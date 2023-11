BeleggersBattle

Met indexbeleggen maak je zelf geen keuze in welke bedrijven je belegt. Je geld wordt geïnvesteerd in een mandje met aandelen van verschillende bedrijven. Dit wordt ook vaak passief beleggen genoemd.

Er bestaan veel verschillende indexen waarin je kunt beleggen. Een index is een cluster van bedrijven in een bepaalde categorie. De meest bekende index is de AEX-index. Hiermee beleg je in de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Marco wil een maximale spreiding in zijn portefeuille en belegt in wereldwijde indexfondsen. Hiermee probeert hij een rendement te halen dat dicht ligt bij de wereldindex. De meest bekende wereldindex is de MSCI World. Hiermee beleg je in meer dan 1500 bedrijven uit 23 ontwikkelde landen.

Benieuwd hoe Marco's tot zijn keuzes komt en welke resultaten hij boekt? Lees dan zijn blog.