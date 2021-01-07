Laten beleggen: voor- en nadelen

Wat doet een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder is een persoon die werkt voor bijvoorbeeld een bank. Er zijn ook online vermogensbeheerders.

Beleggingsprofiel

Een vermogensbeheerder denkt mee over een beleggingsportefeuille die bij je past en beheert je beleggingen. De beheerder stelt veel vragen om een passend beleggingsprofiel te bepalen. In dat profiel staat bijvoorbeeld hoe lang je het geld kunt beleggen en waar het geld uiteindelijk voor nodig is. De vermogensbeheerder informeert ook naar je kennis van en ervaring met beleggen.

Risico

Een vermogensbeheerder polst hoeveel risico je kunt en wilt nemen. En informeert daarbij naar je bezittingen, schulden en inkomen. Zo wordt je hele financiële situatie geïnventariseerd.

Strategie

De vermogensbeheerder denkt mee over de beleggingsstrategie waarmee je je doel bereikt. De beheerder kiest de beleggingen binnen je beleggingsportefeuille en verzorgt de koop- en verkooptransacties.

Persoonlijke omstandigheden

Een vermogensbeheerder informeert regelmatig of je persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. En zorgt er zo voor dat de beleggingen bij je risicoprofiel passen.

Voordelen laten beleggen

Je hebt een adviseur die beleggingen voor je selecteert.

Het beleggen kost je minder tijd. Het dagelijkse beheer ligt bij de vermogensbeheerder.

Je gebruikt de kennis en ervaring van de beheerder.

Een goede beheerder checkt regelmatig of het beleggingsprofiel niet wijzigt.

De beheerder houdt je beleggingsportefeuille in de gaten en stuurt op tijd bij.

Nadelen laten beleggen