Groen en duurzaam beleggen

Wie groen belegt, komt in aanmerking voor een aardig belastingvoordeel. Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen beleggen en sparen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget.

Fiscaal voordeel

Sommige beleggings- en spaarproducten leveren fiscaal voordeel op. Als je meer hebt dan het heffingsvrije vermogen (in 2020 €30.846 per persoon), bedraagt dit voordeel minimaal 1,24%. Maar afhankelijk van de omvang van het vermogen, kan het oplopen tot 2,30%. Dit voordeel geldt voor 'groene' tegoeden tot €59.477 (2020). Voor stellen is dit het dubbele, oftewel €118.954. Het fiscale voordeel bestaat uit 2 delen:

Een besparing van 0,54%, 1,27% of 1,60% vermogensrendementsheffing (2020)

0,7% heffingskorting

Door te sparen of te beleggen via groenproducten krijg je dus voor maximaal €59.477 vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Daarnaast levert groen sparen een voordeel van 0,7% op, over het totale 'duurzame' kapitaal tot €59.477. Dat laatste gaat via de heffingskorting.

Rekenvoorbeeld groen beleggen Raymond heeft €100.000 bij elkaar gespaard. Over €30.846 (2020) hoeft hij geen vermogensbelasting te betalen, over de resterende €69.154 wel. Raymond besluit een deel van zijn vermogen ‘groen’ te maken. Hij kiest voor een groen beleggingsfonds en steekt €59.477 in het fonds. Zo profiteert hij maximaal van de 'vrijstelling groene beleggingen'. Raymond hoeft nu over opgeteld €90.323 geen rendementsheffing te betalen. Over de resterende €9.677 moet hij 0,54% (2020) betalen. Stel dat hij over zijn spaargeld 0,2% rente ontvangt en het groenfonds een rendement behaalt van 1%, plus het belastingvoordeel van de heffingskorting van 0,7%. 1,7% over €59.477 = €1011 (afgerond)

0,2% over €40.523 = €81

0,54% over €9.677 = -€52 Sparen en beleggen levert Raymond na aftrek van de vermogensrendementsheffing €1040 op (€1011+€81-€52). Dit is een rendement van 1,04% (zonder inflatie).

Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen beleggen en sparen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget.

Risico's en nadelen 'belastingvrij' beleggen

Belastingvrij beleggen klinkt interessant, maar kent net als 'gewoon' beleggen een aantal risico's en nadelen. Denk bijvoorbeeld aan koersdalingen en transactiekosten. Groene beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Die tegoeden zijn dus niet gegarandeerd. Groenfondsen hebben het in crisistijd heel aardig gedaan en hebben het in ieder geval veel beter gedaan dan aandelen.

Soms gesloten voor nieuwe beleggers

Bekende groenfondsen zijn het ASN Groenprojectenfonds, het Triodos Groenfonds en Groenfonds Regionaal Duurzaam (Meewind). Helaas staan deze lang niet altijd open voor nieuwe beleggers. De reden is dat dat het opgehaalde kapitaal door de banken grotendeels moet worden geïnvesteerd in goedgekeurde duurzame projecten. Soms worden er onvoldoende van dit soort groenprojecten aangeboden.

Op dit moment (23 juni 2020) staan het Triodos Groenfonds en het ASN Groenprojectenfonds weer open voor beleggers. Wij informeren je op deze pagina over de mogelijkheden tot groen beleggen. Maar houd ook zelf de websites van de aanbieders in de gaten.

Duurzaam beleggen zónder belastingvoordeel

'Gewoon' duurzaam beleggen kan natuurlijk ook, maar dan zonder fiscaal voordeel. Bijna elke bank of vermogensbeheerder heeft 1 of meer duurzame fondsen in de aanbieding.

Hoe haal ik het maximale uit mijn geld? Gebruik onze keuzehulp Sparen en beleggen

Wil je meer weten over duurzaam en groen sparen?

