BeleggersBattle
Laten beleggen: voor- en nadelen
Erik Snitselaar Expert beleggenBijgewerkt op:29 september 2025
Wat doet een vermogensbeheerder?
Een vermogensbeheerder is een persoon die werkt voor bijvoorbeeld een bank. Er zijn ook online vermogensbeheerders.
Beleggingsprofiel
Een vermogensbeheerder denkt mee over een beleggingsportefeuille die bij je past en beheert je beleggingen. De beheerder stelt veel vragen om een passend beleggingsprofiel te bepalen. In dat profiel staat bijvoorbeeld hoe lang je het geld kunt beleggen en waar het geld uiteindelijk voor nodig is. De vermogensbeheerder informeert ook naar je kennis van en ervaring met beleggen.
Risico
Een vermogensbeheerder polst hoeveel risico je kunt en wilt nemen. En informeert daarbij naar je bezittingen, schulden en inkomen. Zo wordt je hele financiële situatie geïnventariseerd.
Strategie
De vermogensbeheerder denkt mee over de beleggingsstrategie waarmee je je doel bereikt. De beheerder kiest de beleggingen binnen je beleggingsportefeuille en verzorgt de koop- en verkooptransacties.
Persoonlijke omstandigheden
Een vermogensbeheerder informeert regelmatig of je persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. En zorgt er zo voor dat de beleggingen bij je risicoprofiel passen.
Voordelen laten beleggen
- Je hebt een adviseur die beleggingen voor je selecteert.
- Het beleggen kost je minder tijd. Het dagelijkse beheer ligt bij de vermogensbeheerder.
- Je gebruikt de kennis en ervaring van de beheerder.
- Een goede beheerder checkt regelmatig of het beleggingsprofiel niet wijzigt.
- De beheerder houdt je beleggingsportefeuille in de gaten en stuurt op tijd bij.
Nadelen laten beleggen
- De kosten zijn hoger dan bij zelf beleggen.
- Persoonlijk vermogensbeheer (‘private banking’) kan meestal pas vanaf hele grote bedragen. De kosten zijn vaak hoog. Online vermogensbeheer kan wel al vanaf een paar tientjes. En kan vaak tegen lage kosten.
- Je bent mogelijk minder betrokken bij de beleggingen en kijkt er minder vaak naar.