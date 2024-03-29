Hebben jullie al belastingaangifte gedaan?

Marco: 'Jazeker! Ik ben nog vrolijk, want als hypotheekbezitter krijg ik jaarlijks geld terug.'

Erik: 'Ik heb nog geen belastingaangifte gedaan maar ga dit wel voor 1 mei doen. Waarschijnlijk krijg ik net als Marco geld terug. Want de rente die ik heb betaald op mijn hypotheek is aftrekbaar van de belasting.'

Hoeveel belasting moeten jullie betalen voor de BeleggersBattle?

Erik: 'Voor het bepalen van de vermogensbelasting wordt uitgegaan van de waarde op 1 januari 2023. De BeleggersBattle is gestart in oktober 2023. Dat betekent dat de waarde van onze beleggingen nog niet meegaat met de inkomstenbelasting van 2023. En dus betalen Marco en ik allebei dit jaar nog geen belasting.'

Marco: 'Of dit volgend jaar anders wordt, hangt af van hoe goed onze beleggingen het doen. Je betaalt pas vermogensbelasting als de waarde van je bezittingen, zoals spaar en beleggingstegoed, hoger is dan de vrijstelling van €57.000. Wanneer je samen met een fiscaal partner aangifte doet, heb je een vrijstelling van €114.000.'

Erik: 'Je betaalt geen belasting over je daadwerkelijke beleggingsrendement. In plaats daarvan berekent de Belastingdienst ieder jaar een fictief rendement. Voor het jaar 2023 is dit voor beleggingen 6,17%. Voor spaargeld geldt een lager fictief rendement. Over het fictieve rendement betaal je dan 32% belasting. Volgend jaar wordt dit tarief verhoogd naar 36%. Lees meer over het betalen van vermogensbelasting.'

Marco: 'Bedrijven of fondsen kunnen hun winsten uitbetalen aan beleggers. Dat noem je dividend. Krijg je dividend op aandelen, dan heeft dat ook gevolgen voor je aangifte. Controleer daarom of in je aangifte ook uitbetaalde dividend en ingehouden dividendbelasting is opgenomen. Soms krijg je dividendbelasting dat al eerder werd ingehouden volledig of deels terug via je belastingaangifte.'

Resultaat maart

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand maart is een korte beleggingsmaand. De beurzen zijn gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. De beleggingen hebben de stijgende lijn voortgezet. De portefeuille van Erik is in maart 4,4% meer waard geworden. Marco haalde in maart een positief rendement van 3,3%.

Erik: 'Fijn om te zien dat mijn beleggingen blijven doorstijgen. Ik ben me ervan bewust dat de stijging bovengemiddeld is en er ook zeker slechte maanden komen. Het is alleen niet te voorspellen wanneer dit het geval is. Ik blijf me dus ook aan mijn plan houden en beleg maandelijks geld in de door mij gekozen themafondsen.

