Blog 30: Vermogensbelasting

Wanneer ga jij je belastingaangifte invullen?

Erik: 'Ieder jaar lees je in het nieuws dat sommige mensen op 1 maart al een paar minuten na middernacht hun belastingaangifte hebben ingediend. Omdat veel gegevens al vooraf zijn ingevuld, is aangifte doen soms een fluitje van een cent. Toch zou ik de gegevens nooit te snel naar de Belastingdienst sturen.

Ik neem altijd de tijd om al mijn documenten te verzamelen en de vooraf ingevulde gegevens zorgvuldig te controleren. Ook kijk ik of er nog posten ontbreken. Zo kun je bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden giften aftrekken of een deel van je gemaakte zorgkosten terug krijgen. Om zeker te weten dat je alle belangrijke onderdelen hebt ingevuld, kun je gebruikmaken van ons stappenplan.

Begin maart vul ik de aangifte in, maar met versturen wacht ik nog even. Eén of twee weken later loop ik alles nog eens rustig door, zodat ik zeker weet dat ik niets ben vergeten. Naast je inkomen is ook de belasting over je vermogen een belangrijk onderdeel. Denk aan spaargeld, beleggingen en een tweede woning. Dit wordt ook wel de box 3 belasting genoemd. Als belegger heb ik daar ook mee te maken.'

Hoe kijk je aan tegen het nieuwe box 3 stelsel?

Erik: 'Het is de bedoeling dat we vanaf 2028 belasting gaan betalen over het werkelijk behaalde rendement. De plannen zijn al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op het eerste gezicht klinkt het logisch dat je belasting betaalt over het rendement dat je daadwerkelijk hebt behaald. Toch kunnen de nieuwe regels ook tot vervelende situaties leiden.

Het kan gebeuren da je belasting moet betalen over winst die je nog niet hebt gerealiseerd. Bijvoorbeeld wanneer je aandelenportefeuille met 30% in waarde is gestegen dan betaal je over die waardestijging 36% belasting. Terwijl je de winst past ontvangt als je de aandelen verkoopt. Heb je onvoldoende geld beschikbaar, dan kan het nodig zijn om aandelen te verkopen om de belasting te kunnen betalen. In sommige gevallen zijn beleggingen niet eenvoudig tussentijds verkoopbaar, wat problemen kan opleveren.

De afgelopen weken klonk er dan ook veel kritiek op de nieuwe plannen. Op 25 februari liet minister van Financiën Eelco Heinen weten nogmaals kritisch naar het voorstel te kijken. Het is dus mogelijk dat er alsnog wijzigingen worden doorgevoerd.

Op dit moment geldt een overgangsstelsel waarbij je kunt kiezen tussen belasting op basis van een fictief rendement of op basis van het werkelijke rendement. Dat kan voor beleggers gunstig uitpakken. In een slecht beleggingsjaar kun je kiezen voor belasting over het werkelijke rendement, terwijl je bij een hoog rendement mogelijk beter uit bent met het fictieve rendement. Tegelijkertijd is het systeem hierdoor wel behoorlijk ingewikkeld geworden. Hoe de vermogensbelasting precies werkt, is dan ook niet eenvoudig. Gelukkig legt mijn collega Carola dit helder uit op onze website.'

Resultaat februari

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De tweede maand van 2026 was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco is in februari met 1,8% gestegen. De beleggingen van Erik liet een kleine stijging zien van 0,35%.

Erik: 'Mooi dat we de sterke start van dit jaar hebben weten door te trekken. Marco is wel flink dichterbij gekomen. Hopelijk kan ik de aankomende maand de voorsprong weer vergroten.'

