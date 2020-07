Crowdfunding als alternatief voor sparen

Crowdfunding is een specifieke en populaire variant van beleggen. Bedrijven of personen vragen via websites als Lendahand of Oneplanetcrowd financiële steun voor bijvoorbeeld een bepaald project. Je kunt een rendement halen van 8 à 10%, maar je loopt wel het risico dat degene aan wie je het geld leent, het bedrag niet (volledig) kan terugbetalen. Ondanks screening van de lener door het platform.