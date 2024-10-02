Blog 13: Jubileum – 1 jaar BeleggersBattle

Zijn jullie tevreden met het behaalde resultaat?

Erik: 'Ik ben erg tevreden over het resultaat van het eerste jaar van de BeleggersBattle. Wel ben ik me er van bewust dat dit een bovengemiddeld goed beursjaar was. Er zullende de komende jaren ook periodes zijn waarbij mijn beleggingen gaan dalen. Daarom ben ik blij met de goede start en blijf ik kijken naar de lange termijn.

Het is mijn doel om gemiddeld meer dan 6% rendement per jaar te halen en het beter te doen dan mijn collega Marco. Het eerste jaar heb ik beide doelen behaald. Wel ben ik mijn voorsprong op Marco de afgelopen maanden bijna geheel kwijtgeraakt. Ik blijf nadenken over nieuwe thema’s en probeer met het maken van de juiste keuzes Marco te verslaan.

Het afgelopen jaar presteerden 2 thema’s in mijn portefeuille duidelijk het beste. Ben je benieuwd welke dit waren? Bekijk dan mijn portefeuille.'

Marco: 'Echt beleggen doe je natuurlijk voor een langere periode. Want wat kun je nu eigenlijk zeggen over het rendement na maar 1 jaar beleggen? Toch is het leuk om tijdens deze battle terug te blikken op het afgelopen jaar. Is mijn geld meer of minder waard geworden? En leverde beleggen mij meer op dan sparen?

Net als bij Erik zijn ook mijn beleggingen flink in waarde gestegen. Zelfs meer dan het langjarige gemiddelde. Dit soort resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar het levert ons wel een fijne start.'

Wat is jullie bijgebleven van het eerste jaar?

Erik: 'Het jaar is voor mij voorbij gevlogen. Toch herinner ik me nog goed dat ik begon met een maandverlies van bijna 8%. Omdat we maandelijks geld inleggen was de schade in euro’s nog klein. Er was nog maar €500 belegd waardoor ik slechts €40 verlies maakte. Inmiddels is het bedrag door maandelijks in te leggen flink aangegroeid en komen verliezen harder aan. Wanneer ik nu 8% verlies daalt de waarde van mijn beleggingen met meer €500. Dit laat zien dat het resultaat in de laatste jaren van de BeleggersBattle het belangrijkst zullen zijn.

De maandelijkse verschillen tussen de resultaten van mijn portefeuille en die van Marco waren groter als dat ik van tevoren had bedacht. Je kunt duidelijk zien dat een andere manier van beleggen ook voor verschillende resultaten zorgt. Ik kies ervoor om actief te beleggen. Daarmee hoop ik betere resultaten te halen dan mijn collega Marco. Maar met mijn keuzes neem ik een hoger risico. Als het even tegenzit kunnen mijn beleggingen harder dalen dan die van Marco. Nu maar hopen dat het voorlopig goed blijft gaan.'

Marco: 'Ik wil graag beleggen, maar ik heb er geen tijd voor’'. Dat is wat ik vaak hoor van vrienden. Maar wat mij vooral bijblijft, is dat beleggen helemaal niet veel tijd hoeft te kosten. Misschien wel even aan het begin, bij het maken van een keuze. Vervolgens automatiseer ik de handelingen, zoals het overboeken van geld en het aankopen van de fondsen. Hierdoor kostte het beleggen mij het afgelopen jaar erg weinig tijd. Dat is fijn, want met die gedachten ben ik hier ook aan begonnen.

Binnenkort moet ik alsnog wat tijd vrijmaken. Ik ben begonnen met vaste bedragen, verspreid over 3 fondsen. De inleg blijft gelijk, maar de waarde niet. Als een van mijn 3 fondsen sneller stijgt dan een ander, verandert dus de onderlinge verhouding. Dit probleem kun je oplossen door je portefeuille te ‘herbalanceren’.

Tegelijkertijd wordt mijn cashpositie groter en weet ik niet zo goed wat ik daarmee kan doen. Ik kan wachten tot een goed aankoopmoment, maar timen wil ik eigenlijk voorkomen. Een oplossing kan zijn om dit bedrag jaarlijks in mijn portefeuille te steken om de onderlinge fondsverhouding te corrigeren.'

Resultaat september

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand september was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco steeg met 2,25%. Erik deed het iets minder goed met een winst van 1,4%.

Erik: ‘Ik ben erg tevreden over het resultaat van het eerste jaar BeleggersBattle. Wel presteert Marco de laatste maanden beter en ben ik mijn voorsprong bijna helemaal kwijt. Ik kijk met veel spanning en interesse uit naar het tweede jaar van de BeleggersBattle.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.