Blog 21: Vakantiegeld

Wat doen jullie met het vakantiegeld?

Marco: 'Veel mensen ontvangen in mei hun vakantiegeld. Een fijn extraatje waar je iets leuks of nuttigs mee kunt doen. Ondanks de naam ben je niet verplicht om van dit geld op vakantie te gaan. Toch gaat 80% van de Nederlanders op vakantie. Dus grote kans dat je het geld er wel voor kunt gebruiken.

Je vakantiegeld is minimaal 8% van je jaarsalaris. Verdien je een modaal inkomen van €3500 (bruto) per maand? Dan is je vakantiegeld €3360. Hiervan blijft ongeveer €1762 over. Want ook over je vakantiegeld betaal je belasting. Goed om te weten dat in 2023 de gemiddelde Nederlander zo’n €1539 per jaar aan vakanties uitgaf. Met de stijgende prijzen zal dit cijfer dit jaar waarschijnlijk hoger liggen. Zelf zet ik mijn vakantiegeld daarom op mijn spaarrekening. En dan wel in het ‘vakantiepotje’. Zodat ik dit geld kan gebruiken als ik het nodig heb. Zonder dat ik hiervoor andere spaardoelen hoef aan te spreken.

Tegelijkertijd vind ik het een goed moment om na te gaan of ik het geld echt nodig heb voor vakanties. Wat voor reizen wil of kan ik maken in de aankomende 12 maanden? Als de kosten daarvan lager uitvallen, kan ik een deel gebruiken om mijn vermogen op te bouwen. Ik beleg dan een stukje extra. Bijvoorbeeld via mijn indexfondsen of mijn pensioenbeleggingsrekening. Zo werkt mijn vakantiegeld ook een beetje mee aan mijn financiële toekomst.'

Erik: 'Sinds een paar jaar ontvang ik mijn vakantiegeld niet meer standaard in mei. Net als bij veel andere werkgevers kan ik zelf kiezen wanneer ik het laat uitbetalen. Ik kies er meestal bewust voor om dit aan het einde van het jaar te laten uitkeren.

Eind december maak ik namelijk altijd een financieel plan voor het nieuwe jaar. Ik zet dan op een rij welke grotere uitgaven ik verwacht, hoeveel ik wil sparen en wat mijn beleggingsdoelen zijn. Ook kijk ik of het interessant is om extra af te lossen op mijn hypotheek.

In de meeste gevallen besluit ik om mijn vakantiegeld (geheel of gedeeltelijk) te beleggen. Zoals ik in mijn eerste blog al vertelde, ben ik een groot voorstander van het opbouwen van een tussentijds pensioen. Door mijn vakantiegeld een aantal jaren achter elkaar te beleggen en de maandelijkse beleggingen in de BeleggersBattle, werk ik stap voor stap toe naar dat doel. Wie weet kan ik over een paar jaar daadwerkelijk een periode eerder stoppen met werken.'

Als belegger ontvang je ook vakantiegeld

Erik: 'Het klinkt misschien wat vreemd, maar veel beleggers ontvangen in de maand mei een uitkering vanuit hun beleggingen. Dat komt doordat veel beursgenoteerde bedrijven in deze periode een deel van hun winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Zo’n uitkering noemen we dividend.

In Nederland keren veel bedrijven hun dividend 1 keer per jaar uit in de maand mei. Er zijn ook ondernemingen die dit 2 keer per jaar doen, of zelfs elk kwartaal. Voor beleggers is het ontvangen van dividend een prettig extraatje. Het voelt als een beloning voor het aanhouden van aandelen. Sommigen gebruiken dit zelfs als een aanvulling op hun inkomen.

Toch is het goed om te beseffen dat dividend ook een 'sigaar uit eigen doos' wordt genoemd. Op het moment dat een bedrijf dividend uitkeert, verlaat dat geld namelijk het bedrijf. Hierdoor daalt de waarde van het bedrijf. Op de zogenoemde ex-dividenddatum daalt de koers van het aandeel doorgaans dan ook met ongeveer hetzelfde bedrag als de dividenduitkering.'

Marco: 'Dividend is dus geen gratis geld. De totale waarde van je belegging verandert er niet direct door. Afhankelijk van je doelen kun je er ook voor kiezen om het dividend opnieuw te beleggen. Sommige fondsen doen dit automatisch. Je krijgt dan geen geld uitgekeerd, maar een aantal aandelen van het fonds. Keert het fonds het dividend wel uit? Dan koop je van het geld eenvoudig nieuwe aandelen van bijvoorbeeld het fonds waar je in belegt.

Mijn doel is om mijn beleggingen te laten groeien. Daarom stop ik het dividend weer terug in het fonds. Zo werkt het op de achtergrond mee aan het sneeuwbaleffect.'

Resultaat mei

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand mei liet een flink herstel zien. De portefeuille van Erik steeg met 6,9%. Marco haalde een rendement van 6,3%.

Erik: 'Het is fijn om te zien dat de waarde van mijn beleggingen flink is hersteld. Hopelijk zet dit de komende maanden door en kan ik ook mijn achterstand op Marco weer verkleinen.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.