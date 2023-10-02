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BeleggersBattle

Twee van onze redacteuren gaan de strijd aan met beleggen. Marco belegt in indexfondsen en Erik belegt in themafondsen. Hoe werkt het en wie behaalt een beter resultaat?

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BeleggersBattle: resultaten

Welke fondsen selecteerden Marco en Erik voor de BeleggersBattle? En hoe presteren hun portefeuilles? Volg alle resultaten en vind meer informatie over de gekozen beleggingsfondsen.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:3 augustus 2026

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Indexbeleggen

Ook wanneer je besluit om te gaan indexbeleggen moet je keuzes maken. Welke index wil je gaan volgen en met welk fonds kun je dit bereiken? INVESTigator Marco heeft een duidelijke keuze gemaakt en hier meerdere fondsen bij gezocht.

Themabeleggen

Er bestaan honderden verschillende beleggingsfondsen waarmee je actief in verschillende thema's of regio's kunt beleggen. INVESTigator Erik heeft een aantal thema's gekozen om in te beleggen. Met deze actieve keuzes probeert hij de BeleggersBattle te winnen.

Marco en Erik hebben begin oktober 2023 hun eerste aankopen gedaan. Aan het begin van iedere maand voegen ze geld toe aan hun portefeuille. In onderstaande tabellen zie je de beleggingsportefeuilles van Marco en Erik. Klik op een fondsnaam als je meer wilt weten over de gekozen fondsen.

Beleggingsportefeuille van Marco: indexfondsen

Fondsnaam   Aankoop   Waarde   Resultaat   Rendement
..........   €-   €-   -   -
...........   €-   €-   -   -
...........   €-   €-   -   -
Geldrekening   €-   €-   -   -
Totale waarde   €500   €500   -   -

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