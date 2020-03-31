Spaarrekening en overlijden

Bij een overlijden verschilt het of een spaarrekening op 1 naam staat, op die van de overledene, of dat het gaat om een gezamenlijke en/of-rekening. Dit geldt ook voor betaalrekeningen.

Op 1 naam: rekening geblokkeerd

Een spaarrekening op 1 naam wordt na het overlijden van de rekeninghouder geblokkeerd. Ook eventuele volmachten vervallen per direct. Dat betekent dat de erfgenamen geen geld van de rekening kunnen opnemen.

Verklaring van erfrecht

In principe is voor het opheffen van de blokkade een verklaring van erfrecht nodig. In een paar situaties is een akte van overlijden voldoende. Dan hoeven de erfgenamen geen geld uit te geven aan het laten opmaken van een verklaring van erfrecht. Dit kan als:

De overledene een echtgenoot en eventueel kinderen achterlaat.

Er geen testament is.

Het saldo van de bankrekening niet hoger is dan €100.000.

De regels verschillen per bank. Vraag het dus na bij je eigen bank.

Op 2 namen: mede-rekeninghouder houdt toegang

Echtparen en samenwonenden hebben soms een gezamenlijk spaarrekening naast een gemeenschappelijke betaalrekening. Als de ene rekeninghouder dan overlijdt, blijft de ander beschikken over het geld.

Spaardeposito

Op een spaardeposito zet je geld voor langere tijd 'vast' tegen een vooraf afgesproken rente. Tijdens de looptijd van zo'n deposito kun je in principe niet over je geld beschikken. De ene bank is soepeler dan de andere, maar bijna allemaal maken ze een uitzondering als de depositohouder overlijdt.

Hoe weet welke rekeningen er zijn?

Je kunt gebruik maken van het loket Slapende tegoeden is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hier kun je als erfgenaam checken of de overledene misschien nog tegoeden had waarvan je niet op de hoogte bent. Een groot aantal banken is hierbij aangesloten. Het gaat bijvoorbeeld om betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen. Je hebt hiervoor een verklaring van erfrecht nodig.

Wie doet belastingaangifte?

Geld op bovenstaande rekeningen is box 3-vermogen. Dit valt boven een bepaalde grens onder de vermogensrendementsheffing. In het jaar van overlijden moet dit vermogen worden ingevuld in de belastingaangifte van de overledene en/of de partner.

In het jaar daarna zijn er 2 opties: