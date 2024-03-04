Hoe heeft de beurs het sinds de start van de BeleggersBattle gedaan?

Marco: 'Als mensen het over 'de beurs' hebben, hebben ze het over de effectenbeurs. Moeilijk woord, maar het betekent niets meer dan de plek waar mensen aandelen kopen en verkopen. Vroeger was dat een tastbare plek. Tegenwoordig handel je vooral online. Om te zien of de beurs het als geheel goed heeft gedaan kijken we meestal naar een index. Dat is een verzameling van meerdere aandelen.'

Erik: 'Er zijn verschillende indexen om mee te vergelijken. Misschien ken je de AEX. Dat is een verzameling van de grootste Nederlandse bedrijven. Deze bekende Nederlandse index steeg van oktober tot eind februari met 16,4%. Maar ‘de beurs’ is natuurlijk groter dan alleen Nederland. Dus als je goed wil vergelijken, is het beter om te kijken naar een grotere index.

De MSCI World is een wereldwijde index. Deze index bestaat uit ongeveer 1500 bedrijven uit 23 verschillende landen. Ook deze index deed het goed. In dezelfde periode liet het een stijging zien van 15%.'

Zijn jullie tevreden met jullie resultaten?

Marco – vanaf 1 oktober tot 29 februari: stijging van 10,7%

'Individuele aandelen laten vaak grote verschillen zien. Kijk bijvoorbeeld naar de prestaties van autobouwer Tesla en chipfabrikant Nvidia. Vanaf 1 oktober tot 29 februari steeg Nvidia met 82%, terwijl Tesla 19% verloor. Het maakt dus nogal uit in welke aandelen of fondsen je hebt geïnvesteerd. Als je in deze periode in Nvidia hebt geïnvesteerd, dan heb je het beter gedaan dan ‘de beurs’. Maar zat je vol in Tesla? Dan heb je flink verloren, terwijl het gemiddeld op de beurs juist goed ging.

Ik wil dit soort heftige schommelingen en risico’s voorkomen, maar wel meegroeien met de markt. Daarom kies ik er bewust voor om de wereldeconomie te volgen, in plaats van de ‘beurs te verslaan’. Dat gaat prima. Ik zit niet ver van de resultaten van de wereldindex. Ik hoef verder niet te kijken of in paniek te handelen als een bedrijf op omvallen staat. En dat geeft rust.

De exacte percentages van onze beleggingen zeggen mij nu niet zo veel. Ik wil over een langere periode vermogen opbouwen. We zijn nog maar kort bezig. Dat Erik ‘op kop ligt’, gun ik hem voor nu. Maar of hij steeds een beter besluit kan nemen dan de volledige markt, durf ik hardop te betwijfelen.'

Erik - vanaf 1 oktober tot 29 februari: stijging van 14,5%

Met deze BeleggersBattle heb ik 2 doelen. Om te beginnen wil ik met actief beleggen goede keuzes maken. Daardoor haal ik op de langere termijn een beter rendement dan op een spaarrekening. Ik streef hierbij een gemiddeld jaarlijks rendement van 6% na. Verder is het natuurlijk ook leuk als ik het beter doe dan mijn collega Marco.

Op dit moment voldoe ik aan beide doelen. Het behaalde rendement van 13,4% in 5 maanden tijd overtreft mijn verwachtingen. Ik ben me ervan bewust dat dit geen realistisch rendement is voor de komende jaren. Er gaan dus ook mindere tijden aankomen. Het is belangrijk om je ook dan aan je plan te houden.

Resultaat februari

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De beleggingen hebben de opmars van de laatste maanden voortgezet. De portefeuille van Erik is in februari 5,2% meer waard geworden. Marco haalde in februari een positief rendement van 2,35%.

Marco: 'Fijn om te zien dat de beleggingen omhoog gaan. Uiteindelijk gaat het vooral om de lange termijn. Maar het werkt motiverend om je geld meer waard te zien worden’.

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.