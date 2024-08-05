Blog 11: Beleggen voor je kind

Is beleggen voor je kind niet erg risicovol?

Erik: 'Hoeveel risico je loopt met beleggen hangt van meerdere zaken af. Je kunt het risico verlagen door goed gespreid te beleggen. Dit kan eenvoudig door te beleggen in beleggingsfondsen. Naast een goede spreiding is het belangrijk dat je het geld een lange periode kunt missen. Dit zorgt ervoor dat je de tijd hebt om slechte beleggingsjaren te compenseren met betere jaren.

Als je bij de geboorte van je kind een rekening opent heb je zeker 18 jaar de tijd om te beleggen. Dit maakt beleggen voor een kind erg geschikt. Toch raad ik niet alle ouders aan om dit te doen. Met beleggen weet je zeker dat de ontwikkeling niet in een rechte lijn omhoog zal verlopen. Er zullen ook periodes zijn waarin de waarde van de beleggingen (flink) daalt. Bedenk goed wat dit met je doet. Wanneer je hier wakker van ligt is beleggen nooit een goed idee. Je kunt dan beter sparen voor je kind.

Een goede nachtrust gaat altijd boven een goed rendement. Of je moet beleggen voor je kind blijft een persoonlijke keuze.'

Marco: 'Erik slaat de spijker op zijn kop. Het is verstandig om eerst te onderzoeken of beleggen bij je past. Net als wanneer je onderzoekt of je voor jezelf wil beleggen. Doorloop bijvoorbeeld ons stappenplan.

Ben je erover uit dat je wil beleggen voor je kind? Bedenk dan wel dat je belegt voor iemand anders. Er wordt van jou als ouder verwacht dat je dit zorgvuldig doet. Kies er voor om goed gespreid te beleggen bij een betrouwbare aanbieder. En beleg het geld niet in zeer risicovolle producten.'

Erik: 'Heeft je kind binnen een aantal jaren het geld nodig, bijvoorbeeld voor een studie? Zorg er dan voor dat het risicoprofiel wordt afgebouwd. Je hebt dan namelijk geen tijd meer om een eventuele daling van de beurs goed te maken. Ook raad ik aan om je kind al vroeg bij de beleggingen te betrekken. Het helpt enorm als je op jonge leeftijd leert omgaan met geld en de voordelen ziet van sparen en beleggen.'

Zet je de rekening op naam van het kind?

Marco: 'Dit is een vraag waar ik mee stoei: op welke naam zet je de beleggingsrekening? Afgelopen december is mijn zoon geboren. Ik wil graag voor hem een beleggingsrekening openen. Op korte termijn maakt het nog niet veel uit op welke naam de rekening staat. De beleggingen worden opgeteld bij het vermogen van de ouders. En een kind mag nog geen beleggingsbeslissingen nemen tot zijn 18e jaar. Maar er komt een moment waarop het wél uitmaakt.

Zet ik de beleggingsrekening op naam van mijn kind, dan maak ik hiervoor een eigen potje. Het belegde vermogen krijgt een duidelijk doel: mijn kind helpen. Maar het geld valt dan wel op zijn 18edirect in zijn handen. Dat is ingewikkeld, want ik kan nu nog niet inschatten of hij tegen die tijd ‘financieel volwassen’ is. Als ik het op mijn naam zet, kan ik het op latere leeftijd aan hem schenken. Hierdoor kan ik tegen die tijd beter inschatten wanneer hij hier klaar voor is. Met de huidige belastingregels kan dit tot een bepaald bedrag belastingvrij.'

Hoe werkt beleggen voor je kind?

Als je erover nadenkt om te beleggen voor je kind zijn er veel zaken om rekening mee te houden.

Hoe werkt het bijvoorbeeld met de vermogensbelasting? Hoeveel rendement is realistisch om te verwachten? Is het verstandig om een rekening op naam van het kind te openen of op mijn eigen naam?

Bekijk de belangrijkste vragen en antwoorden als je wilt beleggen voor je kind.

Resultaat juli

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand mei was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in juli met -0,3% gedaald. Marco haalde deze maand ongeveer hetzelfde rendement. Zijn portefeuille werd 0,5% minder waard.

Erik: ‘Deze maand is er weinig gebeurd met de waarde van onze beleggingen. Gedurende de maand heeft de waarde van mijn fondsen wel flink geschommeld. Het is fijn om te zien dat we de goede start nog vast weten te houden.

