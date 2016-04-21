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Sparen in het buitenland

De hoogste spaarrentes krijg je al een tijdje bij buitenlandse banken. Die worden vaak aangeboden door het bemiddelingsplatform Raisin. Hoe werkt dat eigenlijk, sparen bij een bank in bijvoorbeeld Estland, Frankrijk, Polen of Zweden? 
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert sparenBijgewerkt op:13 mei 2026

Sparen in het buitenland 1200x800

Spaarplatform Raisin

Begin 2016, toen de spaarrentes in ons land waren gedaald tot onder de 1% rente, meldde Raisin zich hier. Dit van oorsprong Duitse platform bemiddelt tussen Nederlandse spaarders en buitenlandse banken, die doorgaans een hogere spaarrente bieden. Het gaat om zowel vrij opneembare spaarrekeningen als deposito's.

'Slimme en logische initiatieven', concludeerden wij in een Eerste indruk over Raisin en de inmiddels overgenomen concurrent Savedo. De bemiddelaars worden betaald door de aangesloten banken. De inleg is máximaal €100.000. Dit is het bedrag dat in alle landen van de Europese Unie onder de bescherming valt van het depositogarantiestelsel. Bij sommige banken is de minimale inleg €5000 of €10.000.

Waar staat mijn geld?

Als spaarder heb je een persoonlijke overeenkomst met Raisin Bank en met de gekozen partnerbank. Dit houdt in dat zowel Raisin Bank als de partnerbank beschikt over alle benodigde gegevens om de rekeningen te beheren. Afhankelijk van hoever je in het proces gevorderd bent, staat je geld op 1 van de volgende 3 rekeningen: Raisin-rekening, spaar-of depositorekening of een tegenrekening.

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