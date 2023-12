Persoonlijke wensen

Marco: 'Ik heb mijn doel bepaald en besloten om zelf te gaan beleggen. Maar waar doe ik dat? Er zijn verschillende banken en brokers waar je kunt beleggen. Maar niet iedere bank of broker biedt hetzelfde aan. Dat klinkt weer ingewikkeld. Dus waar begin ik?

Ik had al besloten om maandelijks een bedrag te storten in een wereldwijd gespreid indexfonds. Iedere aanbieder berekent kosten op zijn eigen manier. Zo zijn er brokers waar je elke keer een vast bedrag betaalt als je wat koopt. Dan maakt het nogal wat uit of je maandelijks of eenmalig inlegt.

Ik vind het ook belangrijk dat alles automatisch gaat. Ik wil niet maandelijks inloggen om een bedrag te storten. In een periode van 5 jaar is de kans groot dat je per ongeluk een storting mist. Ook vind ik het belangrijk dat het bedrijf een vergunning heeft van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). De AFM is de toezichthouder op de financiële markten. Zij houdt bedrijven in de gaten en kan ingrijpen als het misgaat.

Ik heb gekozen voor beleggen bij de ABN AMRO Bank. Hier kan ik volledig automatisch de beleggingsfondsen kopen die ik wil. Ik heb daar ook al mijn betaalrekening, dus zo houd ik het lekker eenvoudig.'

Erik: 'Ik heb ook eerst gekeken wat ik belangrijk vind. Ik beleg actief in verschillende themafondsen en wil veel keuze hebben. Voor mij is het dan ook erg belangrijk dat ik kan kiezen uit veel beleggingsfondsen en trackers. Bij de meeste banken is die keuze beperkt.

Ook wil ik niet te hoge transactiekosten betalen voor de aankoop van een fonds. Ik vind het niet erg om zelf iedere maand handmatig de orders in te moeten leggen. Ik vind beleggen erg leuk en ben er graag actief mee bezig.

Ik heb een aanbieder gevonden waar de kosten laag zijn en je uit veel fondsen kunt kiezen. Ik koos voor online broker DeGiro. Dit bedrijf is onderdeel van het Duitse Flatex en valt daardoor onder de Duitse toezichthouder BaFin. Hierdoor kunnen het toezicht en de regels afwijken van de regels van de Nederlandse AFM.

Ik had liever gezien dat DeGiro zich ook aan de regels van de AFM moest houden. Maar ik heb voldoende vertrouwen in de Duitse toezichthouder om toch voor deze broker te kiezen.'

Welke aanbieder past bij jou?

Dat hangt volledig af van je persoonlijke voorkeuren en wensen. Misschien wil je veel keuze uit beleggingsproducten, of wil je de keuze juist overzichtelijk houden. Misschien heb je behoefte aan actuele koersinformatie, of zijn juist lage kosten voor jou het belangrijkst.

Waar kun je het voordeligst beleggen?

Dat is voor iedereen anders. Iedere bank kent zijn eigen tarieven. Het hangt er vanaf:

Met welk bedrag je belegt.

In welke producten je belegt.

Hoe vaak je een transactie uitvoert.

Wat voor de één een voordelige aanbieder is, kan voor een andere belegger juist duur zijn. Bedenk dus eerst wat jij belangrijk vindt. Zoek daarna de plek waar je het best kunt beleggen. Wil je weten welke partij voor jou het voordeligst is? Een website waar je kosten en voorwaarden van verschillende aanbieders kunt vergelijken is Finner.nl.

Resultaat november

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Afgelopen maand was een zeer goede beursmaand. De beleggingen lieten een forse stijging zien. De beleggingen van Erik zijn in november 8,5% meer waard geworden. Marco haalde in november een positief rendement van 4,1%.

Erik: 'Het is fijn om te zien dat het slechte begin van de maand oktober helemaal is goedgemaakt. De sterk wisselende rendementen laten duidelijk zien dat beleggen echt iets is voor de lange termijn. Ik houd goed vast aan mijn plan, en kijk niet naar de korte termijn veranderingen van mijn beleggingen.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.