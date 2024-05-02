Kun je niet beter sparen dan beleggen?

Marco: 'Het is goed om bewust met je geld om te gaan. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je je geldzaken verbetert. Heb je je schuld afgelost, een spaarbuffer en houd je na het betalen van je vaste lasten geld over? Dan kun je kijken of je iets kunt doen om dat geld zijn waarde te laten houden. Of meer waard te laten worden. Dat kan bijvoorbeeld door te sparen of door te beleggen.

De vraag of je niet beter kunt sparen dan beleggen is niet algemeen te beantwoorden. Want het is een persoonlijke keuze en hangt af van je persoonlijke situatie.'



Erik: 'Na jaren waarin sparen niets of nauwelijks iets opleverde is dit weer aantrekkelijker geworden. Op een spaarrekening bij een bekende Nederlandse grote bank ontvang je ongeveer 1,7% rente. Bij een online bank zoals Bunq ligt de rente op bijna 2,5%. Bij een buitenlandse bank kun je een nog hogere rente krijgen. Dit lijkt aantrekkelijk. Maar als we rekening houden met inflatie ga je er niet of nauwelijks op vooruit. Als we naar het verleden kijken dan levert beleggen op de langere termijn meer op dan sparen.

Het nadeel van beleggen is wel dat dit meer risico met zich meebrengt. Een beleggingsportefeuille ontwikkelt zich niet stabiel, maar kan flink in waarde schommelen. Het is daarom belangrijk dat je geld waarmee je belegt vele jaren kunt missen. Hierdoor heb je tijd om eventuele verliezen weer goed te maken. Kun je het geld niet lange tijd missen of word je onrustig van koersdalingen? Dan kun je beter niet beleggen maar kiezen voor een spaarrekening.'

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om te gaan beleggen?

Marco: 'Nadat ik al mijn noodzakelijke kosten en uitgaven in kaart heb gebracht, bleef er geld over. Geld dat ik op korte termijn niet nodig heb, maar wel goed kan inzetten voor mijn doel. Ik wil over een periode van 5 jaar een bedrag van €35.000 bij elkaar krijgen. Ik weet dat ik iets meer risico durf te nemen dan het geld op een spaarrekening te houden. En als ik mijn doel niet binnen 5 jaar behaal, is het ook geen ramp. In dat geval zou ik mijn doel iets later kunnen halen. Want ik verwacht het geld ook niet over 5 jaar écht nodig te hebben.'

Erik: 'Er zijn meerdere redenen waarom ik ervoor kies om te gaan beleggen. Om te beginnen heb ik geld over wat ik langere tijd kan missen. De BeleggersBattle is voor een periode van 5 jaar. Maar mocht ik mijn doel niet hebben bereikt dan heb ik nog voldoende tijd om door te beleggen. En naast dat ik ervan overtuigd ben dat beleggen op de langere termijn meer oplevert dan sparen vind ik het ook erg leuk om te doen. Ik zie beleggen als een hobby en besteed hier graag veel tijd aan. Ik ben me ervan bewust dat de opbrengst van mijn beleggingen zeker op korte termijn erg onzeker zijn. Het is ook mogelijk dat ik met een verlies eindig. Daarom beleg ik alleen met geld wat ik ook kan missen.'

Resultaat april

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Na 5 positieve beleggingsmaanden werd er in april een negatief resultaat behaald. De portefeuille van Erik is in april met 2,1% gedaald. Marco deed het iets minder slecht met een negatief rendement van 1,3%.

Erik: 'Ik ben me ervan bewust dat de waarde van de beleggingen niet in 1 rechte lijn omhoog zullen gaan. Negatieve beleggingsmaanden horen er ook bij. Ik ben nog erg tevreden over het resultaat vanaf de start en blijf me focussen op de lange termijn.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.