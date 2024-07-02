Blog 10: Vakantie en beleggen

Kijken jullie tijdens de vakantie naar je beleggingen?

Erik: 'Voor mij is beleggen een leuke hobby. Ik kijk dagelijks hoe de koersen van de aandelenbeurzen bewegen. Ook tijdens mijn vakantie volg ik het financiële nieuws.

Mijn vakantie gebruik ik ook vaak om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. Wanneer ik in het buitenland ben, vind ik het leuk om me te verdiepen in de economie van het land wat ik bezoek. Als ik positief ben verrast, besluit ik ook regelmatig om een indexfonds van dat land te kopen. Misschien bedenk ik tijdens mijn vakantie nog een nieuw thema om in te beleggen voor de BeleggersBattle.'

Marco: 'Als passieve belegger stort ik iedere maand een vast bedrag in een wereldwijd gespreid indexfonds. Ik wil zo min mogelijk beïnvloed worden, dus probeer ik er zo min mogelijk naar te kijken. Dat is tijdens de vakantie niet anders. De tijd die Erik kwijt is aan zijn beleggingen, houd ik dus over. Tijd voor mij en mijn gezin om écht met vakantie te zijn.'

Is de zomer een goede periode om te beleggen?

Erik: 'Een bekende beursspreuk luidt: 'Sell in may and go away, but remember be back in September.' Hieruit zou je kunnen afleiden dat de zomer een slechte periode is om te beleggen. Je zou in mei je beleggingen moeten verkopen en pas in oktober weer in moeten stappen. Toch is het niet verstandig om deze spreuk blind op te volgen.

Uit historisch onderzoek blijkt dat lang niet alle zomers slechte beursperiodes zijn. Soms stijgen de koersen juist flink tijdens de zomervakantie. Er wordt dan ook wel gesproken over een campingrally of campinghausse. Deze term ontstond toen in de zomer van 1997 de Nederlandse beurs een extreme stijging liet zien. Er werd verondersteld dat Nederlandse beleggers vanaf de camping actief aan het bellen waren met de bank om aandelen te kopen.'

Resultaat juni

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand mei was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in juni met 4,2% gestegen. Marco behaalde in juni een rendement van 3,35%

Erik: ‘Fijn om te zien dat de beleggingen blijven stijgen. Ik ben me er wel van bewust dat er vroeg of laat ook minder goede beursmaanden zullen volgen. Uiteindelijk gaat het vooral om de lange termijn. Maar het is fijn dat mijn beleggingen het voorlopig goed doen.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.