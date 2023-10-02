BeleggersBattle: resultaten

Indexbeleggen

Ook wanneer je besluit om te gaan indexbeleggen moet je keuzes maken. Welke index wil je gaan volgen en met welk fonds kun je dit bereiken? INVESTigator Marco heeft een duidelijke keuze gemaakt en hier meerdere fondsen bij gezocht.

Themabeleggen

Er bestaan honderden verschillende beleggingsfondsen waarmee je actief in verschillende thema's of regio's kunt beleggen. INVESTigator Erik heeft een aantal thema's gekozen om in te beleggen. Met deze actieve keuzes probeert hij de BeleggersBattle te winnen.