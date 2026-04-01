Blog 31: Op weg naar een miljoen

Miljonair worden is dat realistisch?

Erik: 'Veel mensen hebben de wens om miljonair worden. Maar voor de meeste van ons zal dit nooit werkelijkheid worden. Toch is dit niet helemaal onmogelijk. Je hoeft hiervoor geen profvoetballer te zijn of de lotterij te winnen. Wie met veel discipline belegt en een lange adem heeft kan verrassend ver komen.

Dit komt vooral door het rendement op rendement effect wat ook wel het ‘achtste wereldwonder’. wordt genoemd. Je behaalt niet alleen winst op je inleg, maar ook op eerder behaalde winsten. Hoe langer je blijft beleggen, hoe harder je vermogen door kan groeien.

Wie miljonair wil worden met beleggen, moet met een groot startkapitaal beginnen, óf vooral veel geduld hebben. Wij leggen maandelijks €500 in en mikken op een gemiddeld netto rendement van 6% per jaar (dus na kosten en belastingen). Met behulp van online rekentools kun je eenvoudig inschatten hoe lang het duurt om een miljoen te bereiken. In ons geval hebben we inmiddels een kleine €18.000 opgebouwd. Om de grens van één miljoen euro te halen, zouden we nog ongeveer 38 jaar moeten doorbeleggen. Dat betekent dat ik dan rond de 78 jaar oud ben. Het is dus zeker niet onmogelijk, maar het vraagt wel om een hele lange adem.

Daarbij is deze berekening gebaseerd op een constant rendement van 6% per jaar. Garanties heb je met beleggen nooit. Je rekent altijd met een fictief rendement en dit kan dus ook veel lager uitvallen of zelfs negatief zijn. In de praktijk zal het rendement schommelen, met ook mindere of zelfs zeer negatieve jaren. Vooral als die tegenvallers zich voordoen in de laatste fase, zal dat een flinke impact hebben. De opbrengst zal dan lager uitvallen dan gehoopt. Of we het miljoen ook echt gaan halen blijft dus maar zeer de vraag.'

Marco: 'De vraag is ook of je dat miljoen echt nodig hebt. Het is zonde als je je hele leven naar dat doel toewerkt en het pas op je 78e bereikt. Wat ga je op die leeftijd nog met dat geld doen? Bij beleggen gaat het wat mij betreft niet om zo veel mogelijk geld te verzamelen. Geld is uiteindelijk een middel om een doel te bereiken. Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken: waar beleg je eigenlijk voor? Wat wil je bereiken?

Een miljoen is voor mij nog te ver weg. Een meer realistische mijlpaal is €100.000. Dat is ook veel geld. En bovendien een stuk beter bereikbaar. Als Erik en ik doorgaan zoals we nu doen, kunnen we dat bedrag rond 2034 bereiken. Dat is al over zo’n 8 jaar. En dus ongeveer 30 jaar eerder dan dat miljoen. Zo krijg je door de kracht van ‘exponentiële groei’ in ongeveer 10 jaar een ton bij elkaar.

In de tabel hieronder zie je hoe zo’n vermogen zich kan ontwikkelen als je vandaag begint. Minder inleggen kan ook, al duurt het dan iets langer om je doel te bereiken. Met €200 per maand kun je in bijna 20 jaar een ton opbouwen. Je legt dan €48.000 in. Het rendement zorgt voor de rest. Het is dus zeker niet onmogelijk om hoge bedragen te bereiken. Maar het vraagt wel om een goed plan, discipline en doorzettingsvermogen. En soms ook een deel geluk.'

Berekening eindwaarde met een jaarlijks netto rendement van 6%.

Maandelijkse inleg €200 Maandelijkse inleg €500 Jaar 1 € 2.477 € 6.193 Jaar 5 € 13.965 € 34.912 Jaar 10 € 32.653 € 81.632 Jaar 15 € 57.662 € 144.154 Jaar 25 €135.916 € 339.790 Jaar 45 €527.031 €1.317.577

Let op: Deze tabel is ter indicatie en gaat uit van een gemiddeld jaarlijks netto rendement van 6%. Dat percentage is gebaseerd op het langjarige gemiddelde. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het is onmogelijk om te voorspellen hoeveel je beleggingen waard zijn over 5, 10 of 20 jaar. Wel levert beleggen over het algemeen en over een langere termijn vaak meer op dan sparen. Je weet alleen niet hoeveel. En je kunt tussentijds te maken krijgen met flinke waardedalingen.

Resultaat maart

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Mede door door de onrust in het Midden-Oosten was de afgelopen maand een negatieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco is in maart met 6,7% gedaald. Erik deed het iets beter. Zijn beleggingen daalde met 'slechts' 5%.

Erik: ‘Na een lange tijd van stijgende beurzen krijgen we nu een flinke klap. Dit hoort helaas bij beleggen. Ik blijf kijken naar de langere termijn en hoop dat de rust snel terugkeert.'

