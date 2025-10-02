Blog 25: De snelste weg naar een domme belegging

Van welke belegging hebben jullie spijt?

Erik: 'Ik lees regelmatig beleggingswebsites en tijdschriften. Daarin worden vaak tips gedeeld over aandelen die het naar verwachting goed zullen doen. Helaas pakken die tips lang niet altijd goed uit. Een bekend voorbeeld is Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl.

Dit aandeel kwam eind september 2016 naar de Amsterdamse beurs voor ongeveer €25. Tijdens de coronajaren steeg de koers richting de €100. Maar daarna begon een scherpe daling. Veel analisten vonden de afstraffing overdreven en bleven positief. Het aandeel werd dan ook vaak getipt. Uiteindelijk was ik overtuigd dat de daling overdreven was en heb ik aandelen gekocht op een koers van €60. Ondanks alle positieve verwachtingen zakte het aandeel verder weg. Uiteindelijk heb ik mijn verlies genomen en verkocht op €30, een verlies van 50%. Later daalde de koers zelfs naar ongeveer €10. Begin 2025 heeft Prosus een bod gedaan en wordt het bedrijf rond de €20 per aandeel van de beurs gehaald.

Achteraf gezien was dit niet verstandig. Wanneer je ergens té veel in gelooft, zie je alleen de positieve kanten en negeer je de risico’s.

Inmiddels heb ik mijn les geleerd. Ik weet nu dat beleggen in individuele aandelen erg risicovol is. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren waardoor een koers hard onderuitgaat. Als je dan slechts in een paar bedrijven belegt, kan dit zorgen voor een flink verlies. Daarom beleg ik tegenwoordig vooral in goed gespreide beleggingsfondsen, zoals via de BeleggersBattle. Daarmee spreid je de risico’s veel beter en loop je minder risico.'

Marco: 'Het is heel verleidelijk om in korte tijd een hoog rendement te willen behalen. Zeker wanneer je succesverhalen van anderen hoort. Want wat zij kunnen, kun jij toch ook? En je wil ook de gouden zilvervloot niet mislopen die bij anderen eenvoudig naar binnen vaart. Dit gevoel heet ‘FOMO‘, the Fear Of Missing Out. De angst om de boot te missen.

Het is een vervelend gevoel. Want door (tijds)druk neem je misschien snel een beslissing. Een beslissing waar je achteraf spijt van krijgt.

FOMO is een van de redenen waarom ik niet meer actief beleg. Ook ik heb geld verloren in Just Eat Takeaway, de grote belofte bij de start van de coronaperiode. Het kost tijd en energie om je eigen gevoeligheid voor een hype uit te zetten. En een hype eerst grondig uit te zoeken. Maar zelfs dan heb je geen zekerheid dat een beloofde trend of hype wel echt doet wat het zou moeten doen.

Als je wilt beleggen is het belangrijk dat je begrijpt wat je doet. Dat je het product begrijpt en wat de risico’s zijn. Bij hypes is het vaak niet goed te doorgronden. Daarom steek ik mijn geld er niet meer in.'

Hoe herken je een foute belegging?

Erik: 'Het voorbeeld dat ik eerder noemde van Just Eat Takeaway was voor mij een misgelopen belegging. Maar dat betrof wel een beursgenoteerd bedrijf waar je gewoon aandelen van kon kopen via de Amsterdamse beurs. Je weet dan in ieder geval waar je in belegt.

Heel anders is het met advertenties of aanbiedingen die je tegenkomt op tv of via social media. Daar worden vaak beleggingsproducten gepromoot die veel minder duidelijk zijn. Voor mij is het dan cruciaal om te achterhalen wie er achter zo’n belegging zit. Heeft het bedrijf eerder producten uitgegeven, en met welk resultaat? Hoe betrouwbaar zijn de mensen die erbij betrokken zijn? En verdienen ze er zelf ook geld aan?

Ook kijk ik altijd kritisch naar de beloofde rendementen. Zijn die realistisch? Rendementen van meer dan 10% per jaar vind ik bijvoorbeeld al erg ambitieus. En ik vraag me af: als iemand écht de kip met de gouden eieren heeft gevonden, waarom zouden ze dat dan met iedereen delen?

Mijn stelregel is simpel: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. In dat geval sla ik de beleggingskans liever over.'

Marco: 'Advertenties of verhalen op social media beloven vaak gouden bergen. En het werkt overtuigend, vooral als ze ook nog hun rijkdom laten zien. Snelle auto’s en dure villa’s op een tropisch eiland. En dat terwijl de beste man of vrouw nooit de middelbare school heeft afgemaakt. Het lijkt daarmee erg simpel om snel rijk te worden.

Deze personen hebben heel andere belangen dan mijn financiële toekomst, ook al zeggen ze iets anders. Daarnaast is het erg makkelijk om een auto en villa te huren en de suggestie te wekken dat je dit hebt gekocht. Want ja, een story op Instagram is makkelijk gemaakt.

Zoals influencers die een nieuwe munt of financieel product aanbevelen. Ze wachten tot er genoeg mensen zijn ingestapt om vervolgens als eerste zelf alles weer te verkopen. En zo de rest met een waardeloze munt achter te laten. Deze ‘pump and dump schemes’ (oppompen en dumpen) worden eerst als belofte aangekondigd. Maar ze laten je achter met een verschrikkelijke kater.

Soms zijn slechte advertenties moeilijker te herkennen. Bijvoorbeeld omdat ze verpakt lijken te worden in algemene tips. Of een beeld geven waar je je snel in kunt herkennen. Ook dan is het belangrijk om te bedenken dat zij waarschijnlijk verdienen aan aandacht en volgers. Of misschien krijgen zij zelfs een vergoeding om iets aan te bevelen. Ze verdienen in ieder geval niets aan de manier waarop ik mijn vermogen opbouw. Dit maakt het voor mij makkelijker om die ‘kans van het jaar’ naast mij neer te leggen.

Wat nu een hype is, is over een paar maanden misschien alweer vergeten. Echt vermogen opbouwen gaat niet over één nacht ijs. Je kunt gewoonweg niet iedere keer scoren. Daarom kies ik zelf voor het opbouwen van vermogen op een rustige en geleidelijke manier. Door maandelijks een vast bedrag te beleggen in wereldwijd gespreide indexfondsen. En dit een lange periode vol te houden. Ook ik heb geen zekerheid dat ik als winnaar uit de bus kom. Maar deze theorie heeft zich over de afgelopen 100 jaar wel bewezen. Iets dat niet kan worden gezegd door een daghandelaar of influencer over zijn nieuwe munt.

Resultaat september

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand september was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco is in september met 1,9% gestegen. Erik deed het iets beter. Zijn beleggingen stegen met 2,2%.

Erik: 'We hebben inmiddels 5 positieve beleggingsmaanden achter elkaar gehad. Hierdoor zijn onze beleggingen flink opgelopen. Dit geeft ons een buffer voor mindere beleggingsmaanden die we ook zullen gaan meemaken. Hopelijk stijgen we eerst nog iets verder door.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.