Sparen in het buitenland

De initiatieven van de Duitse platforms Raisin en Savedo zijn slim en gezien de historisch lage spaarrentes logisch. Zoals altijd zul je een afweging moeten maken tussen het (extra) rendement en het risico. Dat laatste is erg lastig in te schatten, maar over het geheel kunnen we kort zijn: voor een paar tienden van procenten meer zouden wij geen spaargeld naar Tsjechië brengen, met alle haken en ogen van dien.



Wat dat betreft spreekt het aanbod van de Poolse Alior Bank (via Raisin) al meer tot de verbeelding: effectief tot 1,67% voor 3 jaar vast. Zoek echter van te voren heel goed uit of je aan het einde van de rit niet geconfronteerd wordt met een belastingaanslag. En bedenk dat een relatief hoge spaarrente heel goed kan duiden op problemen bij de betreffende bank (denk aan IceSave, DSB Bank en recenter nog de SNS Bank).

Maximaal €100.000

Raisin en Savedo (beide uit Duitsland) hebben overeenkomsten met banken in diverse Europese landen die op zoek zijn naar spaargeld van ‘over de grens.’ Ze treden op als bemiddelaar tussen die banken en spaarders en worden betaald door de banken. De inleg bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €100.000, het bedrag dat in alle landen van de Europese Unie onder de bescherming valt van het depositogarantiestelsel.

Raisin is hierin al enige tijd actief en biedt momenteel de keuze uit 2 banken: J&T Banka uit Tsjechië en de Alior Bank uit Polen. Nieuwkomer Savedo heeft vooralsnog alleen J&T Banka in de aanbieding, maar heeft op de concurrent voor dat het een speciale Nederlandstalige website heeft en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Hogere rente

De belangrijkste – zo niet de enige – reden om je spaargeld naar bijvoorbeeld Polen of Tsjechië te brengen, is natuurlijk meer rente. J&T Banka zit met tarieven als 1,3% (1 jaar) en 1,6% (5 jaar) niet veel boven de beste rentes die je momenteel bij Nederlandse banken kunt krijgen. De Tsjechen springen er alleen uit met hun 2,2% rente op een 10-jaarsdeposito.

De Poolse Alior Bank biedt de beste tarieven: 1,6% voor 1 jaar, 1,65% voor 2 jaar en 1,7% voor 3 jaar vast. Dat is meer dan je bij welke Nederlandse bank dan ook krijgt, zelfs voor 5 jaar vast. Doordat Alior, in tegenstelling tot de J&T Banka, geen rente-op-rente rekent, kom je effectief wel iets lager uit, op 1,67%. Nog altijd hoog voor een 3-jaarsdeposito. Bovendien kun je in veel gevallen eerder bij je spaargeld, al gaat dat uiteraard wel ten koste van je rendement.

Meer risico

De belangrijkste reden om je spaargeld níet naar landen in Oost- of Zuid-Europa te brengen, is hoogstwaarschijnlijk de vrees dat het misgaat met de gekozen bank. Raisin en Savedo doen vanzelfsprekend hun uiterste best die angst weg te nemen. Daarbij wijzen de bemiddelaars erop dat ook Polen en Tsjechië, als lidstaten van de EU, tot €100.000 per rekeninghouder per bank moeten garanderen.

Dat klinkt best geruststellend, maar toen IceSave in 2008 failliet ging, bood het IJslandse garantiestelsel geen soelaas. Het hele land zat aan de grond en kon de Nederlandse spaarders op dat moment niet schadeloosstellen. Het valt niet te voorspellen wat er precies gebeurt als in Polen of Tsjechië iets dergelijks gebeurt.

Kleine lettertjes

Wie na deze klassieke afweging tussen rendement en risico overweegt een deposito af te sluiten via Raisin of Savedo, doet er goed aan ook nog even te kijken naar de kleine lettertjes. Gaat Alior Bank of J&T Banka namelijk failliet, vindt de uitbetaling plaats in Poolse zloty respectievelijk Tsjechische kroon.

Een ander addertje onder het gras is dat je in beide landen aan het einde van de looptijd geconfronteerd kunt worden met een aanslag bronbelasting; 15% in Tsjechië, 19% in Polen. Om dit te verlagen tot 0% respectievelijk 5% dien je bepaalde verklaringen aan de bank te overleggen.

Deel je ervaring

