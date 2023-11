BeleggersBattle blogs

INVESTigator Erik: introductie

Het jaar 2054

Ik ben geboren in 1985 en het is nog niet bekend wanneer ik mijn pensioengerechtigde leeftijd bereik. Volgens de website van de Sociale Verzekeringsbank ontvang ik in 2054 voor het eerst AOW. Dan ben ik 69 jaar oud. Deze pensioenleeftijd schuift steeds verder op en is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Moet ik hier wel op wachten?

Tussentijds pensioen

Het wordt steeds populairder om vaker in je leven met 'pensioen' te gaan. Je kunt dan gaan reizen, of misschien wil je een fulltime opleiding volgen of langdurig vrijwilligerswerk doen. Of veel tijd en aandacht besteden aan vrienden en familie. Waarom zou je pas gaan genieten van je vrijheid als je bijna 70 bent? De gedachte van een tussentijds pensioen is iets wat mij al een lange tijd erg aanspreekt.

Twee jaar geleden durfde ik de stap te wagen en heb ik tegelijk met mijn vriendin mijn baan opgezegd. We hebben een jaar genoten van onze vrijheid en mooie reizen gemaakt. Ik kan uit ervaring zeggen dat een tussentijds pensioen erg goed bevalt. Buiten de mooie reiservaringen om heeft het ook in mijn hoofd voor veel rust gezorgd. Ik kan het iedereen aanraden en zou dit graag over een aantal jaar nog eens herhalen.

Het nadeel van een jaar vrij zijn is dat het veel geld kost terwijl je geen inkomen hebt. Inmiddels weet ik hoeveel geld een jaar vrijheid kost. Ik wil de komende 5 jaar een bedrag van €35.000 bij elkaar krijgen door te gaan beleggen. Als dit lukt heb ik opnieuw de financiële mogelijkheden om (tussentijds) met 'pensioen' te gaan.

Hoe te beginnen?

Wanneer je begint met beleggen komen er veel vragen op je pad. Wat is een geschikte en voordelige aanbieder? In welke producten kan ik het beste beleggen? Hoeveel moet ik maandelijks beleggen om mijn doel te behalen? En hoeveel risico kan ik nemen?

Op 1 oktober start ik met mijn beleggingsportfeuille op de website van de Consumentenbond. Maandelijks geef ik een update over de ontwikkeling van mijn portefeuille. En laat ik zien of ik nog op schema lig om over 5 jaar weer een jaar met tussentijds pensioen te kunnen. Ook bespreek ik de verschillende keuzes die ik heb moeten maken om te beginnen met beleggen. En je kunt zien of het mij lukt om een beter resultaat te halen dan mijn collega Marco.

INVESTigator Marco: introductie

Dromen betaalbaar maken

Het klinkt als een foute marketingtruc: dromen betaalbaar maken. Maar het is wel waar ik aan wil werken. Ik ben inmiddels meer dan 10 jaar fulltime aan het werk. Dat doe ik graag. Maar als 35-jarige snap ik goed dat het leven uit meer dan alleen werk bestaat. Ik haal ontzettend veel energie uit reizen. Ik droom ervan om een langere reis te kunnen maken. Daarom ga ik op zoek naar manieren waarop ik mijn dromen kan betalen. Of eigenlijk, waarop ik mijn dromen betaalbaar kan maken.

Geld nodig voor een doel

Geld blijft voor mij een bijzonder onderwerp. Je krijgt het binnen via je loon, je betaalt er je vaste lasten mee en met een beetje geluk houd je wat over. Om er zeker van te zijn dat ik écht wat over houd, berekende ik mijn financiële buffer op de site van het Nibud. Ook keek ik naar mijn pensioen. Bouw ik genoeg op met de nieuwe pensioenwet? En wat voor kansen heb ik nog om een pensioengat te voorkomen? Nadat ik alle ‘noodzakelijke’ kosten en uitgaven in kaart heb gebracht, bleef er wat over. Geld dat ik op korte termijn niet nodig heb, maar wel goed kan inzetten voor mijn dromen.

Maar wat heb ik nu eigenlijk nodig voor mijn dromen? Want ‘reizen’ klinkt nog niet erg concreet. En dat klopt. Ik kan nu nog 2 kanten op: ik denk eraan om een camper te kopen waarmee ik door Europa kan reizen. Of juist geld bij elkaar te krijgen voor een langere reis door een ander werelddeel. Zelf denk ik dat ik voor mijn ‘reis’ droom ongeveer €35.000 nodig heb. En het liefste gebruik ik dat geld over 5 jaar.

De weg naar mijn doel

Ik heb nu nog geen €35.000 voor mijn doel. Dus ik moet aan de slag om dit over 5 jaar wel te hebben. Er zijn verschillende manieren te bedenken om naar dat doel toe te werken. Bijvoorbeeld door te sparen of door te beleggen in aandelen of beleggingsfondsen. En zo zijn er vast nog meer manieren te bedenken hoe je je geld kunt proberen te laten groeien.

Als ik het bijvoorbeeld met mijn vrienden heb over beleggen, krijg ik vaak te horen dat ze met crypto bezig zijn. Daar krijg ik zelf ontzettende jeuk van, dus ik weet in ieder geval dat dát niet bij mij past. En dat is belangrijk om voor mezelf te ontdekken: welke manier om geld te laten groeien past bij mij? Ik weet dat ik wat meer risico durf te nemen dan het geld op de spaarrekening te laten staan. En als ik mijn doel niet binnen 5 jaar haal, is er nog geen persoon overboord. Ik zou mijn doel dan iets later kunnen bereiken.

Daarom heb ik besloten om te gaan beleggen. Dat kan via een vermogensbeheerder óf door dit zelf te gaan doen. Omdat ik het leuk vind om wat gevoel van controle te houden én om de kosten laag te houden, wil ik dit zelf gaan doen. Zelf mijn droom betaalbaar maken. En ik neem je graag mee in de reis ernaar toe.

