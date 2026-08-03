Blog 35: Een vakantiehuis

Zou jij een vakantiehuis willen hebben?

Erik: ‘Als ik op vakantie ben in een huisje, vraag ik me vaak af wat zo’n woning zou kosten. Soms staat het huisje zelf, of een vergelijkbare woning te koop en kun je de prijs opzoeken. Het lijkt mij aantrekkelijk om een eigen vakantiehuis te hebben op een plek wat maximaal 2 uur rijden is van mijn huis. Dan zou ik ieder weekend naar het huisje kunnen om het optimale vakantiegevoel te hebben. Ik heb dan ook weleens gekeken of dit mogelijk zou zijn. Helaas weet ik inmiddels dat de aanschaf van een vakantiehuis flink in de papieren kan lopen. De prijs hangt sterk af van de locatie, de staat van de woning en de voorzieningen. Maar ook als de aankoopprijs meevalt, moet je rekening houden met veel aanvullende kosten.'

Veel vakantiewoningen zijn namelijk minder degelijk gebouwd dan gewone huizen en hebben daardoor relatief veel onderhoud nodig. Ik ben zelf niet zo handig dus zal al snel veel geld moeten uitgeven aan vakmensen die helpen om de woning te onderhouden. In dat geval kunnen de kosten flink oplopen. Daarnaast betaal je voor nutsvoorzieningen, belastingen en verzekeringen. En als je een hypotheek moet afsluiten betaal je ook nog hypotheekrente die bovendien niet fiscaal aftrekbaar is. Hoe het werkt met de belastingen is nog best ingewikkeld. Hier heb je zowel bij de aankoop van de woning mee te maken als tijdens het bezitten van een woning. Op deze pagina wordt dit uitgelegd.

Staat het huisje op een vakantiepark, dan moet je vaak ook nog parkkosten betalen. Die kunnen behoorlijk hoog zijn, bijvoorbeeld omdat je meebetaalt aan het onderhoud van de groenvoorziening, wegen of een zwembad. Zelf ben ik aardig van deze lijst met kosten geschrokken. Om de kosten te drukken kun je ervoor kiezen om de woning (deels) te verhuren. Maar voor mij voelt de vakantiewoning dan meer als een beleggingsobject dan als mijn tweede huis. Voorlopig houd ik het daarom bij het huren van een vakantiewoning. Dan heb ik geen zorgen over onderhoud en bijkomende kosten en kan ik bovendien iedere keer een nieuwe plek ontdekken.’

Marco: 'Natuurlijk! Ik zie mezelf al helemaal zitten op de veranda of onder de overkapping, uitkijkend over mijn nieuw verworven landgoed. Maar die droom van vrijheid die je wordt verkocht is niet goedkoop. Met zo’n huisje komen behoorlijk wat kosten kijken. Denk aan de kosten die Erik hiervoor al noemde: parkkosten, onderhoud, energiekosten, belastingen, verzekeringen en eventuele hypotheeklasten. Die kosten lopen door, ook als je er een tijdje niet komt.

Als eigenaar zou ik het huisje willen verhuren in de periode dat ik er niet in zit. Niet alleen om de kosten te kunnen dekken, maar ook om te zorgen voor een goed rendement. Want je betaalt veel voor de aanschaf van het huisje. En dat is geld dat niet meer kan renderen via mijn beleggersportefeuille. Via de verhuurinkomsten wil ik dan de aanschafprijs terugverdienen en voldoende overhouden om het rendementsverlies op te vangen. Door alle handelingen eromheen zou ik alleen nog overtuigd zijn als ik er op zijn minst hetzelfde rendement uit kan halen als via mijn beleggersportefeuille. Dat betekent zoveel mogelijk verhuren in het hoogseizoen, waardoor ik in de zomer het huisje niet in kan. En ineens zitten er voorwaarden en regels aan mijn vrijheidsdroom.

Volgens het jaaroverzicht van de Nederlandse recreatiemarkt zijn er in 2025 ruim 2700 recreatiewoningen te koop gezet. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar. Hierdoor nam ook het totale aanbod toe met ongeveer 17% ten opzichte van vorig jaar. Die stijging komt volgens het NVM-rapport vooral omdat bestaande eigenaren hun recreatiewoning vaker te koop zetten. En dus niet omdat er meer nieuwbouwwoningen op de markt zijn gekomen. Bovendien blijkt uit dit jaaroverzicht dat steeds meer particuliere beleggers afhaken door de hogere belastingdruk en lagere rendementen. Die belastingdruk uit zich ook in onzekerheden: Box 3 gaat op de schop en het is nu nog niet zeker wat voor effecten dit kan hebben op je vakantiehuisjesbelegging. De lagere rendementen spelen vooral bij de afhakers en wil dus nog niet per definitie zeggen dat je geen goed rendement kunt halen. De NVM constateert dus dat meer particuliere beleggers afhaken en kopers juist vaker kiezen voor een vakantiehuis om zelf van te genieten in plaats van in te zetten voor de verhuur. Dit zou een belegger op zijn minst aan het twijfelen moeten brengen.'

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Resultaat juli

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Na een aantal positieve maanden was de maand juli een iets minder goede beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in juli met 0,3% gedaald. Marco zijn beleggingen verloren 0,8% aan waarde.

Marco: ‘Ook een passieve belegger heeft weleens een mindere maand. Gelukkig beleg ik minimaal 5 jaar, niet 31 dagen.'

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