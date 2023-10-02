BeleggersBattle: resultaten

Erik Snitselaar Expert beleggenBijgewerkt op:3 augustus 2026
Ook wanneer je besluit om te gaan indexbeleggen moet je keuzes maken. Welke index wil je gaan volgen en met welk fonds kun je dit bereiken? INVESTigator Marco heeft een duidelijke keuze gemaakt en hier meerdere fondsen bij gezocht.
Er bestaan honderden verschillende beleggingsfondsen waarmee je actief in verschillende thema's of regio's kunt beleggen. INVESTigator Erik heeft een aantal thema's gekozen om in te beleggen. Met deze actieve keuzes probeert hij de BeleggersBattle te winnen.
Marco en Erik hebben begin oktober 2023 hun eerste aankopen gedaan. Aan het begin van iedere maand voegen ze geld toe aan hun portefeuille. In onderstaande tabellen zie je de beleggingsportefeuilles van Marco en Erik. Klik op een fondsnaam als je meer wilt weten over de gekozen fondsen.
|Fondsnaam
|Aankoop
|Waarde
|Resultaat
|Rendement
|..........
|€-
|€-
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|€-
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|Geldrekening
|€-
|€-
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|Totale waarde
|€500
|€500
|-
|-