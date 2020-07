Zo beperk je de risico's bij beleggen

Waarom het risico beperken?

In 4 stappen kun je het risico van beleggen flink terugbrengen. Dat is belangrijk, want voor beleggingen geldt geen garantiestelsel zoals je bij sparen wel hebt. Je belegging kan flink in waarde dalen als beurskoersen omlaag gaan.

Stap 1: kies een betrouwbare partij

Controleer of de beheerder/broker een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft. Dat zie je in het AFM-vergunningen register.

Kijk of je beleggingsadviseur of vermogensbeheerder ingeschreven bij de Dutch Securities Institute (DSI).

Kijk of de beheerder aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) . Volgt die beheerder uitspraken van het Kifid ook als bindende adviezen? In het dienstverlenersregister van het Kifid zie je welke financiële dienstverleners Kifid-oordelen als bindend aanvaarden.

Dat een beleggingsinstelling aan de regels voldoet is natuurlijk geen garantie dat altijd alles goed zal gaan. Maar je wilt als belegger wel dat de basis goed is.

Stap 2: breng spreiding aan

Je beleggingen spreiden is het belangrijkste wat je kunt doen om risico’s te beperken. Koop bijvoorbeeld niet alleen aandelen van een paar AEX-bedrijven die je aanspreken. Met zo'n 'smalle'portefuille ben je erg afhankelijk van het succes van een paar bedrijven. Ook bekende namen als Ahold, Royal Dutch Shell en Unilever kunnen rake klappen krijgen.

Zo breng je spreiding aan:

Breng spreiding aan over beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, vastgoed en spaargeld.

Spreid binnen de categorieën over meerdere ondernemingen.

Kies beleggingen in verschillende regio’s en landen.

Stap 3: Beleg stap-voor-stap

Als je het hele bedrag ineens investeert maak je jezelf erg afhankelijk van één aankoopmoment. De koersen van dat moment kunnen relatief hoog zijn. Als je per maand of kwartaal instapt, word je minder afhankelijk van één moment. Door gefaseerd in te stappen kun je gemiddeld genomen op een aantrekkelijke aankoopprijs uitkomen.

Discipline is van belang. Koop ook als de beursberichten negatief zijn. Juist de beleggingen die je in die periode koopt zijn achteraf gezien vaak heel voordelig. Door gespreid aan te kopen, koop je ook als andere beleggers tegen (te) lage prijzen verkopen.

Geleidelijk instappen is ook spreiden, maar dan in de tijd.

Stap 4: Hou het hoofd koel

Handelen op emoties en overhaaste beslissingen nemen kan je veel geld kosten. Je eigen angst en hebzucht zijn misschien wel de grootste risicofactoren bij het beleggen. Vol vertrouwen instappen als iedereen laaiend enthousiast is en angstig uitstappen als de markten dalen kost geld.

Weet wat je doet. Beleg alleen met geld dat je minimaal 5 jaar, maar liefst 10 jaar of langer niet nodig hebt. Een lange termijn geeft rust en een beleggingsplan geeft je houvast. Spreek met jezelf een duidelijk doel af. Bijvoorbeeld een aanvulling op je pensioen of de studie je je kind. Bedenk ook hoe je het beleggen gaat aanpakken.

Een duidelijk doel en een uitgewerkt plan kunnen je helpen om rust te bewaren als het op de financiële markten een tijd tegenzit. Je probeert niet even snel geld te verdienen, maar bouwt rustig kapitaal op.

Zorg ook dat het beleggingsprofiel echt goed past. De verhouding tussen het rendement waar je naar streeft en het risico dat je kunt en wilt lopen met beleggen.

Je beleggingen staan apart

Je aandelen, obligaties of andere beleggingen staan in een apart bewaarbedrijf. Ze zijn gescheiden van het bezit van je de bank of broker. Ook als een bank failliet gaat, blijven jouw beleggingen van jou. Denk aan aandelen, de meeste binnenlandse (staats)obligaties, beleggingsfondsen en andere beursgenoteerde beleggingsproducten.

Let op: als de ondernemingen waar je aandelen of andere beleggingen van hebt in de financiële problemen komen, kunnen je beleggingen wel degelijk flink in waarde dalen.

