De hoogste spaarrente
Als je geld op de bank zet, krijg je daar normaal gesproken een vergoeding voor. Wij helpen je bij het vinden van het spaarproduct met de hoogste rente en de beste voorwaarden.
Als je geld op de bank zet, krijg je daar normaal gesproken een vergoeding voor. Wij helpen je bij het vinden van het spaarproduct met de hoogste rente en de beste voorwaarden.
Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank. Dit is tegen een vooraf afgesproken periode en rente.
Voor grootouders die willen sparen voor hun kleinkind(eren) zijn er diverse opties. Wij zetten de mogelijkheden en de voor- en nadelen op een rij.
Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat.
Kinderspaarrekeningen zijn er in allerlei soorten. We helpen je met de keuze.
We krijgen regelmatig vragen over sparen in het buitenland. Op deze pagina beantwoorden we de meestgestelde vragen.
Sparen in het buitenland levert vaak een hogere rente op. In onderstaande video laten we je stap voor stap zien hoe je een spaarrekening opent in het buitenland.
Er zijn veel verschillende spaarrekeningen. Vaak nemen mensen een spaar- en betaalrekening bij dezelfde bank. Al is dat lang niet altijd het voordeligst.
Wij vergelijken spaarrekeningen op rente en voorwaarden. Meestal geldt: hoe hoger de rente, hoe zwaarder de voorwaarden.
In dit artikel lees je de belangrijkste aandachtspunten voor de ABN Amro Beheer spaarrekening en wat wij ervan vinden.
Is Rabo Beheerd Schenken een goed product voor schenkingen aan je (klein)kind op een geblokkeerde rekening? Lees onze conclusie.
De hoogste spaarrentes krijg je al enige tijd bij buitenlandse banken. Hoe werkt dat eigenlijk, sparen bij een bank in bijvoorbeeld Estland, Frankrijk, Polen of Zweden?
Wanneer betaal je vermogensbelasting? Hoeveel vrijstelling heb je? En hoe wordt de belasting dan berekend? Je leest hoe de berekening werkt en hoeveel vrijstelling je hebt.
Na jaren van lage rente wordt sparen op een spaarrekening of -deposito weer aantrekkelijk.
Bouw je geen of onvoldoende pensioen op bij je werkgever? Dan kun je ook zelf met belastingvoordeel voor je pensioen sparen of beleggen. Kies je voor sparen? Wij vertellen welke aanbieder van pensioensparen goede voorwaarden biedt tegen een aantrekkelijke rente.
Als je groen spaart, kan dat belastingvoordeel opleveren. Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu.
Wij zochten uit hoe banken omgaan met spaarrekeningen na het overlijden van een rekeninghouder.
Sparen bij een buitenlandse bank levert al een tijdje de hoogste spaarrente op. Maar hoe betrouwbaar en zeker is sparen in het buitenland?
De onlinebank Bunq staat al lange tijd hoog in de lijst van Nederlandse banken met de hoogste spaarrente. Maar is het aantrekkelijk en veilig om hier een spaarrekening te openen?
Wij helpen je het spaarproduct te kiezen dat het beste bij je past. Of het nu over een gewone spaarrekening, een kinderspaarrekening of een spaardeposito gaat.