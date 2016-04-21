Sparen in het buitenland

Spaarplatform Raisin

Begin 2016, toen de spaarrentes in ons land waren gedaald tot onder de 1% rente, meldde Raisin zich hier. Dit van oorsprong Duitse platform bemiddelt tussen Nederlandse spaarders en buitenlandse banken, die doorgaans een hogere spaarrente bieden. Het gaat om zowel vrij opneembare spaarrekeningen als deposito's.

'Slimme en logische initiatieven', concludeerden wij in een Eerste indruk over Raisin en de inmiddels overgenomen concurrent Savedo. De bemiddelaars worden betaald door de aangesloten banken. De inleg is máximaal €100.000. Dit is het bedrag dat in alle landen van de Europese Unie onder de bescherming valt van het depositogarantiestelsel. Bij sommige banken is de minimale inleg €5000 of €10.000.