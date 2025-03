Wat is er mis?

Het lijkt gek dat we tegen kortingen zijn. Maar zogenaamde bulkaanbiedingen zorgen er juist voor dat je méér uitgeeft en consumeert dan nodig. Want 27% van de producten die mensen zo kopen, kochten ze niet zonder de aanbieding. Ook niet op een later moment.

De kortingen drijven ook gewone prijzen op. Is er geen aanbieding, dan betaal je een veel hogere prijs. Ook zorgen ze voor overconsumptie, onnodige verspilling, uitbuiting en uitputting van het milieu.

Onze eisen

Superkortingen zoals '1+1 gratis' zijn in andere landen al verleden tijd. In Denemarken en Ierland stopten veel supermarkten ermee. Frankrijk verbiedt ze en het Verenigd Koninkrijk volgt snel. We willen dat Nederlandse supermarkten ook inzien dat bulkaanbiedingen schadelijk zijn. En daarom besluiten ermee te stoppen.

Wat gaan we doen?

De komende tijd zullen we met de grootste supermarkten hierover in gesprek gaan. En we zullen meer informatie geven over onze strijd tegen bulkaanbiedingen en waarom ze meer kwaad dan goed doen.