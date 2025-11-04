Blog 26: een Europese cryptomunt

Invoering digitale euro

Erik: 'Op dit moment kunnen we betalen met contant geld, of digitaal via de bank. Die digitale betaling is in feite al een digitale euro. Toch werkt de Europese Centrale Bank (ECB) aan de invoering van een digitale euro.

De digitale euro lijkt op cryptomunten zoals de bitcoin, maar er is een belangrijk verschil. Bitcoin is een decentrale munt zonder eigenaar of uitgever. Niemand weet precies wie hem heeft ontwikkeld. De digitale euro wordt uitgegeven en beheerd door de Europese Centrale Bank.

Het idee is dat geld van de centrale bank voor iedereen digitaal beschikbaar is. Het geld staat dus niet op een rekening bij een commerciële bank staat. Maar rechtstreeks bij de centrale bank van Europa.

Tot nu toe hadden burgers geen directe toegang tot digitaal geld van de centrale bank. Met de digitale euro wil de ECB de zekerheid van centralebankgeld combineren met het gebruiksgemak van moderne digitale betalingen. Zo blijft er, naast contant geld, ook in de toekomst publiek geld in elektronische vorm beschikbaar.'

Marco: ‘De Nederlandsche Bank noemt de digitale euro ook wel een digitaal bankbiljet. Een digitale versie van het contante geld. Dat klinkt ingewikkeld, maar heeft alles te maken met wie er nu eigenlijk over het geld gaat. Er zitten nu commerciële bedrijven achter het digitale geld dat we gebruiken. Terwijl het contante geld van de Europese overheid komt.

Maar omdat we steeds minder contant en meer digitaal betalen, wordt het overheidsgeld minder gebruikt. Hierdoor kunnen overheden hun grip op het geld kwijtraken. De Europese Centrale Bank ziet de digitale euro als de oplossing. Want dat geld komt bij de overheid vandaan. En het wordt op een vergelijkbare manier uitgegeven als het contante geld.

De digitale euro is er nu nog niet, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Het nieuwe betaalmiddel moet dezelfde eigenschappen krijgen als contant geld. Je zou er anoniem mee moeten kunnen betalen, iets dat met het huidige digitale geld niet kan. En je zou de digitale euro overal moeten kunnen uitgeven. Ook mag er geen geldigheidsdatum, of bestemming aan worden gekoppeld. Zoals bijvoorbeeld wel kan bij een cadeaubon of een boekenbon. Zo moet het een wettig betaalmiddel worden.

Het is de bedoeling dat je de digitale euro op een digitale eurorekening kunt zetten. Bijvoorbeeld bij je eigen bank of direct bij de ECB. Zo’n digitale rekening kun je zien als een ‘wallet’, net zoals bij crypto’s. In tegenstelling tot crypto’s komt er een maximumbedrag wat in de ‘wallet’ mag staan. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar het kan mogelijk gaan om een bedrag van ongeveer €3000. Het is de bedoeling dat de digitale euro wordt gebruikt om mee te betalen. Niet om mee te sparen.

Naast deze ‘online variant’, komt er ook een ‘offline variant’ van de digitale euro. Hierdoor kun je geld op je telefoon of een los pasje zetten. Lokaal en dus zonder gebruik van internet. Dat zorgt voor weerbaarheid bij storingen'

Gaan jullie de digitale euro gebruiken?

Erik: 'Het is nog wel afwachten of en zo ja wanneer de digitale euro daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zelf zie ik er niet direct veel voordelen in om ermee te betalen. Zeker niet zolang contant geld gewoon beschikbaar blijft.

Ik ben vooral benieuwd hoe gebruiksvriendelijk het straks zal zijn. Nieuwe ontwikkelingen vind ik interessant om te ontdekken. Ik verwacht alleen niet dat de digitale euro voor de gemiddelde Nederlander grote voordelen zal opleveren. Ik verwacht zelf dan ook dat de digitale euro geen groot succes zal worden.'

Marco: 'Uit onderzoek weten we wat veel mensen belangrijk vinden aan een nieuwe digitale betaalmethode. Dat zijn veiligheid/betrouwbaarheid, gebruiksgemak, en dat het gratis of goedkoop moet zijn. Maar voor hoe we nu betalen, is dat al redelijk geregeld. De kans dat Nederlanders direct en massaal overstappen is hierdoor niet heel hoog. Dit kan in andere EU-lidstaten natuurlijk anders liggen.

Maar ik zie zeker ook voordelen van deze extra variant van overheidsgeld. We worden minder afhankelijk van grote commerciële (kaart)bedrijven, die allemaal uit de Verenigde Staten komen. Langdurige stroomuitval, uitvallende pinapparaten of internetblokkades zijn tegenwoordig niet langer onrealistisch. Ik denk dat het dan zeker handig kan zijn om toegang tot de offline variant te hebben.'

Resultaat oktober

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand oktober was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Marco is in oktober met 4,1% gestegen. Erik deed het nog beter. Zijn beleggingen stegen met 7%.

Erik: ‘Mijn beleggingen zijn het afgelopen halfjaar met maar liefst 25% gestegen! Ik ben me er van bewust dat dit bovengemiddeld is en er ook mindere tijden aan gaan komen. Helaas is het niet te voorspellen wanneer dit het geval is "

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.