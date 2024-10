Hoe verlaag jij het risico van je beleggingen?

Marco: 'Ik beleg zodat mijn geld meer waard wordt. Maar geld dat je belegt kan ook minder waard worden. Dat is het risico van beleggen. Hoe hoog dat risico is, hangt vooral van de soort belegging af. Bij een spaarrekening wordt je geld beschermd door het depositogarantiestelsel. Die bescherming heb je niet als je in aandelen of obligaties belegt. Met sommige beleggingsproducten kun je zelfs meer dan je eigen inleg verliezen. Het is dus belangrijk om te weten wat de risico’s zijn en te beoordelen of je deze risico’s kunt en wil lopen.

Er zijn meerdere tips waarmee je het risico wat verlaagt. Koop je alleen aandelen van 1 bedrijf? Dan loop je een groot risico. Als het bedrijf failliet gaat, ben je je geld kwijt. Door een indexfonds te kopen spreid ik mijn beleggingen over veel ondernemingen, regio’s en landen. Zo loop ik minder risico als het bij een bedrijf of in een land minder goed gaat. En het risico op waardeschommelingen wil ik beperken door dát risico te spreiden in tijd: ik beleg maandelijks een vast bedrag in plaats van in 1 keer een groot bedrag.'

Erik: 'Ik heb geleerd dat rendement en risico hand in hand gaan. En in de praktijk zie ik dit ook telkens weer uitkomen. Je ziet dit bijvoorbeeld bij risicovolle bedrijven zoals Just Eat Takeaway, Tesla of Alfen. De koers kan snel omhoog gaan maar ook weer net zo hard dalen. Wanneer je echt pech hebt kan een bedrijf zelfs failliet gaan en gaat je geld in rook op. Denk maar aan bedrijven als Imtech of Wirecard. Dit kan van grote invloed zijn op je beleggingsresultaat. Wanneer je in 10 bedrijven belegt en er gaat er 1 failliet dan ben je 10% van je portefeuille kwijt. Dit is lastig goed te maken. Met mijn eigen beleggingen wil ik dit risico vermijden en mijn geld goed spreiden. Ik kies ervoor om te beleggen in fondsen en niet in individuele bedrijven. Hierdoor beleg ik in honderden verschillende bedrijven waardoor ik mijn risico spreid.

Ik heb gekozen om in bepaalde thema’s te beleggen waardoor ik een mindere spreiding heb dan mijn collega Marco. Mijn risicoprofiel zal dan ook iets hoger zijn. Het rendement wat ik gemiddeld ga halen is moeilijk te voorspellen. Veel banken rekenen met een prognoserendement voor aandelen tussen de 6 en 7 procent. Zelf ben ik tevreden als ik de komende 5 jaar gemiddeld 6% per jaar weet te halen.'

Is het verstandig om de markt te 'timen'?

Marco: 'Of je nu kort of lang belegt, alle beleggers zijn gevoelig voor emoties of psychologische valkuilen. Die kunnen onbewust je beslissingen beïnvloeden. Het ‘timen’ van je aankoopmoment is daar een voorbeeld van. Als ik bijvoorbeeld ‘even wacht’ met kopen in de hoop dat de waarde daalt, baal ik als in de tussentijd het fonds in waarde toeneemt. Want dan betaal ik meer. Op korte termijn kun je niet voorspellen welke kant de waarde opgaat, dus is het zinloos om te timen. Daarom wil ik voorkomen dat ik te veel naar de koersen kijk. Ik beleg maandelijks en stel hiervoor een automatische betaling in.'

Erik: 'Ik ben het met Marco eens dat het niet te voorspellen is hoe de waarde van een belegging zich op korte termijn ontwikkelt. Daarom beleg ik maandelijks een bedrag en hoe ik me vast aan mijn strategie. Wel kan het gebeuren dat mijn kijk op een bepaald thema waar ik in beleg in de loop van de tijd verandert. In dat geval zal ik van thema wisselen en een belegging inruilen voor een nieuw thema.'

Resultaat december

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De laatste maand van 2023 was een positieve beursmaand. De beleggingen lieten een mooie stijging zien. De beleggingen van Erik zijn in december 5,9% meer waard geworden. Marco haalde in december een positief rendement van 4%.

Erik: 'Ik ben blij met het positieve resultaat dat ik de eerste 3 maanden van de BeleggersBattle heb gehaald. Wel is duidelijk te zien dat de uitslagen in mijn portefeuille groter zijn dan die van Marco. Dit betekent dat ik meer risico loop en in slechte maanden harder dan Marco zal dalen.'

