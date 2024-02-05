Wat is duurzaam beleggen?

Marco: 'Duurzaam beleggen betekent dat je geld belegt in bedrijven die goed zijn voor mens, milieu en het klimaat. En die bewust bezig zijn met duurzaam ondernemen. Dit kan door aandelen te selecteren van bedrijven die naar de ecologische voetafdruk kijken. Of door juist niet in bepaalde bedrijven te beleggen. Bijvoorbeeld omdat die bedrijven investeren in wapens of tabak.'

Erik: 'Naast duurzaam beleggen hoor je ook vaak de term groen beleggen. Dit lijkt veel op elkaar maar toch is er een belangrijk verschil. Met groen beleggen beleg je in duurzame projecten en ontvang je een belastingvoordeel. De Belastingdienst bepaalt welke fondsen hiervoor in aanmerking komen. Deze beleggingen zijn meestal niet beursgenoteerd. Normale duurzame beleggingen komen hiervoor niet in aanmerking.

Ook zijn er steeds meer bedrijven die doen alsof ze 'groen' zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze dat niet of nauwelijks. Dit wordt ook wel greenwashing genoemd.'

Hoe duurzaam is jullie beleggingsportefeuille?

Marco: 'Sinds maart 2021 moeten fondsaanbieders laten zien hoe duurzaam een fonds is. Aan de hand hiervan heb ik nog een keer gekeken hoe duurzaam mijn belegging is. Mijn indexfonds is lichtgroen. Dat betekent dat er bepaalde bedrijven worden uitgesloten. Wel kan er worden geïnvesteerd in een relatief groen bedrijf in een sector die juist niet duurzaam is. Zoals de auto- of luchtvaartindustrie.

Ongeveer 25% van alle fondsen zijn lichtgroen en slechts 3,5% is donkergroen. De overige fondsen worden grijs genoemd. Wat betekent dat ze overal in kunnen beleggen. Dus ook de wapenindustrie.'

Erik: 'Ik beleg op dit moment niet heel bewust in fondsen die duurzaam beleggen. Maar ik kijk vooral naar de thema’s waarvan ik de komende jaren veel verwacht. Eén van deze thema’s is technologie. Veel technologiebedrijven vallen in de categorie duurzaam. Dit zorgt ervoor dat mijn technologiefondsen lichtgroen zijn. Dit worden ook wel artikel 8 fondsen genoemd.

Er bestaan nog duurzamere beleggingsfondsen die vallen onder artikel 9. Misschien neem ik in de toekomst een donkergroen fonds op in mijn beleggingsportefeuille. Duurzaam beleggen hoeft namelijk niet ten koste te gaan van het rendement.'

Lees meer over de verschillende categorieën en kleurcodes voor beleggingsfondsen.

Wil je ook duurzaam beleggen?

Lees dan hoe je een duurzaam beleggingsfonds herkent. En welke fondsen goed scoren op duurzaamheid.

Resultaat januari

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Marco en Erik zijn 2024 positief begonnen. De beleggingen van Erik zijn in januari 2,5% meer waard geworden. Marco deed het nog beter en haalde een maandrendement van 4%.

Erik: 'Het is fijn dat we het jaar goed zijn begonnen. Het verschil in rendement tussen mij en Marco is flink kleiner geworden. Ik ben erg benieuwd wat de rest van het jaar ons gaat brengen.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.