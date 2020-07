Laten beleggen via vermogensbeheer

De beheerder belegt voor jou

Een vermogensbeheerder kan je als belegger heel wat werk uit handen nemen. Hij inventariseert je doel en je wensen. En daarna voert hij of zij de aan- en verkopen uit en bewaakt je beleggingen. Dat scheelt tijd en moeite. Persoonlijk vermogensbeheer met een uitgebreid advies en persoonlijke gesprekken is kostbaar. Bovendien kan dit alleen als je een flink vermogen hebt. Online beheer is wel voor iedereen toegankelijk.

Beleggingsprofiel

Een vermogensbeheerder bepaalt eerst welke beleggingen bij jou passen. Hij of zij kijkt naar je financiële situatie, je doelstelling en of je risico wil en kunt nemen. Dit is je beleggingsprofiel. Zo'n inventarisatie kan ook digitaal gemaakt worden bij online vermogensbeheer.

Vermogensbeheer: voor- en nadelen

Het scheelt werk en tijd als je je beleggingen uitbesteedt. Bovendien laat je je waarschijnlijk minder snel leiden door emoties als de beurs stijgt of daalt. Maar misschien vindt je 'zelf doen' leuker en vind je het fijner om zelf beslissingen te nemen.

Klachten over beleggen

Vermogensbeheer biedt geen garantie voor een hoog rendement. Ook een beheerder heeft geen glazen bol. Maar koopt hij beleggingen die niet in jouw belegginsprofiel passen of doet hij extreem veel transacties met bijbehorende kosten, dan kun je een klacht indienen.

Keuzehulp: zelf doen of niet?

Alternatieven voor beleggen

Weet je eigenlijk nog niet of beleggen wel de beste optie is? Je kunt ook op andere manieren besparen of rendement behalen. Bijvoorbeeld extra aflossen op je hypotheek. Of met geld schenken aan je (klein)kind. Denk ook eens na over je woning verduurzamen.