Spaarrekening openen in het buitenland

Hogere rente

Buitenlandse banken betalen over het algemeen een hogere rente op de spaarrekening dan een Nederlandse bank. Dit verschil lijkt soms klein. Maar een 1 procent hogere spaarrente levert op een spaarbedrag van €20.000 ieder jaar €200 meer aan rente op. Over een lange periode kan dit behoorlijk oplopen. Kijk dus altijd hoeveel spaarrente jouw huidige bank betaalt en of dit aantrekkelijk genoeg is.

Veiligheid

Het kan onveilig voelen om je spaargeld bij een buitenlandse bank te stallen. Toch hoeft dit risico niet veel hoger te zijn dan sparen in Nederland. Een buitenlandse bank valt ook onder het depositogarantiestelsel. Een belangrijk verschil is wel dat er geen Europees garantiestelsel bestaat. Ieder land heeft zijn eigen nationale depositogarantiestelsel. Dit betekent dat je bij een faillissement afhankelijk bent van de overheid van het land waar je spaart. Let bij je keuze voor een buitenlandse bank dan ook altijd op het land waar het gevestigd is. En beoordeel hoe financieel stabiel dit land is.

Raisin

Raisin is een Duits spaarplatform waar je als Nederlander kunt sparen bij verschillende buitenlandse banken. Je opent eenmalig een rekening bij Raisin en kunt vervolgens kiezen uit verschillende buitenlandse banken. Dit maakt het eenvoudig om te switchen tussen banken en je hoeft maar 1 keer het identificatieproces door. Je kunt bij Raisin geen rekening op 2 namen openen en ook geen rekening op naam van een minderjarig kind.

Identificatieproces

Je kunt een rekening openen door een verificatie video-gesprek te voeren met een medewerker van Raisin. Vind je dit niet prettig? Dan is het ook mogelijk om gebruik te maken van zelf-identificatie. Je maakt dan een foto van je ID-bewijs en een filmpje van jezelf ter verificatie. Vervolgens voer je ter controle een transactie uit van €0,10.