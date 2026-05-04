Blog 32: Hoe beleg je zonder geld?

Hoe kun je beleggen als je geen geld hebt?

Erik: 'Uiteraard heb je geld nodig om te kunnen beleggen. Maar dit is een stuk minder dan je misschien denkt. Je kunt bij de meeste aanbieders al beginnen vanaf een paar tientjes. Wel is het belangrijk dat je het geld voor langere tijd kunt missen. Daarom is het verstandig om eerst een financiële buffer op te bouwen op een spaarrekening. Als je nu geen buffer hebt, moet je die dus eerst opbouwen.

Hoe groot die buffer moet zijn, verschilt per persoon en hangt af van je situatie en voorkeuren. De bufferberekenaar van het Nibud kan je hierbij helpen. Zet vervolgens elke maand een bedrag op je spaarrekening tot je buffer groot genoeg is. Daarna kun je ditzelfde maandbedrag gebruiken om te beginnen met beleggen. Dit hoeft dus geen groot bedrag te zijn. Het belangrijkste is dat je begint. Als je dit lang genoeg volhoudt, bouw je vanzelf een mooi bedrag op.

Toch is juist beginnen met belegen voor veel mensen lastig. Ze blijven lang hangen in de voorbereidingsfase. Bijvoorbeeld bij het kiezen van fondsen, of de keuze voor een bank of broker. Dit zijn zeker belangrijke keuzes. Toch is mijn advies om op een gegeven moment te stoppen met eindeloos wikken en wegen, en gewoon te beginnen. Zolang je er maar zorgt dat je goed gespreid belegt en de kosten niet te hoog zijn. Dan komt het goed. Je kunt later altijd bijsturen, bijvoorbeeld door over te stappen naar een voordeligere aanbieder.'

Marco: 'Als je geen of weinig geld overhoudt per maand, voelt beleggen onbereikbaar. Maar zoals Erik zegt: je hebt geen groot bedrag nodig om te beginnen. Hou je echt niets over, kijk dan eerst kritisch naar je uitgaven. Is het mogelijk om hierop te besparen? Grote vaste lasten zijn een goed startpunt. Denk aan energie, verzekeringen of abonnementen. Met hulp van een vergelijker kun je daar misschien al op besparen.

Naast je vaste uitgaven heb je ook kosten die maandelijks wisselen. Kleine uitgaven lijken onschuldig, maar tellen ongemerkt op. Is die dagelijkse koffie van €3 bij het treinstation écht nodig? Of die bulkaanbieding, die eigenlijk alleen maar tot meer uitgaven leidt? Zelfs kleine besparingen kunnen elke maand een interessant bedrag opleveren. Daarmee kun je eerst een financiële buffer opbouwen. Als dat op orde, dan houd je daarna wellicht geld over dat je kunt missen. Dat kun je dan maandelijks beleggen.

Maak het daarbij niet te ingewikkeld. Je hoeft niet meteen de perfecte keuze te maken. Want je kunt later altijd nog bijsturen. Dat voelt tegenstrijdig, want overstappen brengt kosten met zich mee. Maar niet beleggen kost op de lange termijn vaak meer geld. Dit komt doordat je exponentieel rendement misloopt, ook wel het achtste wereldwonder genoemd.'

Resultaat april

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand april was een opvallend positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco is in april met 9,4% gestegen. Erik deed het nog beter. Zijn beleggingen stegen met 12%.

Erik: ‘Het blijft verbazen dat ondanks de grote onrust in de wereld de beleggingen hard stijgen. Dit was onze grootste maandwinst van de afgelopen 2,5 jaar."

