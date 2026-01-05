Blog 28: 2025: wat een jaar

Hoe kijk je terug op 2025?

Erik: 'Het afgelopen jaar heb ik als een zeer wisselvallig beleggingsjaar ervaren. Het voelde als een rit in een achtbaan. In maart en april daalden mijn beleggingen hard door de handelsoorlog van Trump. Op dat moment had ik niet verwacht dat 2025 alsnog een positief beleggingsjaar zou worden. Maar zoals vaker na een forse daling volgde een sterk herstel. Uiteindelijk behaalde ik een jaarrendement van 12,5%.

Sinds de start sta ik zelfs op een rendement van bijna 40%. Als we naar het verleden kijken dan is dit bovengemiddeld. Onder normale omstandigheden zal dat dan ook niet zo blijven. Mijn doel blijft daarom onveranderd: gemiddeld netto 6% rendement per jaar behalen én beter presteren dan Marco.'

Marco: ‘Ook mijn beleggingen kregen in 2025 de nodige klappen, net als bij Erik. Maar door mijn meer gespreide aanpak daalden ze een stuk minder hard. De schommelingen waren ook minder heftig. Mijn jaarrendement is uitgekomen op 8,5%. Dat is vrijwel gelijk aan de MSCI World, de index die ik met mijn beleggingen volg. Daar ben ik tevreden mee, ook al ligt mijn jaarresultaat zo’n 4% lager dan dat van Erik.

Na 2 jaar beleggen is de totale waarde van mijn beleggingen maar 3% minder dan dat van Erik. Dat voelt voor nu als een redelijke prijs. Want een goed gespreide portefeuille geeft mij meer rust als koersen alle kanten opvliegen. Ja, ik mis pieken. Maar mijn dalingen blijven beperkt. En die extra rust levert mij iets op wat je niet in procenten kunt uitdrukken: minder stress en meer vrije tijd. Bovendien lig ik nog steeds op koers richting mijn beleggingsdoel.

Op korte termijn levert Erik mooie prestaties. Maar de battle duurt nog lang. Ik durf mijn geld er niet op te zetten dat hij de markt structureel blijft verslaan. Nee, dat geld steek ik liever in wereldwijd gespreide indexfondsen. Minder spannend. Maar ook minder risicovol.’

Wat verwacht je van 2026?

Erik: 'Het is onmogelijk om te voorspellen wat de beurs in een jaar tijd zal doen. Zelf ben ik vooral benieuwd hoe de ontwikkeling van AI zich verder ontvouwt. En wat dat betekent voor de bedrijven die daaraan gekoppeld zijn.

Ik beleg nu in een AI-themafonds en in een semiconductorfonds, met bedrijven die een belangrijke rol spelen in deze technologische ontwikkeling. Dit betekent dat ik erg kwetsbaar ben als het onverwacht minder gaat. Als de beloftes op het gebied van AI niet uitkomen kunnen de koersen van deze bedrijven hard dalen.

Daarom wil ik het komende jaar op zoek gaan naar een nieuw thema om aan mijn portefeuille toe te voegen. Dit zal waarschijnlijk een thema worden wat minder risicovol is. Zo probeer ik mijn beleggingen in wat moeilijkere tijden te beschermen.'

Marco: ‘Ik ben het met Erik eens dat voorspellen zinloos is. Toch knap dat hij het vervolgens wel probeert door een themafonds te kiezen en daar een bepaalde voorspelling aan hangt. Daar wens ik hem veel succes bij, want ik verwacht dat de markten onvoorspelbaar blijven. Koersen zijn afhankelijk van nieuws. En nieuws is per definitie onvoorspelbaar. Anders was het geen nieuws.

Ook voor 2026 houd ik het simpel: elke maand automatisch een vast bedrag beleggen in wereldwijd gespreide indexfondsen met lage kosten. Thema’s en timing vermijd ik, net als afgelopen jaar. Zo bouw ik langzaam aan het bereiken van mijn doel, met een beheerst risico. En als ik dan tóch mijn glazen bol erbij pak, voorspel ik dit: uiteindelijk haal ik Erik in. Vroeg of laat maakt hij een fout. Daar hoef ik alleen maar op te wachten.'

Resultaat december

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De laatste maand van het jaar gebeurde er weinig op de beurs. De portefeuille van Erik is met 0,3% gedaald. Marco haalde in december een positief rendement van 0,7%.

Erik: ‘Ik kijk met veel plezier terug op het afgelopen beursjaar. En ben benieuwd wat 2026 voor ons in petto heeft.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.