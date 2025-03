Blog 18: Het achtste wereldwonder

Het achtste wereldwonder?

Marco: 'Het rente-op-rente-effect betekent dat je rente krijgt over eerder gekregen rente. Hoe langer je belegt, hoe sterker dit effect wordt. Je geld groeit dan dus steeds sneller.

Stel, je zet €10.000 op een spaarrekening met 1,5% rente per jaar. Na 1 jaar krijg je €150 rente. Maar in het tweede jaar krijg je al €152,25. Het verschil van €2,25 is geld dat ontstaat door het rente-op-rente-effect. Bijzonder toch? En dat bedrag wordt ieder jaar groter. Want in het tiende jaar krijg je €172 rente. Dat betekent dat je in dat jaar zelfs €22 verdient door het rente-op-rente-effect. En daar hoef je verder niets voor te doen. Zolang de rente op je spaarrekening niet daalt natuurlijk.

Het rente-op-rente-effect kan nog sterker zijn als je de €10.000 belegt. Bij een gemiddeld beleggingsrendement van 7% per jaar groeit dit bedrag tot ongeveer €19.700. Terwijl je na 10 jaar sparen ongeveer €11.600 over hebt. Het ‘achtste wereldwonder’ is dus nog sterker bij beleggen. Het verschil tussen sparen en beleggen wordt groter als je langer belegt. En je geld dus langer kunt missen. Krijg je tussendoor dividend? Dan profiteer je optimaal van het rente-op-rente-effect door dit dividend opnieuw te beleggen. En hoe vroeger je begint, hoe meer je profiteert.'

Erik: 'Zoals Marco al aangaf, is het belangrijkste bij beleggen dat je je geld voor een langere periode kunt missen. Op die manier profiteer je optimaal van wat ik het sneeuwbaleffect noem. Een principe dat Einstein het ‘achtste wereldwonder’ noemde.

Uit onderzoek van Goldman Sachs blijkt dat hoe langer je belegt, hoe groter de kans op een positief rendement. Beleg je slechts 1 dag, dan is de kans 54% dat je belegging in waarde stijgt. Bij een willekeurige maand stijgt dit percentage naar 64%. En bij een beleggingsperiode van een jaar is de kans op een positief resultaat al 81%.

Kijk je naar een horizon van 15 jaar of langer? Dan is er historisch gezien geen enkele periode waarin een negatief rendement werd behaald. Ik ben dan ook een groot voorstander van beleggen voor kinderen. Juist (pasgeboren) kinderen hebben een lange beleggingshorizon. Daardoor kunnen ze optimaal profiteren van rendement op rendement.

Een ander sterk voorbeeld van de kracht van tijd is ons pensioenstelsel. Werknemers en werkgevers storten maandelijks geld in pensioenfondsen. Deelnemers krijgen dan op hun pensioenleeftijd een mooi bedrag. Dit wordt ook wel ‘uitgesteld loon’ genoemd. Pensioenfondsen hoeven pas uit te keren bij pensionering. Daarom hebben ze decennialang de tijd om te beleggen. Hierdoor bestaat ongeveer €0,75 van elke euro pensioenuitkering uit beleggingswinsten.'

Merken jullie dit ook met de BeleggersBattle?

Erik: 'Om echt een groot effect te zien, moet je voor een langere periode beleggen. Wij zijn nu ongeveer 1,5 jaar bezig. En hoewel dat nog relatief kort is, merken we toch al resultaat. We hebben allebei inmiddels meer dan €1000 rendement behaald. Dat betekent dat vanaf nu ook over die €1000 rendement behaald kan worden. Dus onze groei gaat dan steeds sneller.

Op dit moment komt het grootste effect alleen van onze maandelijkse inleg. We begonnen met een bescheiden bedrag. Maar door maandelijks bij te storten, is onze portefeuille nu flink gegroeid. Dit heeft ook invloed op de impact van koersschommelingen.

In het begin hadden we €500 belegd, waardoor een 10% daling ons maar €50 zou kosten. Inmiddels beheren we een portefeuille van ongeveer €10.000. Dezelfde 10% daling zou nu een verlies van €1000 betekenen. Hoe groter je vermogen, hoe groter de schommelingen. Daarom is het belangrijk dat we geld langere tijd kunnen missen.'

Resultaat februari

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand februari was een negatieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in januari met 5,1% afgenomen. Marco deed het flink beter. Zijn beleggingen daalden in februari slechts met 1,8%.

Marco: ‘Het was deze maand weer goed te zien dat ik met mijn beleggingen minder risico loop dan Erik. Ondanks de daling ben ik dan ook tevreden over het resultaat van afgelopen maand. En het is mooi om te zien dat de waarde van mijn beleggingen inmiddels weer hoger is dan die van Erik.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.