%.

De effectieve rente op jaarbasis kan zo oplopen tot 1,17%, de hoogste van alle kinderspaarrekeningen.

Tussentijds opnemen

Je kunt een Zilvervloot-rekening altijd opheffen, maar de bonus vervalt dan. Tussentijds opnemen kan ook en is kosteloos. Dit in tegenstelling tot andere interessante kinderspaarrekeningen als het Kinder Toekomst Plan van Triodos Bank en, met name, ASN Bank Jeugdsparen.

Nadeel van het Zilvervloot Sparen is echter dat je per jaar dus niet meer dan €600 kunt sparen.

SNS en RegioBank maken beide onderdeel uit van de Volksbank en hun voorwaarden van Zilvervloot Sparen zijn hetzelfde.

