Blog 20: De weg naar financiële vrijheid

Wanneer voel jij je financieel vrij?

Erik: 'Voor mij is financiële vrijheid iets anders dan financieel onafhankelijk zijn. Je bent financieel onafhankelijk wanneer je genoeg geld hebt om zonder inkomen te leven én de vrijheid hebt om te doen wat je wilt. Voor mij draait het vooral om geen geldstress hebben. Dat ik me geen zorgen hoef te maken over geld. Dat ik binnen redelijke grenzen kan doen wat ik wil.

Wat mij helpt, is het beperken van mijn vaste lasten. Ik neem zo min mogelijk abonnementen en kies er bewust voor om klein te wonen. Daardoor weet ik dat ik het financieel ook een tijd kan redden als mijn inkomen (tijdelijk) wegvalt. En er is ruimte voor leuke dingen, zoals vakanties. Die balans geeft mij rust en daarmee ook een gevoel van financiële vrijheid.'

Marco: 'Overzicht, spreiding en rust. Dat geeft mij het gevoel van financiële vrijheid. Ik hoef geen miljoenen op de bank. Maar ik wil wel grip op mijn geld en mijn financiële ruimte benutten op een manier die bij mij past. Net als Erik houd ik mijn uitgaven laag. Hierdoor kan ik meer sparen en beleggen en spreid ik mijn vermogen.

Ik heb al mijn beleggingen geautomatiseerd en mijn beleggingsdoelen zijn helder. Dat betekent dat ik hier niet steeds naar hoef te kijken. En dat geeft mij rust. Net als de financiële buffer voor onverwachte uitgaven. Die zorgt ervoor dat ik niet in paniek hoef te raken als de wasmachine kapot gaat of de auto naar de garage moet.'

Wat heb je geregeld voor je pensioen?

Erik: 'De toekomst is lastig te voorspellen, maar ik wil ook later goed kunnen leven. Als je het geluk hebt om een eigen huis te bezitten, is dat al een mooie stap richting pensioenopbouw. Op het moment dat je je hypotheek grotendeels of volledig hebt afgelost, dalen je maandlasten flink. Je hebt dan ook minder geld nodig om prettig te kunnen leven.

Daarnaast ontvang je straks AOW en ik bouw ook pensioen op via mijn werkgever. Hoeveel dat precies is, kun je bekijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Als dat niet voldoende blijkt, kan ik er voor kiezen om extra pensioen op te bouwen via pensioensparen of -beleggen. Op deze manier kan ik met belastingvoordeel pensioen opbouwen.'

Marco: 'Ik ben niet dagelijks bezig met mijn pensioen. Ik weet wel dat ik er langzaam naartoe werk. Mijn maandelijkse inleg in indexfondsen is niet alleen voor nu, maar vooral voor later.

Net als Erik krijg ik later AOW en bouw ik pensioen op via mijn werkgever. Ik spreid graag mijn kansen. Daarom beleg ik ook prive voor mijn pensioen. Dat doe ik via een aparte pensioenrekening. Daar stort ik geld op dat ik beleg in wereldwijd gespreide indexfondsen. Zo bouw ik aanvullend pensioen op naast mijn AOW en werknemerspensioen.

Omdat ik jaarruimte heb, mag ik mijn inleg aftrekken van mijn inkomstenbelasting. Als ik later het aanvullend pensioen ontvang, betaal ik daar belasting over. Maar dat is tegen een lager tarief dan nu. Dat levert een mooi belastingvoordeel op.

Omdat ik ook hier automatisch beleg, bouw ik ongemerkt pensioen op. En dankzij het rente-op-rente-effect groeit dat vermogen in de loop der jaren steeds sneller.'

Erik: 'Een goed pensioen is belangrijk. Maar wat ik ook belangrijk vind: stel het leven niet uit tot ná je pensioen. Probeer de dingen die je graag wilt doen, nú al te realiseren. Je weet immers nooit hoe oud je wordt. Of in welke gezondheid je straks verkeert.'

Resultaat april

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand april was een negatieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in april met 3,35% gedaald. De beleggingen van Marco daalde met 4,5%.

Erik: ‘Mijn beleggingen zijn voor het eerst 3 maanden op rij gedaald. Koersdalingen horen bij beleggen. Maar ik hoop dat de komende maanden mijn portefeuille weer wat gaat herstellen.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.