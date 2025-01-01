Twee van onze redacteuren zijn begonnen met beleggen. Marco belegt in indexfondsen en Erik belegt in themafondsen. Hoe werkt het en wat maken ze mee? Volg nu maandelijks de 2 beleggingsportefeuilles en resultaten.
Wil je ook beginnen met beleggen of zoek je onafhankelijke en eerlijke beleggingsinformatie? Wij helpen je op weg!
Met indexbeleggen maak je zelf geen keuze in welke bedrijven je belegt. Je geld wordt geïnvesteerd in een mandje met aandelen van verschillende bedrijven. Dit wordt ook vaak passief beleggen genoemd.
Er bestaan veel verschillende indexen waarin je kunt beleggen. Een index is een cluster van bedrijven in een bepaalde categorie. De meest bekende index is de AEX-index. Hiermee beleg je in de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland.
Marco wil een maximale spreiding in zijn portefeuille en belegt in wereldwijde indexfondsen. Hiermee probeert hij een rendement te halen dat dicht ligt bij de wereldindex. De meest bekende wereldindex is de MSCI World. Hiermee beleg je in meer dan 1500 bedrijven uit 23 ontwikkelde landen.
Benieuwd hoe Marco's tot zijn keuzes komt en welke resultaten hij boekt? Lees dan zijn blog.
Met themabeleggen investeer je geld in verschillende bedrijven die actief zijn in dezelfde sector of regio. Zo kun je beleggen in een thema waar je in gelooft. Maar je hoeft niet zelf een bedrijf te kiezen.
Stel, je denkt dat bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie het de komende jaren goed zullen doen. Dan kun je zelf een bedrijf zoeken dat zich hiermee bezighoudt. Zoals de Deense windmolenbouwer Vestas. Maar je weet natuurlijk niet zeker of dit bedrijf het ook echt goed zal doen.
Daarom kun je ook kiezen voor een mandje met bedrijven dat zich bezighoudt met duurzame energie. Zo loop je minder risico dat je het verkeerde bedrijf kiest.
Benieuwd hoe Erik zijn keuzes maakt en welke resultaten hij boekt? Lees dan zijn blog.
De BeleggersBattle is gestart op 1 oktober 2023. Er zal iedere maand een bedrag van €500 worden ingelegd.
In de grafiek zie je de waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuilles. De paarse en oranje lijn laten de waarde zien van de beleggingen van Marco en Erik. De groene lijn laat zien wat de waarde zou zijn wanneer je gemiddeld 6% rendement per jaar zou halen.
Wil je alle details over de gekozen portefeuilles weten? En ben je benieuwd welk rendement Marco en Erik behalen? Geld & Recht- en Volledig & Vertrouwd-leden kunnen hier alle details over de portefeuilles bekijken. De blogs zijn ook voor niet-leden toegankelijk.
Marco bewijst dat je niet je leven lang hoeft te beleggen om slimme keuzes te kunnen maken. Sinds 2018 probeert hij met zijn beleggingen de markt niet te verslaan, maar juist te volgen. Simpel, saai, maar wel effectief. Met een passieve strategie, maar een actieve houding, neemt hij het op tegen Erik. Lees meer over wat Marco wil bereiken met beleggen.
Erik belegt al vanaf dat hij 15 jaar oud is en heeft veel beleggingservaring opgedaan. Als expert van de Consumentenbond deelt hij graag zijn passie en kennis over beleggen. Voor deze Battle bouwt hij een actieve beleggingsportefeuille op met verschillende themafondsen. Gaat het hem lukken om zijn collega Marco te verslaan? Lees meer over zijn persoonlijke doel.
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