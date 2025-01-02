Blog 16: Goede voornemens

Januari is het moment om naar je financiën te kijken. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders het hier mee eens is. 74% vindt het belangrijk om goede financiële voornemens te hebben. De meest genoemde goede voornemens zijn: meer sparen, minder geld uitgeven, beleggen en aflossen op de hypotheek.

Hebben jullie financiële doelen voor het nieuwe jaar?

Erik: 'Jazeker, ik bepaal voor iedere jaar nieuwe doelen. Hiervoor heb ik in Excel een eenvoudig overzicht gemaakt van mijn bezittingen en schulden. Dit overzicht bestaat uit mijn spaargeld, mijn beleggingen de waarde van mijn huis en mijn hypotheek. Aan het eind van ieder jaar neem ik altijd de tijd om het overzicht bij te werken. En ik maak plannen voor het nieuwe jaar.

Ik begin met te bedenken welke grote uitgaven ik voor het komende jaar gepland heb staan. Daarna bepaal ik welk bedrag realistisch is om het komende jaar toe te voegen aan mijn spaargeld en beleggingen. Hierbij houd ik ook de verhouding tussen mijn spaargeld en beleggingen in de gaten. Beleggen levert op de lange termijn waarschijnlijk meer rendement op dan sparen. Toch is het belangrijk voldoende spaargeld achter de hand te hebben voor uitgaven op de korte termijn. Ook voor het komende jaar zal één van mijn financiële doelen zijn om iedere maand €500 te beleggen in de BeleggersBattle.'

Marco: 'Als je je financiële doelen bepaalt is het belangrijk om te weten welk geld je beschikbaar hebt. Daarom zet ik eerst mijn vaste lasten op een rijtje. Ik kijk per jaar wat ik gemiddeld per maand binnenkrijg. En ik kijk wat ik kwijt ben aan mijn vaste lasten. En of dit goedkoper kan. Daarna kijk ik of ik schulden heb die ik dit jaar wil of moet aflossen. Net als Erik controleer ik ook of er eventueel grote uitgaven aankomen. Want dan kan ik alvast wat geld apart houden. En ik check of mijn buffer voor onvoorziene uitgaven nog moet worden aangevuld. Met het geld dat ik overhoud kan ik sparen of beleggen.

Ook aankomend jaar wil ik kijken of ik het beter doe dan Erik. Dus ik blijf voorlopig nog een deel beleggen. Naast sparen of beleggen kan ik ervoor kiezen om een deel extra af te lossen op mijn hypotheek. Ook dat is bijna altijd voordelig. De renteaftrek is namelijk altijd lager dan de rente die je betaalt. En als je een hypotheek hebt met een risico-opslag, levert extra aflossen soms nog meer voordeel op. Al met al zou je kunnen zeggen dat de vaakst genoemde financiële goede voornemens ook mijn voornemens zijn voor 2025.'

Wat verwachten jullie van het beleggingsjaar 2025?

Erik: 'Ieder jaar worden er aan beleggingsexperts voorspellingen gevraagd voor het komende beleggingsjaar. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd wat de eindstand van de AEX over een jaar is. Of welke aandelen in 2025 goed gaan presteren.

Het eerlijke antwoord is dat het onmogelijk is dit over een termijn van een jaar te voorspellen. De kans is groot dat er onverwachte economische of geopolitieke ontwikkelingen plaatsvinden. Daardoor loopt het anders als begin van het jaar is voorspeld.

Ik vind het dan ook lastig om uitspraken te doen over het komende beleggingsjaar. Wel kunnen we vaststellen dat het afgelopen jaar een uitzonderlijk goed beleggingsjaar was. Er waren maar 3 maanden waarin ik een negatief rendement heb behaald. En het slechtste maandresultaat was een verlies van slechts 2,1%. Mijn voorspelling is dat het komende jaar minder rustig zal zijn op de beurzen. En dat er ook maanden tussen zullen zitten waarin ik meer verlies dan 2%. Nu maar hopen dat ik er net als de meeste beleggingsexperts naast zit met mijn voorspelling.'

Marco: 'Niet iets anders dan 2024 of 2026. Ik blijf maandelijks hetzelfde bedrag inleggen in mijn wereldwijd gespreide indexfondsen. Dat verandert niet.'

Resultaat december

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. In de laatste maand van 2024 gebeurde er weinig. De beleggingen van Marco bleven in december onveranderd. De portefeuille van Erik liet in december een klein verlies van 0,7% zien.

Marco: 'Ik ben erg tevreden over het afgelopen beleggingsjaar. We staan inmiddels op een mooie winst en de waarde van mijn beleggingen is die van Erik voorbij gegaan.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.