Blog 15: Beleggen in bitcoin

Wat vinden jullie van de bitcoin?

Erik: 'Ik vind de ontwikkeling heel interessant. Maar het is nog lastig te omschrijven wat een bitcoin eigenlijk is. In eerste instantie dacht ik dat het een digitale munt was waar je mee kunt betalen zonder tussenkomst van een bank. Dit is in theorie mogelijk maar in de praktijk valt dit nog erg tegen. Er zijn weinig winkels waar je met de bitcoin kunt betalen.

Het Midden Amerikaanse land El Salvador heeft geen eigen valuta maar maakt gebruik van de Amerikaanse dollar. Sinds 2021 heeft de president naast de Amerikaanse dollar ook de bitcoin tot wettig betaalmiddel verklaard. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en kunnen we concluderen dat dit nog geen groot succes is. Ondanks dat het een wettig betaalmiddel is, kun je ook in dit land nauwelijks met de digitale munt betalen.

Toch is de koers van de bitcoin de afgelopen jaren spectaculair gestegen. De meeste mensen zien de bitcoin dan ook meer als belegging dan als betaalmiddel. Ik heb onlangs een artikel geschreven waarin ik meer uitleg geef over beleggen in bitcoin.'

Marco: 'Bij beleggen denk ik zelf aan investeren in bedrijven. Koop je een aandeel, dan koop je een deel van een bedrijf. En dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Koop je bitcoin, dan is dat meer vergelijkbaar met beleggen in vreemde valuta. Je wisselt dan geld om in een andere geldsoort, zoals Amerikaanse dollars of Japanse yen. Dat is al erg risicovol. Maar bij cryptovaluta ligt dat risico nog hoger.

Duidelijke wet- en regelgeving ontbreekt. Er is weinig tot geen toezicht op de digitale munten en de aanbieders ervan. Hierdoor bestaan er risico’s op misbruik en manipulatie en enorme koersschommelingen.

De waarde van crypto kan ik niet voor mijzelf uitleggen. Ik zie geld inleggen in crypto zelf dan ook niet als beleggen, maar als gokken.'

Waarom beleggen jullie niet in de bitcoin?

Erik: 'Met de BeleggersBattle beleg ik inderdaad niet in bitcoin. De belangrijkste reden is dat ik de virtuele munt nog niet zie als een serieuze belegging. Ik wil kunnen begrijpen waarom een belegging in waarde toeneemt. Bij het beleggen in een bedrijf neemt de waarde toe wanneer het bedrijf meer omzet en winst behaalt.

De bitcoin behaalt zelf geen omzet of winst. De koers is volledig afhankelijk van de populariteit onder beleggers zonder dat er sprake is van een onderliggende waarde. Op dit moment is de munt erg populair en is de koers flink gestegen. Maar wanneer de interesse en het vertrouwen afneemt kan de koers hard in elkaar zakken. Dit maakt beleggen in bitcoin erg risicovol.

Ondanks de hoge risico’s vind ik de bitcoin wel een leuke en interessante ontwikkeling. Daarom beleg ik al enkele jaren buiten de Battle een heel klein deel van mijn geld in de bitcoin. Ik hou het bewust bij een heel klein bedrag omdat ik weet dat er een kans bestaat dat dit bedrag (bijna) waardeloos wordt.'

Marco: 'Vanaf 30 december 2024 komen er nieuwe regels. Die moeten koersmanipulatie bij crypto verbieden. Maar dat verandert voor mij niet dat de muntsoort een onduidelijke toekomst blijft houden. En het helpt mij daarbij niet dat landen wereldwijd verschillend omgaan met het product en de handel erin.

Erik noemt het voorbeeld van El Salvador. Maar er zijn ook landen die handel in crypto juist verbieden.

Ik heb er als passieve belegger meer vertrouwen in om via indextrackers de wereldwijde economie te volgen, dan te gaan speculeren op crypto. Daarom doe ik er zelf nu niets mee.'

Resultaat november

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand november was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in november met 4,9% toegenomen. Marco haalde deze maand ongeveer hetzelfde resultaat. Zijn portefeuille steeg met 4,7%.

Erik: ‘November was een erg goede beursmaand. In veel gevallen stijgen mijn beleggingen in een goede maand harder dan die van Marco. Het valt mij tegen dat mijn actieve portefeuille het net zo goed heeft gedaan als de passieve portefeuille van Marco. Ik had graag een groter verschil gezien in mijn voordeel. Maar ik ben wel tevreden met het behaalde resultaat en blijf kijken naar de lange termijn.

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.