Blog 12: Beurscrash

Hoe hebben jullie de beursdaling beleefd?

Erik: 'Het was zeker even schrikken. In de eerste 3 dagen van augustus daalde de wereldwijde index, de MSCI World, met 6,5%. Ook onze AEX, de index met de 25 grootste marktgenoteerde bedrijven in Nederland, verloor meer dan 6%. Er ontstond onrust en vrees voor een Amerikaanse recessie.

Ik heb vaak geschreven dat mijn beleggingsportefeuille een hoog risicoprofiel heeft. Dit was ook duidelijk te merken. Mijn portefeuille daalde met maar liefst 12% in 3 dagen tijd. Hierdoor verdween mijn winst van de eerste 8 maanden als sneeuw voor de zon. Gelukkig ging het herstel bijna net zo snel als de daling. Uiteindelijk zijn mijn beleggingen in de maand augustus 2% minder waard geworden. Dit soort dalingen horen bij beleggen en maken mij niet onrustig.'

Marco: 'Ik zou het liefst willen reageren met de vraag ‘welke daling’? Als passieve indexbelegger wil ik mij hier niet mee bezighouden omdat ik beleg voor de lange termijn. Maar je krijgt dit soort signalen toch mee. En het kan je bewust of onbewust beïnvloeden. Zo gooi je misschien je plan wel om, terwijl je dat van te voren niet wilde.

Daarom ben ik blij dat ik mijn inleg en aankoopmomenten heb geautomatiseerd. Zo wil ik voorkomen dat ik me laat beïnvloeden door de stemming op de beurs. Want als je geschoren wordt, moet je stil blijven zitten.'

Hoe kun je het beste met een daling omgaan?

Erik: 'Stick to your plan! Toen ik begon met beleggen had ik een duidelijk langetermijnplan. Ik wijk hier niet van af als het even tegenzit. Beleggen levert over veel jaren een aantrekkelijk rendement op. Maar de weg daarnaartoe heeft ups en downs. Het is belangrijk om niet in paniek te raken wanneer het slecht gaat op de beurs. Houd je hoofd koel en laat je niet leiden door emotie.'

Marco: ‘Beleg je maandelijks een vast bedrag, dan koop je op hoge en lage momenten. Bij een beurscrash profiteer je dus van de lagere koersen, want je legt tegen een lagere koers nieuw geld in.'

Erik: ‘Als je over de lange termijn positief blijft over je beleggingen kun je ook besluiten om juist extra geld te beleggen. Dit wordt ook wel 'buy the dip' genoemd. Wees je er dan wel van bewust dat je nooit weet wanneer de bodem is bereikt. Het kan altijd gebeuren dat koersen nog verder dalen.'

Resultaat augustus

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De portefeuille van Erik is in augustus met 1,9% afgenomen. Marco deed het deze maand flink beter. Hij behaalde een positief rendement van 0,74%.

Marco: ‘Fijn om te zien dat mijn achterstand flink kleiner is geworden. Ik neem wat minder risico en geloof dat ik daarmee op de lange termijn het beste resultaat zal behalen.'

