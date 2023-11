Designertassen?

Handtassen van bekende modehuizen kunnen flink in waarde stijgen. Afgelopen zomer is er bij een woninginbraak bij Sylvie Meis voor honderduizenden euro’s aan designertassen gestolen. Volgens de media zat er een tas van het merk Hermés tussen met een waarde van €100.000. Een tas kan dus veel waard zijn, maar is het ook een goede belegging?

Kennis van zaken

Zoals met veel specifieke investeringen zijn maar een beperkt aantal merken en modellen interessant als belegging. Je hebt veel ervaring en kennis nodig om te beoordelen welke modellen een goede belegging zijn.

We spraken met Romy die al jaren een passie heeft voor designertassen. Zij begon in 2017 met het bedrijf Touched Vintage. Via dit online platform verkoopt ze vintage designertassen van merken als Chanel, Louis Vuitton, Gucci en Fendi. Haar klanten zijn liefhebbers van mode en hebben er vaak jaren voor gespaard. Ook zien steeds meer van haar kopers de aankoop als een belegging.

Aandachtspunten

Besluit je een designertas te kopen als belegging? Dan zijn er veel zaken om rekening mee te houden. We vroegen aan Romy wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Wat levert het op

Hoe hard een tas in waarde stijgt is vooraf niet te zeggen. Het kan ook gebeuren dat de waarde ineens stijgt. Bijvoorbeeld omdat een bepaald model aandacht krijgt op social media of gedragen wordt door beroemdheden.

De waarde van tweedehands tassen stijgen vaak mee met die van de nieuwprijs. De afgelopen jaren zijn veel tassen dan ook een goede belegging geweest. Romy houdt er wel rekening mee dat er ook een periode kan komen waar de prijzen niet stijgen. Rendementen uit het verleden geven ook bij designertassen geen garantie voor de toekomst.

Onzeker

Een designertas kan achteraf een goede belegging zijn. Maar het blijft onzeker of je het het juiste model hebt gevonden en ook een koper weet te vinden. Er bestaat een kans dat jouw aankoop toch niet in waarde stijgt. Koop dus vooral een designertas die je zelf ook mooi vindt. Mocht de tas geen goede belegging zijn dan heb je in ieder geval nog iets om jarenlang van te genieten.

Aandelen

Geloof jij dat de komende jaren producten van luxe merken in waarde gaan stijgen? Maar vind je het kopen van een tas te duur of risicovol? Je kunt er ook voor kiezen om te beleggen in 1 of meerdere modehuizen. Op de Franse beurs kun je aandelen kopen van bedrijven als Gucci en LVMH. De afgelopen jaren behaalden deze bedrijven mooie rendementen, maar dit geeft geen garantie voor de toekomst.

Let op: Al je geld in designertassen of aandelen van modemerken investeren is onverstandig. Wanneer je gaat beleggen is het vooral belangrijk om je kansen en risico’s te spreiden.